SR Clover: Sữa rửa mặt tẩy trang sạch sâu thấu hiểu làn da nhạy cảm

Trang điểm 19/05/2026 10:23

Sạch sâu, dịu nhẹ và thấu hiểu cả những làn da nhạy cảm nhất - đó là lý do vì sao sữa rửa mặt đa năng SR Clover đang trở thành bảo bối được hội làm đẹp săn đón. Hãy cùng khám phá xem sản phẩm này sở hữu những điểm cộng đắt giá nào để xứng đáng có mặt trong chu trình skincare mỗi ngày của bạn nhé!

Giữa hàng loạt các sản phẩm làm sạch trên thị trường, SR Clover nổi lên như một điểm sáng nhờ triết lý tối giản và đa năng. Không chỉ dừng lại ở bước làm sạch thông thường, dòng kem rửa mặt này của Saras Beauty được thiết kế chuyên biệt để vừa làm sạch sâu, vừa dưỡng ẩm, tạo bước đệm hoàn hảo cho một lối sống năng động của thế hệ trẻ hiện đại.

SR Clover: Sữa rửa mặt tẩy trang sạch sâu thấu hiểu làn da nhạy cảm - Ảnh 1
 SR Clover là giải pháp toàn diện cho làn da dầu mụn và nhạy cảm.

Bí mật giúp SR Clover chinh phục được cả những làn da "khó tính", dễ kích ứng chính là sự kết hợp hài hòa giữa các dưỡng chất vàng từ tự nhiên và công nghệ chăm sóc da tiên tiến:

Glycerin: Thành phần giữ ẩm giúp hút nước vào da, đảm bảo sau khi rửa mặt xong da vẫn giữ được độ mềm mại, không hề có cảm giác khô căng hay kin kít.

Tảo bẹ: Chiết xuất quý giá từ đại dương giàu chất chống oxy hóa, giúp làm dịu các vùng da đang kích ứng, mẩn đỏ, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho hàng rào bảo vệ da.

Nước biển sâu: Cung cấp các khoáng chất thiết yếu giúp thanh lọc làn da, mang lại cảm giác tươi mới, sảng khoái tức thì sau mỗi lần sử dụng.

SR Clover: Sữa rửa mặt tẩy trang sạch sâu thấu hiểu làn da nhạy cảm - Ảnh 2
 Sự kết hợp từ Glycerin, tảo bẹ và nước biển giúp SR Clover làm dịu và bảo vệ làn da nhạy cảm.

Không cần những chu trình quá phức tạp, SR Clover tích hợp trọn vẹn các công năng cần thiết nhất để mang lại diện mạo rạng rỡ cho làn da:

Sạch sâu và hỗ trợ tẩy trang nhẹ: Nhờ kết cấu dạng kem mềm mịn, sản phẩm dễ dàng len lỏi vào sâu trong lỗ chân lông để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, bã nhờn và cả cặn trang điểm còn sót lại sau ngày dài.

Hạn chế bít tắc, cải thiện tình trạng mụn: Việc làm sạch dầu thừa hiệu quả giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng, từ đó giảm thiểu tối đa tác nhân hình thành mụn ẩn, mụn đầu đen.

Kiểm soát dầu nhờn tối ưu: Sản phẩm giúp điều tiết lượng dầu tự nhiên trên gương mặt, giữ cho da thông thoáng nhưng không làm mất đi độ ẩm cần thiết.

Dưỡng ẩm tự nhiên và làm sáng da: Các dưỡng chất nuôi dưỡng giúp làn da mịn màng, ẩm mượt và sáng khỏe lên từng ngày.

SR Clover: Sữa rửa mặt tẩy trang sạch sâu thấu hiểu làn da nhạy cảm - Ảnh 3
 Sữa rửa mặt đa năng SR Clover với dung tích 100ml, sở hữu bao bì xanh ngọc tươi mát và thiết kế tối giản.

Với dung tích 100ml nhỏ gọn, tuýp kem rửa mặt SR Clover cực kỳ tiện lợi để bạn mang theo trong túi xách khi đi học, đi làm, tập gym hay những chuyến du lịch xa. Một làn da đẹp trước hết phải là một làn da sạch và khỏe. Hãy để SR Clover thay bạn nâng niu, vỗ về làn da mỗi ngày, giúp bạn luôn tự tin tỏa sáng với mặt mộc tự nhiên rạng rỡ nhất!

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌

Thương hiệu mỹ phẩm & nước hoa chính hãng

Showroom: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP. HCM

Hotline: 0909 750 307

Hệ thống cửa hàng chính hãng:

Shopee: https://shopee.vn/sarasbeauty.store

TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@sarasbeautyvn

Website: https://sarasbeauty.vn

Chơi hết mình, không lo "cháy nắng": Đã có siêu phẩm kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 bảo vệ da

Chơi hết mình, không lo "cháy nắng": Đã có siêu phẩm kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 bảo vệ da

Không còn nỗi lo dặm lại kem mỗi giờ, Albatross SPF100 bảo vệ da bền bỉ suốt 10 tiếng trước ánh nắng mặt trời, giúp bạn tự tin tận hưởng trọn vẹn mùa hè rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc da sữa rửa mặt SR Clover Saras Beauty Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 3 giờ 9 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng