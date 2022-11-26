Trà xanh rất giàu các đặc tính kháng khuẩn và chống viêm và là lựa chọn hoàn hảo cho bạn nếu bạn đang phải vật lộn với mụn đầu đen và mụn trứng cá. Bạn có thể trộn phần bên trong của 2 túi với nước ấm và mật ong để tạo thành một loại mặt nạ tự nhiên. Để nó trên khuôn mặt của bạn trong 20 phút để thấy mẩn đỏ và kích ứng biến mất.

2. Nó có thể làm dịu cơn đau răng của bạn

Một cách dễ dàng để thoát khỏi cơn đau răng khó chịu đó là sử dụng trà bạc hà tại chỗ. Vì nó có tác dụng kháng khuẩn và gây tê nên bạn có thể ấn một túi trà hơi ấm lên chiếc răng bị đau cho đến khi cơn đau biến mất.

3. Giúp giảm đau bụng kinh

Đau bụng kinh có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của phụ nữ, nhưng tin tốt là hoa cúc là một chất làm dịu cơ bắp tự nhiên. Bạn có thể uống ấm dưới dạng trà hoặc nếu có bồn tắm, hãy tạo ra một bồn tắm hoa cúc.

4. Nó có thể làm dịu núm vú bị đau sau khi cho con bú

Cho con bú có thể là khoảnh khắc gắn kết kỳ diệu giữa mẹ và con, nhưng không phải lúc nào cũng không gây đau đớn. Trong trường hợp này, trà bạc hà cũng có thể là một phương thuốc tốt cho núm vú bị đau và nứt nẻ: chỉ cần pha một túi trà ấm nén và đắp nhẹ nhàng.

5. Nó có thể làm giảm bọng mắt và đau mắt đỏ

Sau một đêm ngủ không ngon giấc, không có gì lạ khi thức dậy với đôi mắt sưng húp và đỏ. Nhưng một túi trà xanh lạnh có thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái trở lại.

Theo Brightside