6 sản phẩm làm đẹp "cường điệu hóa" có thể bí mật gây hại mà bạn không biết

Làm đẹp 27/11/2022 12:43

Các xu hướng thay đổi liên tục luôn thúc đẩy các sản phẩm làm đẹp mới cho chúng ta. Trong khi một số trong số chúng có thể mang lại nhiều lợi ích, thì một số khác có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho cơ thể chúng ta. Ví dụ, một số loại dầu dưỡng da mặt và huyết thanh có thể gây kích ứng da, trong khi một số loại mặt nạ thậm chí có thể để lại các thành phần có hại.

Hãy xem xét kỹ hơn một số mỹ phẩm và thiết bị phổ biến mà nhiều người trong chúng ta sử dụng gần như hàng ngày và kiểm tra xem những thứ nào có thể không đáng mua.

1. Thiết bị tẩy rửa

 

Một số thiết bị như thế này đang được sử dụng hàng ngày. Nhược điểm của điều này là nó có thể dẫn đến việc chà xát quá nhiều và tẩy da chết quá mức. Việc xử lý mạnh tay như vậy có thể gây kích ứng, nổi mụn, nổi mụn và tăng độ nhạy cảm của da.

6 sản phẩm làm đẹp 'cường điệu hóa' có thể bí mật gây hại mà bạn không biết - Ảnh 1

Để khắc phục, bạn có thể thử dùng các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học dịu nhẹ như axit và enzym sẽ giúp loại bỏ tế bào da chết mà không chà mạnh và làm tổn thương da.

2. Vitamin E

 

Vitamin E được coi là chất bảo vệ mạnh mẽ khỏi tác hại của tia cực tím và các gốc tự do. Nhưng những bạn có làn da nhờn hoặc bị mụn thì không nên thoa vitamin E nguyên chất lên da. Nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và để lại nhiều mụn và sẹo hơn.

6 sản phẩm làm đẹp 'cường điệu hóa' có thể bí mật gây hại mà bạn không biết - Ảnh 2

Để nhận được lợi ích của nó, bạn có thể tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin E một cách điều độ. Trong số đó có đậu phộng, ớt chuông đỏ, bí ngô và bơ.

3. Dầu dưỡng da mặt

6 sản phẩm làm đẹp 'cường điệu hóa' có thể bí mật gây hại mà bạn không biết - Ảnh 3

Tinh dầu hoặc dầu dưỡng da mặt đang được quảng cáo là một giải pháp thay thế tự nhiên cho các sản phẩm dưỡng ẩm khác. Sử dụng chúng trên da hàng ngày có thể gây ra phản ứng dị ứng, biến thành da nứt nẻ, khô, phồng rộp hoặc nổi mề đay. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng tinh dầu trên mặt, hãy nhớ trộn chúng với dầu dẫn để tránh kích ứng.

4. Mặt nạ giấy

6 sản phẩm làm đẹp 'cường điệu hóa' có thể bí mật gây hại mà bạn không biết - Ảnh 4

Hầu hết các loại này được sản xuất bằng vật liệu tổng hợp như vi sợi nhựa, nylon hoặc polyester và chúng được ngâm trong huyết thanh làm từ silicon dày. Điều này có nghĩa là cuối cùng bạn có thể đưa các thành phần có hại lên ngay trên da của mình.

Chúng có thể mang lại cho bạn ấn tượng về một làn da sáng khỏe, nhưng thực ra, đó chỉ là một lớp hóa chất độc hại mỏng mà bạn nhìn thấy. Trên hết, mặt nạ giấy rất lãng phí và gây hại cho môi trường.

5. Con lăn ngọc bích

 

Vì đá trên dụng cụ luôn lạnh nên việc xoa bóp da của bạn với nó có thể tạm thời làm giảm mẩn đỏ và bọng mắt. Xoa bóp các vùng khác nhau trên khuôn mặt có thể cải thiện lưu thông máu và mang lại cho bạn vẻ ngoài khỏe mạnh hơn.

6 sản phẩm làm đẹp 'cường điệu hóa' có thể bí mật gây hại mà bạn không biết - Ảnh 5

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc sử dụng con lăn có thể giúp bạn giảm nếp nhăn hoặc giảm phát ban. Hơn nữa, do mức độ phổ biến ngày càng tăng, những công cụ này có giá cao hơn mức cần thiết. Thay vào đó, tốt hơn là thực hành massage mặt.

6. Trang điểm với SPF

6 sản phẩm làm đẹp 'cường điệu hóa' có thể bí mật gây hại mà bạn không biết - Ảnh 6

Để SPF trong kem nền và phấn nền mang lại bất kỳ lợi ích nào cho làn da của bạn, bạn cần thoa một lớp sản phẩm thật dày lên mặt. Ví dụ, bạn sẽ cần lượng kem nền gấp 7 lần thông thường để chống nắng. Thay vào đó, bạn nên thoa một lớp kem chống nắng có SPF 30 trở lên, sau đó mới đánh kem nền.

Theo Brightside

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