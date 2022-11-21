Bật mí 5 món đồ làm đẹp vô dụng mà chúng ta vẫn đang lãng phí tiền bạc

Làm đẹp 21/11/2022 13:26

Theo một khảo sát được thực hiện vào năm 2017, trung bình một phụ nữ sử dụng khoảng 16 sản phẩm mỹ phẩm mỗi ngày. Và thực tế này không có gì đáng ngạc nhiên nhờ vào sự đa dạng của các mặt hàng chăm sóc da và trang điểm mà các thương hiệu mỹ phẩm thu hút chúng ta, khiến chúng ta khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc mua ngày càng nhiều.

Lliệu tất cả các mặt hàng mỹ phẩm đều hữu ích như nhau hay không và đưa ra kết luận rằng nhiều mặt hàng hoàn toàn không đáng để chi tiền và vì sao nhé.

Kem dưỡng ban đêm

Bật mí 5 món đồ làm đẹp vô dụng mà chúng ta vẫn đang lãng phí tiền bạc - Ảnh 1

 

Kem dưỡng da ban đêm không hoàn toàn vô dụng. Chúng thường chứa các thành phần như retinol không “hoạt động” vào ban ngày do ảnh hưởng của tia nắng mặt trời. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu nói rằng giá của các loại kem đặc biệt dành cho ban đêm là quá cao và không cần thiết phải mua chúng nếu bạn chăm sóc da đúng cách vào ban ngày.

Kem và bọt cạo lông cho "nữ"

Bật mí 5 món đồ làm đẹp vô dụng mà chúng ta vẫn đang lãng phí tiền bạc - Ảnh 2

 

Bọt và gel làm mềm lông và giữ ẩm cho da giúp cạo mượt mà hơn. Đó là lý do tại sao nội dung của các mặt hàng cạo râu/ lông dành cho nam và nữ gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là mùi và thiết kế của bao bì. Nếu mùi hương không quá quan trọng với bạn, bạn không cần phải mua những món đồ cạo lông đặc biệt dành cho “nữ giới”. Đặc biệt là khi các sản phẩm cạo lông dành cho nam giới có giá thấp hơn nhiều ! Sữa tắm dưỡng ẩm hoặc dầu dưỡng tóc cũng có thể giúp làm mềm lông chân.

Miếng lột mụn đầu đen

Bật mí 5 món đồ làm đẹp vô dụng mà chúng ta vẫn đang lãng phí tiền bạc - Ảnh 3

 

Mụn đầu đen xuất hiện là do sự tích tụ của vi khuẩn và chất nhờn dư thừa ở đáy nang lông trên da. Tuy nhiên, các miếng dán lỗ chân lông chỉ loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt và làm tổn thương da bằng cách lấy đi lớp bảo vệ của nó. Miếng dán không giúp loại bỏ mụn, đó là lý do tại sao bạn nên mua một loại gel rửa mặt tốt có axit salicylic thay vì những loại này.

Kem cổ

Bật mí 5 món đồ làm đẹp vô dụng mà chúng ta vẫn đang lãng phí tiền bạc - Ảnh 4

 

Da cổ rất mỏng và nhạy cảm nên cần được dưỡng ẩm thường xuyên. Tuy nhiên, không cần phải mua một loại kem đặc biệt cho nó. Một loại kem ban ngày thông thường cho khuôn mặt là đủ. Bạn hãy sử dụng nó với các chuyển động trơn tru từ dưới lên ở cổ.

Xịt khoáng cho mặt

Bật mí 5 món đồ làm đẹp vô dụng mà chúng ta vẫn đang lãng phí tiền bạc - Ảnh 5

 

Theo quảng cáo, chai xịt cho mặt giúp giữ ẩm cho da mặt trong ngày và mang lại cảm giác tươi mát. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu lại nói điều ngược lại: độ ẩm từ da bay hơi cùng với nước có trong các loại thuốc xịt như vậy, có thể dẫn đến khô da. Thuốc xịt có thành phần dưỡng ẩm có thể có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, giá cao của những loại chai xịt như vậy khiến việc mua hàng trở nên vô ích.

 

Theo Brightside

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