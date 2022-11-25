Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Đây là các loại thực phẩm có thể giúp bạn tạm biệt mụn đầu đen, dựa trên nghiên cứu y học.

Hạnh nhân có nhiều vitamin E, có thể tự nhiên ngăn chặn những thứ có hại ảnh hưởng đến làn da của bạn, như ô nhiễm và vi khuẩn. Nếu bạn lo lắng rằng hạnh nhân chứa nhiều chất béo thì bạn không cần phải lo lắng, chúng có chất béo lành mạnh thậm chí có thể hỗ trợ giảm cân.

Chất béo có thể làm tình trạng mụn của bạn trở nên tồi tệ hơn, nhưng các loại thực phẩm như hạnh nhân thì không, trừ khi chúng tiếp xúc trực tiếp với da của bạn ở bên ngoài. Hạt điều sống không an toàn để ăn vì chúng có chứa chất độc hại và có thể gây kích ứng da của bạn.

2. Loại bỏ sữa khỏi chế độ ăn uống của bạn

Hầu hết mọi người, đặc biệt là trẻ em thích ăn ngũ cốc với sữa vào bữa sáng, nhưng điều này có thể gây ra nhiều tác hại cho làn da của bạn hơn bạn nghĩ. Bò tự tạo sữa cho con của mình để giúp chúng lớn lên. Các protein có trong sữa bò giải phóng insulin và chất này được biết là nguyên nhân gây nổi mụn trên da, chẳng hạn như mụn đầu đen.

Các protein trong sữa thậm chí có thể bị trộn lẫn và nhầm lẫn với các hormone tự nhiên trong cơ thể chúng ta, điều này lại có thể gây ra mụn.

3. Ăn nhiều thực phẩm có axit béo omega-3

Axit béo omega-3 có thể làm giảm viêm và có thể giúp chống lại mụn trứng cá. Bạn có thể chỉ cần ăn thực phẩm có omega-3 một mình hoặc kết hợp chúng với các thực phẩm lành mạnh khác. Chúng cũng có thể giúp chống lại da đỏ, khô và ngứa cho trẻ sơ sinh. Những thực phẩm này bao gồm cá hồi , hàu, cá mòi, trứng cá muối, hạt chia, đậu nành, v.v.

4. Lấy dầu cây lưu ly

Mặc dù dầu cây lưu ly có chứa axit béo omega-6 (nên tránh để loại bỏ mụn đầu đen), nhưng nó không gây viêm da, nó thực sự có tác dụng chống viêm. Nó giúp phá vỡ nút protein và giúp giảm quá trình oxy hóa.

Theo Brightside