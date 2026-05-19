SR Clover: Sữa rửa mặt tẩy trang sạch sâu thấu hiểu làn da nhạy cảm

Trang điểm 19/05/2026 10:23

Sạch sâu, dịu nhẹ và thấu hiểu cả những làn da nhạy cảm nhất - đó là lý do vì sao sữa rửa mặt đa năng SR Clover đang trở thành bảo bối được hội làm đẹp săn đón. Hãy cùng khám phá xem sản phẩm này sở hữu những điểm cộng đắt giá nào để xứng đáng có mặt trong chu trình skincare mỗi ngày của bạn nhé!

Giữa hàng loạt các sản phẩm làm sạch trên thị trường, SR Clover nổi lên như một điểm sáng nhờ triết lý tối giản và đa năng. Không chỉ dừng lại ở bước làm sạch thông thường, dòng kem rửa mặt này của Saras Beauty được thiết kế chuyên biệt để vừa làm sạch sâu, vừa dưỡng ẩm, tạo bước đệm hoàn hảo cho một lối sống năng động của thế hệ trẻ hiện đại.

 SR Clover là giải pháp toàn diện cho làn da dầu mụn và nhạy cảm.

Bí mật giúp SR Clover chinh phục được cả những làn da "khó tính", dễ kích ứng chính là sự kết hợp hài hòa giữa các dưỡng chất vàng từ tự nhiên và công nghệ chăm sóc da tiên tiến:

Glycerin: Thành phần giữ ẩm giúp hút nước vào da, đảm bảo sau khi rửa mặt xong da vẫn giữ được độ mềm mại, không hề có cảm giác khô căng hay kin kít.

Tảo bẹ: Chiết xuất quý giá từ đại dương giàu chất chống oxy hóa, giúp làm dịu các vùng da đang kích ứng, mẩn đỏ, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho hàng rào bảo vệ da.

Nước biển sâu: Cung cấp các khoáng chất thiết yếu giúp thanh lọc làn da, mang lại cảm giác tươi mới, sảng khoái tức thì sau mỗi lần sử dụng.

 Sự kết hợp từ Glycerin, tảo bẹ và nước biển giúp SR Clover làm dịu và bảo vệ làn da nhạy cảm.

Không cần những chu trình quá phức tạp, SR Clover tích hợp trọn vẹn các công năng cần thiết nhất để mang lại diện mạo rạng rỡ cho làn da:

Sạch sâu và hỗ trợ tẩy trang nhẹ: Nhờ kết cấu dạng kem mềm mịn, sản phẩm dễ dàng len lỏi vào sâu trong lỗ chân lông để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, bã nhờn và cả cặn trang điểm còn sót lại sau ngày dài.

Hạn chế bít tắc, cải thiện tình trạng mụn: Việc làm sạch dầu thừa hiệu quả giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng, từ đó giảm thiểu tối đa tác nhân hình thành mụn ẩn, mụn đầu đen.

Kiểm soát dầu nhờn tối ưu: Sản phẩm giúp điều tiết lượng dầu tự nhiên trên gương mặt, giữ cho da thông thoáng nhưng không làm mất đi độ ẩm cần thiết.

Dưỡng ẩm tự nhiên và làm sáng da: Các dưỡng chất nuôi dưỡng giúp làn da mịn màng, ẩm mượt và sáng khỏe lên từng ngày.

 Sữa rửa mặt đa năng SR Clover với dung tích 100ml, sở hữu bao bì xanh ngọc tươi mát và thiết kế tối giản.

Với dung tích 100ml nhỏ gọn, tuýp kem rửa mặt SR Clover cực kỳ tiện lợi để bạn mang theo trong túi xách khi đi học, đi làm, tập gym hay những chuyến du lịch xa. Một làn da đẹp trước hết phải là một làn da sạch và khỏe. Hãy để SR Clover thay bạn nâng niu, vỗ về làn da mỗi ngày, giúp bạn luôn tự tin tỏa sáng với mặt mộc tự nhiên rạng rỡ nhất!

