Mách nàng 5 bí kíp "hack tuổi" cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh

Đây những ý tưởng sẽ giúp bạn khoe kho về vẻ ngoài khó cưỡng của bạn so với tuổi của bạn.

Tạo khối đã trở thành một xu hướng và nhiều người trong số các bạn có thể thường xuyên làm điều đó, vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài tinh tế hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn trông tươi tắn. Bạn cũng nên tránh sử dụng mascara cho mi dưới vì loại này có thể tạo bóng và tạo cho bạn quầng thâm giả, thậm chí nó có thể kéo mắt bạn xuống.

2. Mặc áo ngực đúng kích cỡ

Bạn nên tìm kiếm một chiếc áo ngực vừa vặn. Trước hết, nó sẽ giúp bạn cải thiện tư thế. Nó sẽ khiến bạn trông cao hơn và giảm được 10 cân. Áo ngực rộng có thể khiến vòng một của bạn bị tụt xuống. Đưa chúng ra khỏi bụng và kéo lên ở vị trí thích hợp có thể khiến bạn trông trẻ trung và sống động hơn. Vị trí hoàn hảo cho chúng là ở giữa khuỷu tay và vai của bạn.

3. Lái xe có thể làm tăng nếp nhăn

Chúng ta dành nhiều thời gian để lái xe và vì cửa sổ ô tô không bảo vệ chúng ta khỏi những tia nắng mặt trời nguy hiểm, chúng ta có thể có nhiều nếp nhăn hơn, đặc biệt là ở một bên. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nên lái xe mà không thoa kem chống nắng trước. Điều quan trọng là không dựa vào chỉ số SPF mà kem nền của bạn có, hãy chọn loại có chỉ số SPF ít nhất là 15 và luôn thoa kem nền lên mặt và cổ.

4. Vẽ lông mày rậm hơn

Khi chúng ta già đi, chúng ta bắt đầu rụng tóc và lông mày cũng không ngoại lệ. Hãy để lông mày của bạn mọc dày hơn hoặc học cách làm đầy chúng một cách tự nhiên bằng cách trang điểm. Điều này tốt vì sự viên mãn gắn liền với sự trẻ trung.

5. Dùng son đỏ

Khi chúng ta già đi, các đường viền tự nhiên quanh môi sẽ mờ đi, đó là lý do tại sao tốt hơn hết bạn nên thoa son đỏ hoặc ít nhất là các sắc thái đỏ. Màu này không chỉ tượng trưng cho tuổi trẻ mà còn là sự nữ tính, quyến rũ, sắc đẹp và sức khỏe.

Theo Brightside