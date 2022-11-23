Đẩy lùi tóc bạc, thay diện mạo mới với 4 bí quyết tuyệt đỉnh cho bạn sở hữu mái tóc đen óng ả

Làm đẹp 23/11/2022 08:31

Mặc dù nhuộm tóc là cách nhanh nhất để che đi mái tóc bạc, nhưng đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của mái tóc. May mắn thay, bạn có thể thực hiện một số thay đổi trong lối sống để giữ màu tóc tự nhiên. Từ việc ăn đủ chất dinh dưỡng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần, bạn có thể thực hiện một số biện pháp chủ động để trì hoãn quá trình bạc tóc.

1. Ăn nhiều canxi

 

Đẩy lùi tóc bạc, thay diện mạo mới với 4 bí quyết tuyệt đỉnh cho bạn sở hữu mái tóc đen óng ả - Ảnh 1

Có đủ canxi không chỉ quan trọng đối với xương và cơ bắp của bạn. Hóa ra, nó cũng có thể giúp bạn bảo quản sắc tố tóc lâu hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn 200 mg canxi mỗi ngày có thể đảo ngược tóc bạc trong một số trường hợp.

2. Tìm cách quản lý căng thẳng

Đẩy lùi tóc bạc, thay diện mạo mới với 4 bí quyết tuyệt đỉnh cho bạn sở hữu mái tóc đen óng ả - Ảnh 2

 

Bị căng thẳng liên tục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Ngoài việc khiến tim bạn đập nhanh hơn và làm gián đoạn giấc ngủ, căng thẳng có thể gây ra tình trạng mất sắc tố trên tóc. Căng thẳng mãn tính có thể dẫn đến viêm, có thể kích hoạt tổn thương tế bào và khiến tóc bạc sớm.

3. Nạp đủ chất đạm

Đẩy lùi tóc bạc, thay diện mạo mới với 4 bí quyết tuyệt đỉnh cho bạn sở hữu mái tóc đen óng ả - Ảnh 3

Có một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng để có làn da, mái tóc và móng tay khỏe đẹp. Bao gồm các loại thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống của bạn có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang cố gắng chống lại tóc bạc. Ăn đủ thực phẩm giàu protein, chẳng hạn như trứng, đậu nành và các sản phẩm từ sữa có thể giúp bạn ngăn ngừa tóc bạc sớm.

 

4. Xem mức độ sắt của bạn

Đẩy lùi tóc bạc, thay diện mạo mới với 4 bí quyết tuyệt đỉnh cho bạn sở hữu mái tóc đen óng ả - Ảnh 4

 

Nếu tóc của bạn chuyển sang màu xám sớm, rất có thể bạn có lượng sắt thấp. Sắt là một khoáng chất thiết yếu giúp các tế bào máu mang oxy đi khắp cơ thể. Nếu bạn là người ăn chay và không thể ăn thịt, hãy chắc chắn rằng bạn ăn thực phẩm giàu vitamin C vì chúng giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt.

Theo Brightside

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