Mách nàng 5 bí kíp "hack tuổi" cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh

Trang điểm 26/11/2022 08:06

Khi chúng ta nghĩ về khái niệm giữ cho mình trẻ trung, cuối cùng chúng ta sẽ đọc về các loại huyết thanh và kem dưỡng da khác nhau hứa hẹn sự trẻ trung vĩnh cửu. Tuy nhiên, mọi thứ từ kiểu tóc đến lông mi đều có thể tác động rất lớn đến diện mạo của bạn. Và thật may mắn cho bạn, có rất nhiều cách đáng ngạc nhiên để nắm bắt được vẻ rạng rỡ trẻ trung mà không cần gì khác ngoài một vài thay đổi đối với diện mạo của bạn.

Đây những ý tưởng sẽ giúp bạn khoe kho về vẻ ngoài khó cưỡng của bạn so với tuổi của bạn.

1. Tránh trang điểm quá đậm

 

Mách nàng 5 bí kíp 'hack tuổi' cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh - Ảnh 1

Tạo khối đã trở thành một xu hướng và nhiều người trong số các bạn có thể thường xuyên làm điều đó, vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài tinh tế hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn trông tươi tắn. Bạn cũng nên tránh sử dụng mascara cho mi dưới vì loại này có thể tạo bóng và tạo cho bạn quầng thâm giả, thậm chí nó có thể kéo mắt bạn xuống.

2. Mặc áo ngực đúng kích cỡ

Mách nàng 5 bí kíp 'hack tuổi' cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh - Ảnh 2

 

Bạn nên tìm kiếm một chiếc áo ngực vừa vặn. Trước hết, nó sẽ giúp bạn cải thiện tư thế. Nó sẽ khiến bạn trông cao hơn và giảm được 10 cân. Áo ngực rộng có thể khiến vòng một của bạn bị tụt xuống. Đưa chúng ra khỏi bụng và kéo lên ở vị trí thích hợp có thể khiến bạn trông trẻ trung và sống động hơn. Vị trí hoàn hảo cho chúng là ở giữa khuỷu tay và vai của bạn.

3. Lái xe có thể làm tăng nếp nhăn

Mách nàng 5 bí kíp 'hack tuổi' cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh - Ảnh 3

 

Chúng ta dành nhiều thời gian để lái xe và vì cửa sổ ô tô không bảo vệ chúng ta khỏi những tia nắng mặt trời nguy hiểm, chúng ta có thể có nhiều nếp nhăn hơn, đặc biệt là ở một bên. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nên lái xe mà không thoa kem chống nắng trước. Điều quan trọng là không dựa vào chỉ số SPF mà kem nền của bạn có, hãy chọn loại có chỉ số SPF ít nhất là 15 và luôn thoa kem nền lên mặt và cổ.

4. Vẽ lông mày rậm hơn

Mách nàng 5 bí kíp 'hack tuổi' cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh - Ảnh 4

 

Khi chúng ta già đi, chúng ta bắt đầu rụng tóc và lông mày cũng không ngoại lệ. Hãy để lông mày của bạn mọc dày hơn hoặc học cách làm đầy chúng một cách tự nhiên bằng cách trang điểm. Điều này tốt vì sự viên mãn gắn liền với sự trẻ trung.

5. Dùng son đỏ

Mách nàng 5 bí kíp 'hack tuổi' cực đỉnh, bài trừ lão hóa, vẻ ngoài luôn xinh - Ảnh 5

 

Khi chúng ta già đi, các đường viền tự nhiên quanh môi sẽ mờ đi, đó là lý do tại sao tốt hơn hết bạn nên thoa son đỏ hoặc ít nhất là các sắc thái đỏ. Màu này không chỉ tượng trưng cho tuổi trẻ mà còn là sự nữ tính, quyến rũ, sắc đẹp và sức khỏe.

Theo Brightside

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Giống như mọi thứ khác, có lẽ tốt nhất là chữa lành cơ thể bạn một cách tự nhiên thay vì sử dụng những thứ bên ngoài. Miếng dán lỗ chân lông có thể loại bỏ mụn đầu đen, nhưng chúng có khả năng khiến lỗ chân lông của bạn tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn. Đó là lý do tại sao lựa chọn thực phẩm phù hợp và giải quyết vấn đề này từ bên trong và theo cách lành mạnh có thể là cách tốt nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trẻ hóa làn da bí quyết chống lão hóa bí kíp trẻ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc