Tạm biệt thâm nách, tự tin diện áo 2 dây với 5 "chiến thần dưỡng trắng" giá cực hời từ tự nhiên

Nách bị thâm, đổi màu không phải là bệnh lý và có thể do cạo, tích tụ tế bào chết, đổ mồ hôi quá nhiều, thông gió không đúng cách, sử dụng một số loại thuốc hoặc chất khử mùi, v.v. Tuy nhiên, việc luôn thận trọng đòi hỏi bạn phải hy sinh sự tự do của mình và chắc chăn bạnmuốn bạn làm điều đó. Do đó, hãy thử các biện pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm chi phí này để làm sáng vùng da dưới cánh tay sẫm màu của bạn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Một công cụ toàn diện, giấm táo có hàm lượng axit amin và axit lactic phong phú giúp làm sạch các tế bào da chết và làm mờ sẹo. Đặc tính làm se của nó làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm thâm cho da. Bạn có thể chỉ cần đổ một ít giấm táo hữu cơ lên ​​miếng bông, thấm vào vùng nách và để cho đến khi khô hoàn toàn trước khi rửa sạch. Lặp lại hàng ngày để có kết quả nhanh chóng và hiệu quả.

Được biết đến như kem chống nắng tự nhiên, tính chất kháng khuẩn của nha đam giúp làm dịu vùng da bị viêm và làm sáng vùng nách bị đổi màu. Chỉ cần cắt một chiếc lá tươi (từ cây trồng ở ban công hoặc khu vườn gần đó) và chiết xuất một ít gel lô hội tươi.

Thoa một lớp gel này lên nách của bạn và để khô trong khoảng 10-15 phút. Rửa sạch bằng nước và sử dụng liệu pháp này mỗi ngày để có kết quả tốt. Bạn luôn có thể sử dụng gel lô hội hữu cơ có bán trên thị trường nếu không tìm được loại cây nào.

3. Baking Soda và chanh

Baking soda là một chất tẩy tế bào chết đáng kinh ngạc giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và làm sáng vùng da dưới cánh tay sẫm màu. Mặt khác, chanh là một chất khử trùng mạnh mẽ và là chất tẩy trắng tự nhiên.

Trộn 1 muỗng canh baking soda và chanh để tạo thành hỗn hợp sệt. Chà nó lên nách của bạn trong khoảng 5 phút, rửa sạch bằng nước ấm và kết thúc bằng cách dưỡng ẩm cho làn da của bạn. Lặp lại phương pháp này 3 hoặc 4 lần một tuần để có kết quả hiệu quả.

4. Đường và dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Thêm 2 muỗng canh dầu ô liu và đường vào một cái bát và trộn với nhau. Làm ẩm vùng nách và chà hỗn hợp trong một hoặc hai phút, sau đó để thêm 5 -10 phút và rửa sạch bằng nước.

Đường hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời và khi được trộn với dầu ô liu dưỡng ẩm và nuôi dưỡng, nó có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu. Thoa hỗn hợp này lên vùng bị ảnh hưởng để làm sáng vùng da dưới cánh tay tối màu của bạn.

5. Hãy thử dùng dưa chuột

Cùng với đặc tính tẩy trắng tuyệt vời, dưa chuột cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đơn giản chỉ cần chà một vài lát dưa chuột lên vùng nách thâm đen của bạn trong một hoặc hai phút và để nước ép của nó lưu lại trên da của bạn thêm 10 phút nữa, sau đó rửa sạch bằng nước. Đó là một lựa chọn tuyệt vời để giảm thâm da nếu bạn lặp lại phương pháp này hàng ngày.

Theo Swirlster Ndtv