5 loại mặt nạ từ thiên nhiên giá "rẻ bèo" điều trị mụn, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ

Làm đẹp 20/11/2022 10:09

Da nổi mụn là các mảng đổi màu hoặc mẩn đỏ trên cơ thể bạn. Da không đều màu có thể do nhiều yếu tố gây ra và có thể khiến những người mắc phải nó rất đau khổ.

 

Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp da loang lổ chỉ là tạm thời và có thể chữa khỏi bằng phương pháp điều trị thích hợp.

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp giảm thiểu tình trạng da bị sạm và không đều màu.

5 loại mặt nạ từ thiên nhiên giá 'rẻ bèo' điều trị mụn, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên kiểm tra thử nghiệm trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục tại nhà nào. Ngoài ra, hãy tránh những biện pháp khắc phục tại nhà này nếu bạn mắc các bệnh như viêm da và bệnh trứng cá đỏ.

1. Sử dụng bột vỏ cam

Cam chứa nhiều vitamin C và axit folic, cả hai đều giúp cải thiện màu da. Đắp mặt tự chế bằng bột vỏ cam giúp làm sạch da và mang lại làn da sáng khỏe.

5 loại mặt nạ từ thiên nhiên giá 'rẻ bèo' điều trị mụn, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bột vỏ cam chứa đủ canxi giúp da tái tạo và trẻ hóa. Nó cũng chứa nhiều polymethoxyflavonoid (PMFs), có hoạt tính chống viêm và bảo vệ chống lại hoặc làm giảm tác hại của tia UV. 

Cách sử dụng:

  • Trộn 1 thìa sữa chua, 1/2 thìa bột vỏ cam và vài giọt nước hoa hồng vào bát trộn.
  • Bôi hỗn hợp lên da của bạn.
  • Để khoảng 15–20 phút nghỉ ngơi trước khi rửa sạch bằng nước mát.

2. Bôi gel lô hội

Gel lô hội có chứa một số đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp chữa khỏi các vết mẩn đỏ và viêm. Nó cũng là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại và dẻo dai. 

5 loại mặt nạ từ thiên nhiên giá 'rẻ bèo' điều trị mụn, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

  • Vắt gel ra khỏi lá nha đam vào một cái bát.
  • Thêm 2 thìa dầu vitamin E vào gel này và trộn đều.
  • Dùng ngón tay thoa hỗn hợp này lên khắp da và để yên trong khoảng 20 phút.
  • Rửa sạch bằng nước.

3. Sử dụng mật ong rừng Himalaya

Mật ong Himalaya là sản phẩm tự nhiên của những con ong mật hoang dã được tìm thấy trên dãy núi Himalaya của Nepal. Đây là một trong những biện pháp tự nhiên lâu đời nhất và hiệu quả nhất cho các vấn đề về da.

Mật ong Himalaya có chứa chất chống oxy hóa, chống viêm và đặc tính khử trùng mạnh mẽ có thể giúp trẻ hóa làn da và loại bỏ sắc tố. Gần đây nó cũng đang được chào mời như một phương thuốc tự nhiên cho bệnh chàm.

5 loại mặt nạ từ thiên nhiên giá 'rẻ bèo' điều trị mụn, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là một chất giữ ẩm, có nghĩa là nó hút ẩm từ không khí vào da của bạn để giữ cho da ngậm nước. Mật ong cũng là một nguồn giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. 

Cách sử dụng:

  • Dùng ngón tay xoa bóp đều 1-2 thìa mật ong Himalaya lên khắp mặt.
  • Để mặt nạ trong 15 phút.
  • Rưa da sạch lại bằng nước.

4. Sử dụng mặt nạ làm từ sữa chua

Sữa chua có thể được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết để kiểm soát làn da không đều màu

Sữa chua có chứa axit lactic, là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Axit lactic có thể giúp chữa đỏ da bằng cách loại bỏ các tế bào da chết và bụi bẩn trên bề mặt da. Sữa chua cũng có thể là một phương thuốc tuyệt vời để chữa cháy nắng do tính chất làm mát của nó.

Cách sử dụng:

  • Trộn 1 thìa cà phê sữa chua nguyên chất, 1/2 thìa bột gỗ đàn hương và 1/2 thìa bột nghệ vào bát để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  • Thoa hỗn hợp này lên những vùng da bị mẩn đỏ, cháy nắng hoặc đổi màu.
  • Để nó khô trong nửa giờ.
  • Rửa sạch bằng nước ấm.

5. Đắp trà xanh

Sử dụng trà xanh có thể giúp ngăn ngừa tình trạng da sạm màu, không đều màu

Trà xanh được sử dụng rộng rãi để điều trị sưng và viêm. Nó chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ mẩn đỏ và da mờ. 

5 loại mặt nạ từ thiên nhiên giá 'rẻ bèo' điều trị mụn, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

  • Ngâm túi trà xanh trong 1 cốc nước ấm trong 10 phút rồi lấy túi trà ra.
  • Trộn 1–2 thìa bột gạo và 1/2 thìa gel lô hội vào trà này để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  • Bôi hỗn hợp này lên vùng da bị mụn.
  • Để nó khô trong 20 phút.
  • Rửa sạch bằng nước ấm.

Theo Emedihealth

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