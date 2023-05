Tạm biệt thâm nách, tự tin diện áo 2 dây với 5 "chiến thần dưỡng trắng" giá cực hời từ tự nhiên

Ảnh minh họa: Internet

Nách bị thâm, đổi màu không phải là bệnh lý và có thể do cạo, tích tụ tế bào chết, đổ mồ hôi quá nhiều, thông gió không đúng cách, sử dụng một số loại thuốc hoặc chất khử mùi, v.v. Tuy nhiên, việc luôn thận trọng đòi hỏi bạn phải hy sinh sự tự do của mình và chắc chăn bạnmuốn bạn làm điều đó. Do đó, hãy thử các biện pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm chi phí này để làm sáng vùng da dưới cánh tay sẫm màu của bạn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

1. Giấm táo