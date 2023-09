Muốn dáng đẹp mà lại giảm cân theo những cách sai lầm này có thể khiến bạn tự "bào mòn" sức khỏe

Một sai lầm khác mà bạn mắc phải khi không đọc nhãn là giả định rằng một gói có nghĩa là một khẩu phần. Chắc chắn có nhiều thứ hơn thế trong chiếc túi nhỏ nhất.

Thay vào đó, hãy làm điều này: luôn kiểm tra danh sách các thành phần và nhãn dinh dưỡng ở mặt sau của bao bì, đừng quên ghi lại khẩu phần. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ ăn những gì bạn thực sự cần.

2. Tự cân quá thường xuyên

Mặc dù cân ký mỗi ngày sẽ không trực tiếp cản trở việc giảm cân, nhưng nó có thể dẫn đến rất nhiều thất vọng. Điều quan trọng cần nhớ là giảm cân thành công và lành mạnh là một quá trình chậm.

Con số thực tế trên cân có thể bị ảnh hưởng bởi các lý do khác nhau từ ngày này sang ngày khác, ví dụ, sự dao động trọng lượng tự nhiên trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc tăng cơ thông qua rèn luyện sức mạnh. Khi bạn không thấy kết quả như mong muốn trên cân, bạn có thể chán nản và ăn uống vô độ, điều này có thể khiến hành trình giảm cân của bạn bị lùi lại.

Thay vào đó, hãy làm điều này: hãy thử dùng thước dây quấn quanh eo, hông và đùi để theo dõi sự tiến bộ của bạn mỗi tuần một lần. Nếu bạn thực sự cần cân nhắc để giữ cho mình có động lực, hãy làm điều đó không quá một lần một tuần hoặc thậm chí hai tuần một lần.

3. Tập trung vào tim mạch và bỏ qua việc tập luyện sức mạnh

Bạn có thể nói một cách an toàn rằng một số bài tập thể dục không hiệu quả và tốt hơn là không tập luyện gì cả. Nếu bạn đã theo dõi chế độ ăn uống, tập luyện tim mạch và thực hiện một lối sống lành mạnh tổng thể, nhưng quá trình giảm cân của bạn không diễn ra nhanh như bạn nghĩ, lý do có thể là do thiếu tập luyện. Tập luyện sức đề kháng không chỉ giúp bạn xây dựng cơ bắp mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình giảm mỡ bụng.

Thay vào đó, hãy làm điều này: kết hợp tập luyện tim mạch và sức đề kháng để có kết quả tốt nhất. Bạn có thể thực hiện chúng vào những ngày thay thế hoặc thậm chí trong cùng một ngày nếu bạn có đủ thời gian.

4. Quên đường và calo trong đồ uống

Bạn có biết đơn hàng đồ uống yêu thích của bạn có bao nhiêu đường không? Hầu hết các loại đồ uống phổ biến đều có ít nhất 40 g đường! Con số này nhiều gấp 2-3 lần lượng tối đa bạn nên ăn trong một ngày và đó chỉ là từ một lần uống!

Soda, nước ép trái cây, bia và rượu cũng chứa nhiều carbs và calo có thể khiến bạn đói vì các trung tâm thèm ăn trong não của bạn không phản ứng với calo lỏng giống như chúng đối với calo từ thức ăn.

Thay vào đó hãy làm điều này: Uống nước! Nếu bạn không thể chịu được sự nhạt nhẽo của nước lã, hãy thử thêm chanh, quả mọng bạn yêu thích hoặc lá bạc hà vào nước để tạo thêm hương vị. Trà xanh không đường cũng là một lựa chọn đồ uống tốt.

5. Bỏ bữa

Có lẽ sai lầm phổ biến nhất của mọi người khi cố gắng giảm cân là bỏ bữa sáng hoặc bữa tối. Thoạt nghe có vẻ hợp lý: bạn nghĩ nếu giảm lượng calo nạp vào cơ thể theo cách này, bạn sẽ giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, bỏ bữa không chỉ làm chậm quá trình trao đổi chất mà còn khiến bạn dễ ăn vặt và ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Thay vào đó, hãy làm điều này: hãy đảm bảo rằng bạn ăn một bữa sáng lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng sẽ cung cấp năng lượng cho bạn và ngăn bạn ăn quá nhiều sau đó. Bữa sáng hoàn hảo kết hợp carbs tốt với chất xơ và protein như bột yến mạch, trứng và sữa chua Hy Lạp với trái cây đều là những lựa chọn bữa sáng tốt cho sức khỏe.

Theo Brightside