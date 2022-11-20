Da tối màu và nổi mụn hay bọng mắt thâm quầng đều có thể bị "bài trừ" bằng loại "nữ hoàng thảo dược" giá siêu mềm tại chợ Việt

Trà xanh có các đặc tính chữa lành, dưỡng ẩm và làm dịu da nên đã trở thành một trong những thành phần hữu dụng trong quy trình chăm sóc da cần có. Dưới đây là phân tích về nhiều khía cạnh của trà xanh và hiểu lý do tại sao nó được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc da.

Nói đến chăm da, bạn nhất định không nên bỏ qua công dụng vượt trội của trà xanh. Được coi là một trong những loại trà lành mạnh nhất để tiêu thụ, uống trà xanh là một phần trong thói quen hàng ngày của rất nhiều người. "Anh hùng giải độc" này không chỉ là một viên ngọc quý cho đường ruột mà còn cho làn da của bạn theo đúng nghĩa đen.

Bạn hãy thử tìm "Camillia sinesis" trong danh sách thành phần - một tên gọi chung của trà xanh. Các sản phẩm chăm sóc da thường chứa chiết xuất trà xanh, một thành phần mạnh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Polyphenol, là chất chống oxy hóa mạnh, được tìm thấy ở nồng độ cao trong chiết xuất trà xanh.

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Bên cạnh đó, trà xanh còn tạo thành một loạt các thành phần hồi sinh vẻ đẹp khác. Catechins và polyphenol được tìm thấy trong trà xanh là chất chống oxy hóa có đặc tính chống lão hóa, làm giảm số lượng các gốc tự do trong cơ thể. Ngoài việc chống lại các nếp nhăn, đường nhăn, đốm đen, da chảy xệ và lão hóa sớm, nó còn giup làm chậm quá trình lão hóa.

Catechin trong trà xanh vượt trội hơn arbutin trong một nghiên cứu năm 2020 về hiệu quả làm sáng da. Nếu bạn muốn loại bỏ các vết thâm và cải thiện các vấn đề về sắc tố như tăng sắc tố thì trà xanh là một lựa chọn an toàn và tự nhiên không nên bỏ lỡ.

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Điều gì khiến trà xanh trở thành viên ngọc quý?

Những lợi ích của trà xanh được trải rộng trên một cảnh quan rất lớn. Từ làn da khô ráp đến làn da chảy xệ, xỉn màu và không còn trẻ trung, trà xanh có thể hữu ích cho mọi loại da. Và đó chính xác là những gì làm cho nó trở thành một viên ngọc quý chăm sóc da. Nói rõ hơn, trà xanh là nơi chứa nhiều thành phần và đặc tính đáp ứng nhu cầu của mọi loại da - vitamin E, caffein, catechin, chất chống oxy hóa, vitamin B2 và B3.

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Vitamin E không chỉ giữ nước cho da mà còn giúp da sáng và phục hồi hư tổn, chất chống oxy hóa EGCG là một trong những thành phần hoạt tính trong trà xanh được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp. Trà xanh cũng chứa riboflavin, một loại vitamin giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung và săn chắc. Niacin trong trà xanh đã được chứng minh là làm giảm sự xuất hiện của mẩn đỏ ở những người dễ đỏ mặt và caffeine trong trà xanh có thể làm giảm bọng mắt và sự xuất hiện của quầng thâm, lý tưởng để điều trị đôi mắt sưng húp.

Đối với da nhờn và tắc nghẽn, về mặt hóa học, trà xanh có chứa các hợp chất liên kết axit amin được gọi là tannin. Tannin là hợp chất làm se tự nhiên được tìm thấy trong thực vật có thể làm giảm kích thước lỗ chân lông, khiến chúng ít bị tắc nghẽn hơn.

Cách sử dụng trà xanh làm đẹp

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Tiêu thụ vị "anh hùng thảo dược" hoặc bôi tại chỗ các công thức tổng hợp của trà xanh sẽ mang lại vẻ đẹp tươi tắn cho bạn. Uống trà xanh và sử dụng nó tại chỗ đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có lợi cho da. Trà xanh và chiết xuất trà xanh không chỉ có thể cải thiện vẻ ngoài của làn da của bạn mà còn giúp ngăn ngừa ung thư da.

Nhưng hãy nhớ rằng, khi dùng với liều lượng lớn, caffeine có trong trà xanh ngâm có thể có những tác động tiêu cực đến cơ thể. Các tác dụng phụ có thể bao gồm từ đau đầu và nhịp tim không đều đến tổn thương gan khi dùng chiết xuất trà xanh ở liều lượng cao.

Theo Femina