5 loại thực phẩm được ví như "tiên dược bơm collagen" trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ

Làm đẹp 21/11/2022 13:41

Một làn da đẹp cũng giấu đi được độ tuổi thật của bạn. Nếu bạn không muốn tốc độ lão hóa nhanh, bạn hãy ưu ái những loại thực phẩm này nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình vì nó thực sự giúp ích rất nhiều cho làn da của bạn.

 Lựu

5 loại thực phẩm được ví như 'tiên dược bơm collagen' trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ - Ảnh 1

Cũng giống như cam, loại quả này rất giàu vitamin C. Ngoài ra, lựu còn chứa axit ellagic và punicalagin. Punicalagin được cho là làm tăng khả năng bảo tồn collagen của cơ thể bạn, và axit ellagic chống lại tác hại từ các gốc tự do và cũng làm chậm quá trình phân hủy collagen. Kết hợp điều đó với sức mạnh tăng sinh collagen của vitamin C từ lựa, bạn đã có được một thần dược thực sự cho làn da của mình.

Cà chua

5 loại thực phẩm được ví như 'tiên dược bơm collagen' trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ - Ảnh 2

Ngoài là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào khác, cà chua còn chứa các carotenoid chính như lycopene, lutein, alpha-carotene và beta-carotene. Carotenoid chống oxy hóa được biết là có tác dụng bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn. Chúng cũng chống viêm một cách tự nhiên.

Để tận dụng được toàn bộ lợi ích của cà chua, tốt nhất bạn nên nấu chúng bằng chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu thay vì ăn sống. Ăn cà chua nấu chín giúp cơ thể hấp thụ nhiều lycopene hơn.

Rau bina và cải xoăn

5 loại thực phẩm được ví như 'tiên dược bơm collagen' trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ - Ảnh 3

Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn có đầy đủ các loại vitamin mà làn da yêu thích, bao gồm vitamin A, C và E. Vitamin A kiểm soát sản xuất bã nhờn, vitamin C tăng cường collagen và vitamin E bảo vệ khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

Kết hợp với nhau, chúng giúp làn da của bạn duy trì độ ẩm, căng mọng, không nếp nhăn và không tì vết. Cả rau bina và cải xoăn cũng chống viêm, chống lại các cơn bùng phát trong ruột và trẻ hóa làn da của bạn.

Ớt chuông

Trong số tất cả các loại trái cây và rau quả, ớt chuông đỏ và vàng chứa nhiều vitamin C. Chúng cũng giàu vitamin B6 và B9 (folate) có lợi cho da, cũng như rất giàu carotenoid. B6 được biết đến để ngăn ngừa hoặc chống lại các tình trạng da như viêm da, chàm và mụn trứng cá do nội tiết tố, và folate giúp cải thiện độ săn chắc của làn da của bạn.

5 loại thực phẩm được ví như 'tiên dược bơm collagen' trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ - Ảnh 4

Bạn có thể nhận được chất dinh dưỡng từ ớt chuông từ tất cả các màu sắc không chỉ riêng ớt màu đỏ và vàng. Tuy nhiên các loại ớt màu đỏ và vàng chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Thực phẩm lên men

5 loại thực phẩm được ví như 'tiên dược bơm collagen' trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ - Ảnh 5

Sữa chua và kefir không phải là thực phẩm lên men duy nhất tốt cho làn da và sức khỏe của bạn. Tất cả các thực phẩm lên men đều chứa probiotics - vi khuẩn thân thiện không chỉ giúp cân bằng vi khuẩn có hại trong đường ruột của bạn, làm dịu tình trạng viêm sẽ xuất hiện trên da của bạn, mà còn ngăn ngừa nếp nhăn và mang lại cho bạn làn da tươi sáng bằng cách tối ưu hóa sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ mọi thứ bạn ăn. Chúng cũng chứa axit lactic chống lão hóa.

Nghệ

Loại gia vị này đã trở nên nổi tiếng là một loại siêu thực phẩm. Nó chống viêm, vì vậy nó giúp chữa lành mụn trứng cá và làm dịu vết mẩn đỏ, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho da, sửa chữa các tác hại của ánh nắng mặt trời nếu nó đã tác động lên da bạn và thậm chí ngăn ngừa ung thư da.

5 loại thực phẩm được ví như 'tiên dược bơm collagen' trẻ hóa làn hoa, kéo dài thanh xuân mà chị em không nên bỏ lỡ - Ảnh 6

Hãy nâng niu làn da mình hơn bằng cách bổ sung thêm các loại thực phẩm này vào chế độ ăn của mình để có làn da đẹp và vẻ đẹp "không tuổi" các nàng nhé.

Theo Brightside

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