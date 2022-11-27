Kích tóc mọc siêu nhanh cùng 5 bí quyết tự nhiên siêu dễ thực hiện

Trang điểm 27/11/2022 08:27

Nếu bạn mới cắt tóc và nhớ mái tóc dài của mình, có rất nhiều biện pháp tự nhiên bạn có thể sử dụng để mọc tóc mà không tốn nhiều công sức. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng căng thẳng mãn tính thực sự có thể là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc rụng tóc bằng cách ngăn cản quá trình tái tạo nang tóc của bạn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chăm sóc tâm trí của bạn trước hết để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của tóc.

Sau đây là danh sách các phương pháp điều trị tại nhà giúp bạn mọc tóc bằng những thứ có thể tìm thấy trong nhà bếp của mình.

1. Dùng chanh

Như bạn có thể đã biết, chanh có rất nhiều vitamin C, một phân tử mạnh mẽ có thể thúc đẩy quá trình sản xuất collagen của bạn. Chúng có thể giúp tóc chắc khỏe, làm sạch da đầu và loại bỏ dầu không mong muốn. Chanh cũng có thể loại bỏ gàu.

Kích tóc mọc siêu nhanh cùng 5 bí quyết tự nhiên siêu dễ thực hiện - Ảnh 1

Phải làm gì:

  • Vắt một nửa quả chanh
  • Trộn nước cốt chanh với một chút nước, sau đó thoa lên da đầu của bạn
  • Massage tất cả lại với nhau trong 5 phút
  • Để nó ở đó thêm 8-10 phút nữa
  • Gội đầu để rửa sạch tất cả
  • Lặp lại hàng tuần

2. Gội đầu bằng nước ấm và nước lạnh

Khi bạn gội đầu bằng nước ấm, nó thực sự giúp kích thích lưu lượng máu đến các nang tóc, giúp tóc mọc nhanh hơn. Nó cũng có thể giúp tăng độ phồng cho tóc và khiến tóc trông bớt thẳng hoặc xẹp hơn.

Kích tóc mọc siêu nhanh cùng 5 bí quyết tự nhiên siêu dễ thực hiện - Ảnh 2

Mặt khác, nước lạnh cũng là một giải pháp tuyệt vời để mọc lại mái tóc của bạn, vì nó rất tốt cho quá trình lưu thông máu. Ngoài ra, nó có thể ngăn không cho tóc bị bẩn và nhờn, đặc biệt nếu bạn có mái tóc thực sự dầu.

Cố gắng không sử dụng nước nóng trên tóc vì điều này có thể dẫn đến xoăn cứng và khô. Nó thậm chí có thể dẫn đến rụng tóc vì sức nóng làm cho tóc yếu đi và cuối cùng có thể bị rụng.

3. Dùng dầu dừa

Có nhiều yếu tố hàng ngày có thể thúc đẩy rụng tóc, chẳng hạn như tạo kiểu tóc liên tục, thời tiết bên ngoài và thậm chí cả các chất ô nhiễm (như bụi và khí độc). Tất cả những điều này cùng nhau có thể khiến tóc bạn khó phát triển bình thường.

Đó là lý do tại sao dầu dừa luôn là hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói cho mái tóc của bạn. Có nhiều cách để thoa nó lên tóc, bạn có thể chỉ cần dùng nó như một loại dầu xả hoặc xoa một ít lên tóc và để qua đêm.

Kích tóc mọc siêu nhanh cùng 5 bí quyết tự nhiên siêu dễ thực hiện - Ảnh 3

Những gì dầu dừa có thể làm:

  • Nó giữ ẩm cho tóc của bạn và ngăn ngừa gãy rụng
  • Bảo vệ mái tóc của bạn khỏi ánh nắng mặt trời, gió và khói bụi

4. Hất ngược tóc khi chải tóc

Kích tóc mọc siêu nhanh cùng 5 bí quyết tự nhiên siêu dễ thực hiện - Ảnh 4

Khi bạn chải tóc, bạn di chuyển tất cả các loại dầu từ da đầu đến ngọn tóc, giúp tóc khỏe và bóng mượt. Điều quan trọng nữa là bạn phải chải tóc thật kỹ, loại bỏ tóc xõa và xoa bóp da đầu (rất tốt cho sự phát triển của tóc). Tuy nhiên, lưu lượng máu là thành phần chính ở đây nó bổ sung oxy và chất dinh dưỡng cho tóc của bạn. Cách tốt nhất để máu lưu thông là chải ngược tóc lại từ đầu xuống.

5. Sử dụng dầu hương thảo và dầu thầu dầu

Kích tóc mọc siêu nhanh cùng 5 bí quyết tự nhiên siêu dễ thực hiện - Ảnh 5

Dầu hương thảo đã được tìm thấy để thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gàu. Một nghiên cứu được tiến hành cho thấy rằng dầu hương thảo thậm chí có thể tiêu diệt một số loại nấm và vi khuẩn trên tóc của bạn, và nếu da đầu của bạn không khỏe hoặc bạn bị nhiễm trùng, thì đó là một phương thuốc thậm chí còn tốt hơn. Bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp này trên lông mày để mọc dày hơn.

Phải làm gì:

  • Cho 2 thìa dầu thầu dầu và 15 giọt dầu hương thảo vào lọ nhỏ giọt.
  • Xõa tóc và xoa bóp hỗn hợp vào thái dương của tóc.
  • Sử dụng nó nơi bạn muốn tăng trưởng nhất.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn không gội đầu trong ít nhất 3 ngày tới.
  • Làm điều này trong cả tuần.

Theo Brightside

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