Bổ sung cấp tốc 5 loại thực phẩm siêu lợi từ trong ra ngoài cho làn da "đói" dinh dưỡng

Dưới đây là một số thực phẩm bổ dưỡng giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng ngay cả khi thời tiết khó chịu.

Để giảm thiểu những tổn thương cho làn da, bạn cần có một thói quen chăm sóc da phù hợp, cũng như một chế độ ăn uống lành mạnh. Nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể giúp tăng cường vẻ rạng rỡ và tươi sáng cho làn da khỏe mạnh.

Bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cải thiện chất lượng làn da của bạn theo những cách khác nhau. Chúng chứa các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin A, C và E, giúp chống lại các gốc tự do, sửa chữa tổn thương tế bào và tạo điều kiện tái tạo da nhanh hơn.

Bơ nổi tiếng với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn tốt cho sức khỏe, giúp cung cấp độ ẩm và thể tích cho da, giúp da mềm mại, dẻo dai và săn chắc. Ngoài ra, loại trái cây này còn chứa axit folic, magiê và kali giúp cải thiện màu da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Múc phần thịt của nửa quả bơ vào bát, rưới một ít nước cốt chanh hoặc gia vị yêu thích của bạn lên trên và thưởng thức.

Cho một vài lát bơ vào món salad của bạn.

Làm mặt nạ bơ dưỡng ẩm:

Cắt đôi quả bơ.

Vớt thịt ra và tán thật kỹ để không bị vón cục.

Trộn mỗi loại 1 thìa mật ong và sữa chua thành hỗn hợp sền sệt.

Thoa một lớp mỏng hỗn hợp lên mặt.

Để khô hoàn toàn trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

2. Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều vitamin A và các chất chống oxy hóa khác, giúp giảm lão hóa da sớm và sự xuất hiện của các vết thâm. Cà rốt cũng giúp điều trị sự đổi màu và không đều màu da bằng cách mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Hơn nữa, cà rốt có chứa carotenoid beta-carotene và lycopene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV và cải thiện màu da tổng thể. Hàm lượng kali cao trong cà rốt giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn, mang đến cho làn da của bạn một làn da tươi sáng và ngậm nước.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Uống 1 ly nước ép cà rốt tươi mỗi ngày vì nó có thể tăng cường khả năng miễn dịch và giúp da sáng đẹp.

Làm mặt nạ cà rốt:

Trộn 3–4 thìa cà rốt xay nhuyễn, 2 thìa mật ong nguyên chất và sữa chua, và một vài giọt dầu dừa.

Bôi một lớp dày và đều hỗn hợp tự làm này lên mặt.

Để hỗn hợp trên da của bạn trong 10-15 phút.

Rửa mặt bằng nước ấm.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu các chất dinh dưỡng có lợi cho da như vitamin A và C, giúp làn da của bạn sáng lên từ bên trong bằng cách đào thải các độc tố không mong muốn ra khỏi da.

Vitamin A bảo vệ màng tế bào da và ngăn ngừa tác hại của tia UV, trong khi vitamin C khuyến khích sản xuất collagen để tạo ra các tế bào da mới.

Ngoài ra, các vitamin B có trong bông cải xanh giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của các tế bào da của bạn đồng thời cung cấp dưỡng ẩm chuyên sâu cho da để chữa lành các mảng khô, bong tróc.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Bổ sung một phần bông cải xanh trong bữa ăn hàng ngày để giúp làn da của bạn sáng đẹp từ trong ra ngoài.

Bạn có thể luộc bông cải xanh trong vài phút và thêm nó vào các món ăn khác nhau như món xào, salad và súp.

4. Hạnh nhân

Hạnh nhân có nhiều chất chống oxy hóa, có lợi cho làn da của bạn bằng cách thúc đẩy làn da được nuôi dưỡng, sáng mịn. Một trong những chất chống oxy hóa này là vitamin E, không chỉ dưỡng ẩm cho làn da của bạn mà còn bảo vệ da khỏi tia UV có hại của mặt trời.

Hạnh nhân cũng được biết là có đặc tính chống lão hóa giúp giảm nếp nhăn, đường nhăn và các dấu hiệu lão hóa da sớm khác.

Cách sử dụng:

Sử dụng dầu hạnh nhân:

Đun nóng lượng dầu hạnh nhân cần thiết cho đến khi hơi ấm.

Xoa bóp nó lên khắp các vùng da khô trong 20–25 phút.

Làm hỗn hợp tẩy tế bào chết mặt bằng hạnh nhân:

Ngâm 5–6 quả hạnh trong nước qua đêm.

Lột bỏ vỏ và nghiền hạnh nhân thành dạng bột.

Thêm 5 thìa sữa tươi vào bột hạnh nhân để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Nhẹ nhàng massage mặt với hỗn hợp này trong 5–10 phút.

Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm.

5. Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác nhau giúp cải thiện kết cấu da tổng thể . Nó rất giàu vitamin A, một chất chống oxy hóa giúp làm sạch da từ trong ra ngoài bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu.

Vitamin C, một chất chống oxy hóa khác có trong rau bina, hỗ trợ quá trình đổi mới tế bào da, mang lại cho bạn làn da săn chắc, rạng rỡ và đều màu.

Ngoài ra, rau bina là một nguồn giàu chất sắt. Thiếu sắt có thể dẫn đến làn da nhợt nhạt, khiến bạn có vẻ ngoài xỉn màu. Ngoài ra, lutein, cũng được tìm thấy trong rau bina, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Bao gồm rau bina trong súp, salad và các bữa ăn khác của bạn.

Uống nước ép rau chân vịt giải độc da:

Trộn 1/2 ly nước ép rau bina tươi với một ít nước cốt chanh.

Bạn cũng có thể thêm quả mọng vào nước ép để cải thiện hương vị.

Uống nước ép này hàng ngày để tránh da bị khô, nứt nẻ và kích ứng.

Theo Emedihealth