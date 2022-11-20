Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị "bài trừ" bằng loại "nữ hoàng thảo dược" giá siêu mềm tại chợ Việt

Chăm sóc da 20/11/2022 10:07

Các thành phần như chanh và retinol là những nhân tố làm chúng ta khá lo lắng khi quyết định dùng hay không, còn với các thành phần như trà xanh và cica (Centella Asiatica) là chiết xuất của rau má là những thành phần lành tính mang lại độ ẩm và dịu nhẹ.

Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị 'bài trừ' bằng loại 'nữ hoàng thảo dược' giá siêu mềm tại chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói đến chăm da, bạn nhất định không nên bỏ qua công dụng vượt trội của trà xanh. Được coi là một trong những loại trà lành mạnh nhất để tiêu thụ, uống trà xanh là một phần trong thói quen hàng ngày của rất nhiều người. "Anh hùng giải độc" này không chỉ là một viên ngọc quý cho đường ruột mà còn cho làn da của bạn theo đúng nghĩa đen.

Trà xanh có các đặc tính chữa lành, dưỡng ẩm và làm dịu da nên đã trở thành một trong những thành phần hữu dụng trong quy trình chăm sóc da cần có. Dưới đây là phân tích về nhiều khía cạnh của trà xanh và hiểu lý do tại sao nó được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc da. 

Tại sao trà xanh lại đảm bảo vị trí hàng đầu trong không gian làm đẹp?

Bạn hãy thử tìm "Camillia sinesis" trong danh sách thành phần - một tên gọi chung của trà xanh. Các sản phẩm chăm sóc da thường chứa chiết xuất trà xanh, một thành phần mạnh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Polyphenol, là chất chống oxy hóa mạnh, được tìm thấy ở nồng độ cao trong chiết xuất trà xanh.

Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị 'bài trừ' bằng loại 'nữ hoàng thảo dược' giá siêu mềm tại chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trà xanh còn tạo thành một loạt các thành phần hồi sinh vẻ đẹp khác. Catechins và polyphenol được tìm thấy trong trà xanh là chất chống oxy hóa có đặc tính chống lão hóa, làm giảm số lượng các gốc tự do trong cơ thể. Ngoài việc chống lại các nếp nhăn, đường nhăn, đốm đen, da chảy xệ và lão hóa sớm, nó còn giup làm chậm quá trình lão hóa.

Catechin trong trà xanh vượt trội hơn arbutin trong một nghiên cứu năm 2020 về hiệu quả làm sáng da. Nếu bạn muốn loại bỏ các vết thâm và cải thiện các vấn đề về sắc tố như tăng sắc tố thì trà xanh là một lựa chọn an toàn và tự nhiên không nên bỏ lỡ.

Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị 'bài trừ' bằng loại 'nữ hoàng thảo dược' giá siêu mềm tại chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Điều gì khiến trà xanh trở thành viên ngọc quý?

Những lợi ích của trà xanh được trải rộng trên một cảnh quan rất lớn. Từ làn da khô ráp đến làn da chảy xệ, xỉn màu và không còn trẻ trung, trà xanh có thể hữu ích cho mọi loại da. Và đó chính xác là những gì làm cho nó trở thành một viên ngọc quý chăm sóc da. Nói rõ hơn, trà xanh là nơi chứa nhiều thành phần và đặc tính đáp ứng nhu cầu của mọi loại da - vitamin E, caffein, catechin, chất chống oxy hóa, vitamin B2 và B3.

Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị 'bài trừ' bằng loại 'nữ hoàng thảo dược' giá siêu mềm tại chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E không chỉ giữ nước cho da mà còn giúp da sáng và phục hồi hư tổn, chất chống oxy hóa EGCG là một trong những thành phần hoạt tính trong trà xanh được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp. Trà xanh cũng chứa riboflavin, một loại vitamin giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung và săn chắc. Niacin trong trà xanh đã được chứng minh là làm giảm sự xuất hiện của mẩn đỏ ở những người dễ đỏ mặt và caffeine trong trà xanh có thể làm giảm bọng mắt và sự xuất hiện của quầng thâm, lý tưởng để điều trị đôi mắt sưng húp.

Đối với da nhờn và tắc nghẽn, về mặt hóa học, trà xanh có chứa các hợp chất liên kết axit amin được gọi là tannin. Tannin là hợp chất làm se tự nhiên được tìm thấy trong thực vật có thể làm giảm kích thước lỗ chân lông, khiến chúng ít bị tắc nghẽn hơn.

Cách sử dụng trà xanh làm đẹp

Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị 'bài trừ' bằng loại 'nữ hoàng thảo dược' giá siêu mềm tại chợ Việt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ vị "anh hùng thảo dược" hoặc bôi tại chỗ các công thức tổng hợp của trà xanh sẽ mang lại vẻ đẹp tươi tắn cho bạn. Uống trà xanh và sử dụng nó tại chỗ đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có lợi cho da. Trà xanh và chiết xuất trà xanh không chỉ có thể cải thiện vẻ ngoài của làn da của bạn mà còn giúp ngăn ngừa ung thư da.

Nhưng hãy nhớ rằng, khi dùng với liều lượng lớn, caffeine có trong trà xanh ngâm có thể có những tác động tiêu cực đến cơ thể. Các tác dụng phụ có thể bao gồm từ đau đầu và nhịp tim không đều đến tổn thương gan khi dùng chiết xuất trà xanh ở liều lượng cao.

Theo Femina

Bật mí bí quyết làm đẹp tuyệt vời từ phụ nữ Trung Đông: đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả

Bật mí bí quyết làm đẹp tuyệt vời từ phụ nữ Trung Đông: đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả

Một ánh mắt thu hút, làn da sáng và mái tóc dày óng ả, đây là cách chúng ta thường hình dung về những người đẹp đến từ Trung Đông. Để có vẻ ngoài tươi trẻ và quyến rũ, phụ nữ Trung Đông sử dụng những bí quyết làm đẹp đặc biệt được truyền từ đời này sang đời khác. Và một trong những bí quyết quan trọng nhất có lẽ là việc họ sử dụng các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bằng trà xanh công dụng của túi trà xanh cách trị mụn bằng trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 27 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 37 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 46 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ