5 phương pháp phục hồi da tự nhiên sau những tác động tiêu cực nhất

Các phương pháp chữa trị tự nhiên truyền thống đôi khi là tốt nhất. Đó là lý do tại sao bạn nên đọc qua danh sách 5 cách tự nhiên để bạn có được làn da sáng và tươi tắn như mong đợi.

Trong khi các sản phẩm chăm sóc da mặt đắt tiền và các công cụ chăm sóc da phức tạp đều có giá trị riêng, đôi khi những thủ thuật đơn giản nhất lại là kinh điển vì một lý do nào đó.

Chườm lạnh từ lâu đã trở thành thói quen làm đẹp của phụ nữ châu Á. Về cơ bản, đây là phương pháp để da tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh trong vài phút, thường là sử dụng đá viên. Bằng cách này, bạn có thể giảm bọng mắt trên khuôn mặt, làm săn chắc da và làm cho da trông sáng và tươi tắn. Độ lạnh cũng có thể làm giảm kích thước lỗ chân lông, giúp làn da của bạn mịn màng hơn.

Mẹo : cẩn thận không để da tiếp xúc quá nhiều với đá vì có thể gây bỏng lạnh.

2. Điều trị làn da của bạn bằng cà phê tẩy tế bào chết tự chế

Uống cà phê điều độ chắc chắn có thể tăng cường năng lượng và sự trao đổi chất của bạn, nhưng bạn có biết rằng nó cũng có thể giúp ích rất nhiều cho làn da của bạn không?

Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong caffein cũng có những lợi ích khi sử dụng bên ngoài. Bạn có thể kết hợp cà phê xay với các thành phần khác trong bếp như mật ong, dầu dừa hoặc sữa để tạo ra hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên. Bột nhão này sẽ tẩy tế bào chết trên da của bạn, giảm mụn và các đốm đen, giúp khuôn mặt của bạn mịn màng và không tì vết.

3. Sử dụng quế như một chất tăng cường lưu lượng máu

Quế, loại gia vị bắt buộc phải có trong nhiều bữa ăn cũng có thể trở thành nguyên liệu không thể bỏ qua trong quá trình chăm sóc da của bạn. Chất chống oxy hóa và chống viêm của nó có thể là đồng minh của bạn trong việc chống lại mụn trứng cá và các dấu hiệu lão hóa.

Loại gia vị này cũng nổi tiếng trong việc thúc đẩy lưu lượng máu: điều trị làn da của bạn bằng hỗn hợp làm từ mật ong, quế và sữa chua sẽ giúp da sáng và đều màu hơn. Vì máu lưu thông tốt đồng nghĩa với vẻ ngoài căng mọng hơn, nên đôi môi của bạn sẽ trông đầy đặn hơn.

Mẹo : Quế có thể có tác dụng phụ. Một số người quá nhạy cảm với nó, vì vậy bạn nên sử dụng một lượng nhỏ cho lần đầu tiên. Thoa bột quế lên một điểm nhỏ trên da và nếu bạn bị mẩn đỏ hoặc ngứa, hãy rửa sạch ngay lập tức.

4. Đừng ngần ngại sử dụng trà xanh bên ngoài thay vì chỉ uống

Mặc dù những lợi ích sức khỏe của trà xanh có thể được tận hưởng bằng cách đơn giản là uống nó, nhưng việc bôi nó lên da cũng có những lợi ích của nó. Được biết đến với đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa, loại đồ uống này là một phương pháp điều trị tuyệt vời cho làn da dễ bị mụn trứng cá.

Nhưng mụn trứng cá không phải là sản phẩm phụ duy nhất của lối sống hiện đại. Ngủ không đúng giờ và ăn quá nhiều muối thường dẫn đến bọng mắt, đặc biệt là quanh mắt. Đắp túi trà xanh lên mắt sẽ giúp bạn giảm sưng tấy.

Mẹo : Nếu bạn tìm thấy trà xanh xay tại cửa hàng hữu cơ địa phương, bạn không nên rời khỏi cửa hàng mà không mua! Bột trà xanh có thể là một thành phần tuyệt vời cho mặt nạ tự chế.

5. Chống thâm quầng mắt bằng baking soda

Nếu thường xuyên phải vật lộn với quầng thâm dưới mắt, bạn nên cân nhắc thêm một loại mặt nạ làm từ nguyên liệu nhà bếp. Baking soda nổi tiếng với đặc tính tẩy trắng, vì vậy kết hợp nó với sữa có thể làm giảm đáng kể các vết thâm. Vì natri cũng chứa chất chống viêm và khử trùng nên nó có thể là một thành phần hữu ích trong các loại kem trị kích ứng da và phát ban.

Theo Brightside