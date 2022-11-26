Thật không ngờ, sản phẩm tưởng vô dụng này lại có công hiệu dưỡng da tuyệt đỉnh, trị đau răng và đánh tan quầng thâm mắt trong tích tắc

Làm đẹp 26/11/2022 08:02

Có thể khó tưởng tượng, nhưng tổ tiên của chúng ta từ 1.500 năm trước Công nguyên đã từng uống trà. Và bây giờ, hàng thế kỷ sau, không có gì ngạc nhiên khi uống tất cả các loại trà khác nhau mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi người không biết là lấy một túi trà từ nhà bếp của bạn có thể giúp giải quyết một số trường hợp khẩn cấp tại nhà.

1. Nó có thể giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen và mụn trứng cá

 

Thật không ngờ, sản phẩm tưởng vô dụng này lại có công hiệu dưỡng da tuyệt đỉnh, trị đau răng và đánh tan quầng thâm mắt trong tích tắc - Ảnh 1

Trà xanh rất giàu các đặc tính kháng khuẩn và chống viêm và là lựa chọn hoàn hảo cho bạn nếu bạn đang phải vật lộn với mụn đầu đen và mụn trứng cá. Bạn có thể trộn phần bên trong của 2 túi với nước ấm và mật ong để tạo thành một loại mặt nạ tự nhiên. Để nó trên khuôn mặt của bạn trong 20 phút để thấy mẩn đỏ và kích ứng biến mất.

2. Nó có thể làm dịu cơn đau răng của bạn

Thật không ngờ, sản phẩm tưởng vô dụng này lại có công hiệu dưỡng da tuyệt đỉnh, trị đau răng và đánh tan quầng thâm mắt trong tích tắc - Ảnh 2

 

Một cách dễ dàng để thoát khỏi cơn đau răng khó chịu đó là sử dụng trà bạc hà tại chỗ. Vì nó có tác dụng kháng khuẩn và gây tê nên bạn có thể ấn một túi trà hơi ấm lên chiếc răng bị đau cho đến khi cơn đau biến mất.

3. Giúp giảm đau bụng kinh

Thật không ngờ, sản phẩm tưởng vô dụng này lại có công hiệu dưỡng da tuyệt đỉnh, trị đau răng và đánh tan quầng thâm mắt trong tích tắc - Ảnh 3

 

Đau bụng kinh có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của phụ nữ, nhưng tin tốt là hoa cúc là một chất làm dịu cơ bắp tự nhiên. Bạn có thể uống ấm dưới dạng trà hoặc nếu có bồn tắm, hãy tạo ra một bồn tắm hoa cúc.

4. Nó có thể làm dịu núm vú bị đau sau khi cho con bú

Thật không ngờ, sản phẩm tưởng vô dụng này lại có công hiệu dưỡng da tuyệt đỉnh, trị đau răng và đánh tan quầng thâm mắt trong tích tắc - Ảnh 4

 

Cho con bú có thể là khoảnh khắc gắn kết kỳ diệu giữa mẹ và con, nhưng không phải lúc nào cũng không gây đau đớn. Trong trường hợp này, trà bạc hà cũng có thể là một phương thuốc tốt cho núm vú bị đau và nứt nẻ: chỉ cần pha một túi trà ấm nén và đắp nhẹ nhàng.

 

5. Nó có thể làm giảm bọng mắt và đau mắt đỏ

Thật không ngờ, sản phẩm tưởng vô dụng này lại có công hiệu dưỡng da tuyệt đỉnh, trị đau răng và đánh tan quầng thâm mắt trong tích tắc - Ảnh 5

Sau một đêm ngủ không ngon giấc, không có gì lạ khi thức dậy với đôi mắt sưng húp và đỏ. Nhưng một túi trà xanh lạnh có thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái trở lại.

Theo Brightside

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Giống như mọi thứ khác, có lẽ tốt nhất là chữa lành cơ thể bạn một cách tự nhiên thay vì sử dụng những thứ bên ngoài. Miếng dán lỗ chân lông có thể loại bỏ mụn đầu đen, nhưng chúng có khả năng khiến lỗ chân lông của bạn tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn. Đó là lý do tại sao lựa chọn thực phẩm phù hợp và giải quyết vấn đề này từ bên trong và theo cách lành mạnh có thể là cách tốt nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của túi trà xanh cách trị thâm quầng mắt dưỡng da từ trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới