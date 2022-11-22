Muốn tóc bồng bềnh, suôn mượt lâu hơn, chị em nên bỏ túi ngay những bí kíp 'thần kỳ' này

1. Nhiệt độ nước phải thoải mái cho bạn. Đứng dưới vòi hoa sen một phút và đảm bảo tóc bạn đã ướt.

3. Rửa sạch mất nhiều thời gian hơn so với việc thoa dầu lên tóc. Các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên gội sạch dầu gội trong 5 phút. Các hạt dầu gội còn sót lại và khô có thể khiến tóc xỉn màu và thậm chí xuất hiện gàu.

2. Vắt một ít dầu gội đầu (cỡ bằng đồng xu lớn) lên tay và xoa chúng với nhau. Thoa dầu gội lên đầu theo chuyển động tròn từ đỉnh đầu xuống dưới.

4. Cuối cùng cũng nên xả tóc bằng nước lạnh. Điều này sẽ củng cố các lớp biểu bì của tóc, tóc của bạn sẽ có thể giữ được nhiều độ ẩm hơn và trông bóng mượt hơn.

Lập kế hoạch tạo kiểu tóc

Ảnh minh họa: Brightside

Việc lên kế hoạch cho kiểu tóc hàng ngày với mức độ phức tạp ngày càng tăng cho phép chúng ta gội đầu ít thường xuyên hơn và trông tuyệt vời hơn mỗi ngày.

Lịch gội đầu hợp lý

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu gội đầu hàng ngày, tốt hơn hết bạn nên thay đổi thói quen này từ từ: theo thời gian, khi bạn giãn lịch gội đầu thì cường độ hoạt động của tuyến bã nhờn giảm dần, sẽ không cần khôi phục lại sự cân bằng của da sau khi gội đầu hàng ngày.

Dùng dầu gội khô trước khi tập luyện

Ảnh minh họa: Brightside

Việc sử dụng dầu gội khô sau khi tập luyện sẽ khá là vô ích: tóc trở nên nhờn đến mức chúng ta không thể làm gì với nó. Tốt hơn hết bạn nên thoa dầu gội khô trước khi tập để nó có thể thấm hết mồ hôi trong quá trình tập luyện.

Giặt áo gối thường xuyên

Ảnh minh họa: Brightside

Thật dễ chịu và hữu ích cho tóc khi ngủ trên những chiếc gối sạch. Khi thời gian trôi qua, vỏ gối sẽ hấp thụ các tế bào biểu bì và lớp trang điểm cũ và nó tạo môi trường tạo điều kiện cho vi khuẩn. Để hỗ trợ sức khỏe làn da và mái tóc, chúng ta phải thay vỏ gối ít nhất một lần một tuần. Nếu tóc bạn bị nhờn, tốt hơn hết bạn nên thực hiện 2 lần / tuần.

Theo Brightside