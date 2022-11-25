Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Làm đẹp 25/11/2022 08:00

Giống như mọi thứ khác, có lẽ tốt nhất là chữa lành cơ thể bạn một cách tự nhiên thay vì sử dụng những thứ bên ngoài. Miếng dán lỗ chân lông có thể loại bỏ mụn đầu đen, nhưng chúng có khả năng khiến lỗ chân lông của bạn tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn. Đó là lý do tại sao lựa chọn thực phẩm phù hợp và giải quyết vấn đề này từ bên trong và theo cách lành mạnh có thể là cách tốt nhất.

Đây là các loại thực phẩm có thể giúp bạn tạm biệt mụn đầu đen, dựa trên nghiên cứu y học.

1. Ăn một nắm hạnh nhân

Hạnh nhân có nhiều vitamin E, có thể tự nhiên ngăn chặn những thứ có hại ảnh hưởng đến làn da của bạn, như ô nhiễm và vi khuẩn. Nếu bạn lo lắng rằng hạnh nhân chứa nhiều chất béo thì bạn không cần phải lo lắng, chúng có chất béo lành mạnh thậm chí có thể hỗ trợ giảm cân.

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng - Ảnh 1

Chất béo có thể làm tình trạng mụn của bạn trở nên tồi tệ hơn, nhưng các loại thực phẩm như hạnh nhân thì không, trừ khi chúng tiếp xúc trực tiếp với da của bạn ở bên ngoài. Hạt điều sống không an toàn để ăn vì chúng có chứa chất độc hại và có thể gây kích ứng da của bạn.

2. Loại bỏ sữa khỏi chế độ ăn uống của bạn

 

Hầu hết mọi người, đặc biệt là trẻ em thích ăn ngũ cốc với sữa vào bữa sáng, nhưng điều này có thể gây ra nhiều tác hại cho làn da của bạn hơn bạn nghĩ. Bò tự tạo sữa cho con của mình để giúp chúng lớn lên. Các protein có trong sữa bò giải phóng insulin và chất này được biết là nguyên nhân gây nổi mụn trên da, chẳng hạn như mụn đầu đen.

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng - Ảnh 2

Các protein trong sữa thậm chí có thể bị trộn lẫn và nhầm lẫn với các hormone tự nhiên trong cơ thể chúng ta, điều này lại có thể gây ra mụn.

 

3. Ăn nhiều thực phẩm có axit béo omega-3

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng - Ảnh 3

 

Axit béo omega-3 có thể làm giảm viêm và có thể giúp chống lại mụn trứng cá. Bạn có thể chỉ cần ăn thực phẩm có omega-3 một mình hoặc kết hợp chúng với các thực phẩm lành mạnh khác. Chúng cũng có thể giúp chống lại da đỏ, khô và ngứa cho trẻ sơ sinh. Những thực phẩm này bao gồm cá hồi , hàu, cá mòi, trứng cá muối, hạt chia, đậu nành, v.v.

4. Lấy dầu cây lưu ly

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng - Ảnh 4

 

Mặc dù dầu cây lưu ly có chứa axit béo omega-6 (nên tránh để loại bỏ mụn đầu đen), nhưng nó không gây viêm da, nó thực sự có tác dụng chống viêm. Nó giúp phá vỡ nút protein và giúp giảm quá trình oxy hóa.

Theo Brightside

5 cách loại bỏ mụn cơ thể cứng đầu một cách dễ dàng cho bạn tự tin tỏa sáng

5 cách loại bỏ mụn cơ thể cứng đầu một cách dễ dàng cho bạn tự tin tỏa sáng

Theo nghiên cứu, 9,4% dân số thế giới bị mụn trứng cá ở dạng này hay dạng khác. Mặc dù đây là một tình trạng khá phổ biến nhưng nó vẫn khiến nhiều người mất tự tin vào bản thân và trốn sau cánh cửa đóng kín, kể cả những người nổi tiếng. Thay vì mất hy vọng, tốt hơn hết bạn nên thực hiện các bước để điều trị nguyên nhân hơn là điều trị các triệu chứng để không bị mụn.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn đầu đen cách giảm mụn đầu đen Cách loại bỏ mụn đầu đen

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới