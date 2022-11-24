5 cách loại bỏ mụn cơ thể cứng đầu một cách dễ dàng cho bạn tự tin tỏa sáng

Theo nghiên cứu, 9,4% dân số thế giới bị mụn trứng cá ở dạng này hay dạng khác. Mặc dù đây là một tình trạng khá phổ biến nhưng nó vẫn khiến nhiều người mất tự tin vào bản thân và trốn sau cánh cửa đóng kín, kể cả những người nổi tiếng. Thay vì mất hy vọng, tốt hơn hết bạn nên thực hiện các bước để điều trị nguyên nhân hơn là điều trị các triệu chứng để không bị mụn.

Một số mẹo đơn giản nhất sau đây sẽ giúp kiểm soát mụn trên cơ thể và để ánh nắng chiếu vào làn da trần của bạn ột cách lung linh nhất. 1. Đừng để mồ hôi đọng trên da, hãy đi tắm

Tập thể dục giúp ích rất nhiều cho những người bị mụn trứng cá, vì thực tế là bạn cũng thải độc tố qua mồ hôi. Nhưng một sai lầm có thể làm trầm trọng thêm mụn trứng cá trên cơ thể hoặc ở lưng là để mồ hôi đọng lại trên da. Tắm sạch mồ hôi và bụi bẩn ngay khi có thể, đồng thời nhớ giặt kỹ quần áo tập luyện của bạn.

2. Tẩy da chết là một phần trong quy trình chăm sóc da toàn thân Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng với axit salicylic có thể giúp làm sạch sâu làn da của bạn và rửa sạch mồ hôi, bụi bẩn và bất cứ thứ gì làm tắc nghẽn lỗ chân lông và thậm chí gây ra nhiều mụn trứng cá hơn. Ngoài ra, tẩy da chết cũng làm bong tróc các tế bào da chết, làm mới làn da trong quá trình này. 3. Chuyển sang các loại vải thoáng khí và quần áo rộng rãi Quần áo bó sát có thể gây kích ứng da hơn nữa do cọ xát vào lỗ chân lông, đồng thời giữ mồ hôi và bụi bẩn trên da. Hãy thử mặc quần áo rộng rãi và chọn vải tự nhiên thay vì vải tổng hợp để da bạn có nhiều không gian thở hơn. 4. Để tóc dài ngang lưng Tóc dài trên lưng cũng có thể làm bẩn lưng của bạn, gây ra mụn trứng cá trên vai và lưng. Nếu bạn đang mặc áo cánh hoặc váy hở lưng, bạn nên để tóc xõa ra sau lưng. Ngoài ra, đừng để dầu gội và dầu xả chảy xuống lưng khi bạn tắm vì những thứ này cũng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. 5. Chọn sản phẩm chăm sóc da dựa trên thành phần Bạn có thể yêu thích bao bì của một thương hiệu chăm sóc da, sự dễ dàng có sẵn hoặc thậm chí là mùi hương, nhưng khi nói đến làn da dễ bị mụn trứng cá, bạn cần phải xem nhãn để biết thành phần. Ngoài axit salicylic đã đề cập, các sản phẩm có dầu cây tràm trà , vỏ cây liễu trắng, v.v. có thể hỗ trợ giảm mụn trứng cá. Theo Brightside

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