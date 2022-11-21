Bạn ái ngại vì mùi cơ thể hay những vết mẩn đỏ ở đùi? Đừng lo lắng vì những vấn đề khó nói ấy sẽ được xóa tan khi bạn biết đến bí kíp này

Vào ngày bình thường và đặc biệt là vào hè, những vấn đề này rất thường xảy ra nhưng bạn có thể khắc phục chúng khi biết đến những bí kíp này.

Đổ mồ hôi và mùi khó chịu ở chân và nách có thể phá hỏng hoàn toàn sự tự tin của bạn. Một ý tưởng tốt để tránh điều này là đi tất và quần áo làm từ chất liệu tự nhiên như bông hoặc da. Thay quần áo hàng ngày và tắm rửa thường xuyên trong những ngày nắng nóng.

Một mẹo hữu ích khác để ngăn tiết mồ hôi là thay thế việc uống cà phê của bạn bằng trà xanh. Và hãy dành chút thời gian để lựa chọn chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi phù hợp với bạn nhất nhé.

2. Bỏng dao cạo

Phát ban sau khi cạo lông có thể xuất hiện nếu bạn hiếm khi cạo lông trong mùa đông, đặc biệt là ở những vùng nhạy cảm như vùng bikini và nách. Để giảm mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa, hãy lấy một vài giọt dầu oải hương trộn với kem dưỡng da và thoa lên vùng bị tổn thương sau khi cạo lông.

Hoặc, nghiền một vài quả dâu tây và trộn chúng với kem. Bôi lên vùng da bị ngứa trong thời gian ngắn và rửa sạch bằng nước ấm.

3. Kích ứng da đùi

Nếu bạn thích quần đùi hoặc váy ngắn nhưng vùng da đùi ngứa ngáy, mẫn đỏ sẽ khiến bạn ái ngại, đừng lo lắng. Để loại bỏ nó, hãy dưỡng ẩm da thường xuyên. Sử dụng các loại kem có chứa vitamin C và E tự nhiên, calendula hoặc chiết xuất dưa chuột. Tắm hàng ngày và cẩn thận rửa sạch hết xà phòng sau đó.

Tắm bằng nước ấm để giảm kích ứng. Không chườm đá lên vùng da bị kích ứng vì nó có thể gây tê cóng da.

4. Muỗi bay nhiều

Muỗi và các loài bọ khác thích cắn bạn, lao vào ly rượu của bạn và làm bạn khó chịu với tiếng vo ve của chúng. Để ngăn chúng, bạn có thể sử dụng một số thủ thuật. Sử dụng keo silicon hoặc miếng dán màn hình để che cửa ra vào và cửa sổ của bạn. Mua một loại kem chống thấm dầu tự nhiên có chứa dầu cây tràm trà hoặc dầu bạch đàn chanh.

Tinh dầu sả và quế được biết là có tác dụng xua đuổi muỗi. Vì vậy, hãy đốt một vài giọt tinh dầu này gần sân thượng của bạn vào buổi tối. Nếu bạn có bể bơi, hãy làm sạch nó thường xuyên để ngăn muỗi sinh sản trong nước.

5. Bụi

Bụi từ cửa sổ mở vào mùa hè có thể là một trong những nguyên nhân gây dị ứng và hen suyễn. Để giữ cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ và cơ thể bạn khỏe mạnh, hãy hút bụi ít nhất một lần một tuần, thay và giặt tất cả các bộ đồ giường hàng tuần và sử dụng các tấm phủ chống bụi cho bộ đồ giường của bạn.

Kiểm soát sự lộn xộn để dễ dàng quá trình dọn dẹp. Chải lông cho thú cưng và lau sàn nhà thường xuyên hơn nhé.

6. Ngộ độc thực phẩm

Tiêu chảy, buồn nôn và nôn là những triệu chứng thường gặp của ngộ độc thực phẩm. Ăn sai món khiến cơ thể không hấp thụ cũng là vấn đề hay xảy ra. Mọi người quây quần bên nhau để nướng và trò chuyện, trong khi đó thức ăn họ đang ăn rất dễ bị hư hỏng do sức nóng. Nếu ngộ độc thực phẩm nhẹ, bạn chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi.

Nếu ngộ đọc tồn tại hơn một vài ngày hoặc bạn thấy máu trong phân của mình, hãy liên hệ với bác sĩ. Nếu ngộ độc nhẹ, các sản phẩm như nước ép cà chua, dưa hấu và ô liu có thể giúp làm dịu cho bạn bạn. Những sản phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể bạn.

Để ngăn ngừa ngộ độc, hãy rửa sạch trái cây và rau quả đúng cách, ăn thực phẩm tươi sống thay vì chế biến sẵn hoặc nấu sẵn, đồng thời kiểm tra độ tươi và mùi của mọi thứ trước khi chọn chế biến và tiêu thụ nhé.

Theo Brightside