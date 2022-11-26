Không cần dầu gội đắt tiền, những nguyên liệu sau đích thị là "đế vương dưỡng chất" nuôi tóc suôn mượt tuyệt vời

Làm đẹp 26/11/2022 08:04

Mãi đến thế kỷ 20 dầu gội đầu mới trở thành tiêu chuẩn trên kệ phòng tắm của chúng ta. Trước đó, mọi người dựa vào xà phòng cũ, được làm từ các chất tẩy rửa tự nhiên khác nhau. Thật không may, xà phòng không hoạt động tốt trong nước nặng khoáng chất mà chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, dầu gội đầu có rất nhiều nhược điểm nặng nề thường khiến chúng ta phải tìm kiếm những lựa chọn tốt hơn.

Chúng ta thường ủng hộ lối sống lành mạnh hơn và tin rằng chúng ta có thể cải thiện cuộc sống hàng ngày của mình bằng những thay đổi nhỏ, chẳng hạn như chuyển từ dầu gội đầu sang các sản phẩm thay thế. 

1. Bột nở baking soda

 

Lúc đầu, bạn có thể thấy mẹo này hơi chói tai. Baking soda dưỡng trên tóc của bạn u? Đừng lo lắng, baking soda thực sự là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên, có nghĩa là nó có thể loại bỏ các tế bào da chết và bụi bẩn, giảm dầu thừa, đồng thời giúp da đầu của bạn không bị bong vảy và ngứa. Nói chung, nó nhẹ nhàng giải độc cho tóc của bạn.

Không cần dầu gội đắt tiền, những nguyên liệu sau đích thị là 'đế vương dưỡng chất' nuôi tóc suôn mượt tuyệt vời - Ảnh 1

Công thức : Dùng 1 thìa baking soda cho 1 cốc nước. Tóc dày và xoăn có thể cần nhiều soda hơn, trong khi tóc mỏng và khô có thể cần ít hơn. Đổ nó vào chai và lắc cho đến khi soda hòa tan. Bóp hỗn hợp lên tóc ướt và xoa đều, bắt đầu từ chân tóc.

2. Giấm táo

 

Do tính axit của giấm táo, nó làm chậm sự phát triển của nấm men thường dẫn đến rụng tóc . Đồng thời cung cấp các khoáng chất và vitamin thiết yếu hỗ trợ độ bóng, chắc và mềm mượt, giúp duy trì màu tóc và điều chỉnh cân bằng độ pH cho tóc.

Không cần dầu gội đắt tiền, những nguyên liệu sau đích thị là 'đế vương dưỡng chất' nuôi tóc suôn mượt tuyệt vời - Ảnh 2

Công thức : Trộn một muỗng canh giấm táo với một cốc nước trong chai và lắc. Đổ hỗn hợp này lên tóc sau khi đã gội sạch, sau đó xả kỹ.

3. Lòng đỏ trứng gà

 

Đập trứng lên đầu nghe có vẻ điên rồ phải không? Tuy nhiên, trứng chứa đầy protein và vitamin mà mái tóc của bạn sẽ hoàn toàn yêu thích. Trứng hoạt động như một chất hoạt động bề mặt , giúp loại bỏ bụi bẩn dọc theo chiều dài của tóc. Nó cũng hoạt động như một loại dầu xả cho tóc khô. Nhìn chung, nó sẽ giúp tóc bạn mềm mại, sạch sẽ và sáng bóng.

Không cần dầu gội đắt tiền, những nguyên liệu sau đích thị là 'đế vương dưỡng chất' nuôi tóc suôn mượt tuyệt vời - Ảnh 3

Công thức : Đập một quả trứng vào chai bằng cách lắc nó. Đi tắm và đổ toàn bộ quả trứng lên mái tóc ướt của bạn. Để yên trong 1-3 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

4. Nha đam

 

Bạn có biết có bao nhiêu vi khuẩn và nấm sống trên da đầu của bạn không? Chà, thật may mắn cho chúng ta, nha đam có rất nhiều đặc tính chống vi khuẩn trong thành phần trang điểm của nó. Nó có thể phá vỡ các tế bào da chết và tác dụng chống viêm của nó làm cho lô hội trở thành một phương pháp trị gàu tuyệt vời. Nó cũng lấy đi lượng dầu thừa trên tóc của chúng ta, hydrat hóa làn da của chúng ta, củng cố và chữa lành các sợi tóc của chúng ta, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Không cần dầu gội đắt tiền, những nguyên liệu sau đích thị là 'đế vương dưỡng chất' nuôi tóc suôn mượt tuyệt vời - Ảnh 4

Công thức : Bạn có thể sử dụng gel đơn giản hoặc thêm một số thành phần bổ sung để làm cho nó đẹp mắt hơn. Maassage gel lô hội lên tóc, từ da đầu đến ngọn tóc. Chải tóc bằng lược răng thưa. Để mặt nạ này trong 30 phút, sau đó rửa sạch.

5. Nước chanh

 

Chanh là một nguồn dinh dưỡng dồi dào và là một trong những lựa chọn thay thế rẻ nhất và dễ dàng nhất cho dầu gội đầu. Axit xitric trong chanh có đặc tính chống vi khuẩn và nhờ khả năng điều chỉnh độ pH nên nó trở thành một chất tẩy rửa tuyệt vời, đặc biệt là đối với tóc nhiều gàu. Nó cũng có thể hoạt động như một chất làm sáng da tự nhiên.

Không cần dầu gội đắt tiền, những nguyên liệu sau đích thị là 'đế vương dưỡng chất' nuôi tóc suôn mượt tuyệt vời - Ảnh 5

Công thức : Vắt 1 thìa nước cốt chanh vào 2 cốc nước và lắc đều. Đổ hỗn hợp lên tóc, mát xa trong 2-3 phút rồi gội sạch.

Theo Brightside

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