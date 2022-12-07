Mùa đông đến rồi, lưu ngay những outfit cứ diện là sang này, vẻ ngoài tăng gấp 10 điểm thanh lịch

Xu hướng có thể không phải là mục hành động đầu tiên trong danh sách mua sắm theo mùa của bạn, nhưng những thông tin sau sẽ cho bạn biết xu hướng thời trang mùa đông mới sẽ là chìa khóa để nâng cao tinh thần và vẻ ngoài của bạn, đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với những buổi sáng đó bị choáng ngợp bởi tủ quần áo của bạn.

Thay vì chỉ đơn giản là liệt kê ra một loạt các xu hướng nóng nhất của mùa, hãy cùng tìm đến biên tập viên nữ cấp cao của Farfetch, Celenie Seidel, để biết thêm không chỉ những phong cách lớn nhất ở Mỹ mà còn cả những người nổi tiếng ở Pháp nữa. Vì phong cách của các cô gái Pháp là gu thẩm mỹ được phụ nữ trên toàn thế giới săn đón, nên sẽ rất tò mò muốn xem sự khác biệt và tương đồng giữa các quốc gia về mặt xu hướng, và nhờ chuyên môn của Celenie trong trang web mua sắm nổi tiếng toàn cầu, chúng ta sẽ có tất cả các câu trả lời chúng ta cần.

"Trong lịch sử, đã có sự khác biệt lớn giữa xu hướng Bắc Mỹ và Châu Âu: khu vực trước được biết đến với trang phục thể thao cổ điển và khu vực sau được ca ngợi là tâm điểm của thời trang cao cấp. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay là một cộng đồng ngày càng toàn cầu. Với sự phổ biến của các kênh như Instagram phá vỡ các rào cản địa lý và việc chúng ta liên tục sử dụng thông tin, các xu hướng không còn là lãnh thổ của riêng một thành phố. Thay vào đó, chúng được chia sẻ, mặc và yêu thích trên toàn thế giới", Celenie nói khi được hỏi về sự khác biệt chính giữa hai loại phong cách.

Trên một lưu ý chi tiết hơn, cô ấy đã đi vào chi tiết về năm xu hướng mùa đông phổ biến nhất ở cả Mỹ và Pháp, đồng thời cung cấp hình ảnh mua sắm đi kèm với từng xu hướng đó. Bất kể bạn chọn quốc gia nào, hãy áp dụng bất kỳ lời khuyên nào của chuyên gia mua sắm này sẽ đảm bảo cho bạn tủ quần áo mùa đông đáng giá cả đời.

1. Phong cách cổ điển

Một đoạn hồi tưởng khác về thập niên 90 ở phía đối diện của quang phổ. Áo hoodie, váy suông, ren và kim băng: Sự tái hiện phong cách grunge trong mùa này là một sự tái tạo vui vẻ hơn với nhiều hình in và màu sắc nổi bật.

Chủ nghĩa tối giản của thập niên 90 đã và đang tận hưởng sự thăng hoa của các thương hiệu tôn vinh chủ nghĩa tối giản tinh tế của những năm 90, đây là thời điểm cho những đường nét tinh tế và mang lại hơi hướng của sự quyến rũ mà bạn nên thử.

2. Quần ống rộng

Những chiếc quần loe rộng này đang dần trở nên phổ biến. Việc may đo phá cách thúc đẩy những chiếc quần với phong cách độc lạ, phá vỡ quy chuẩn trước nay chúng ta nghĩ về thời trang sẽ mang đến vẻ ngoài mắt mắt, nổi bật.

3. Boot đế cao

Hiệu ứng Bottega đã chứng kiến ​​những đôi bốt có đế dày cao này trở nên thu hút hơn bao giờ, khi diện những chiếc bôt này sẽ làm cảm giác người bạn trông cao và thanh mảnh hơn rất nhiều.

4. Họa tiết da báo

Da báo: Hình in được yêu thích nhất trong tất cả các hình in động vật giờ đây gần như đủ tiêu chuẩn là màu trung tính. Mùa này nó có thể được bao gồm trong áo khoác, giày, túi xách, v.v."

5. Áo khoác ngoài thời thượng, quá cỡ

Áo khoác ngoài ấn tượng là những kiểu dáng tập trung hoàn toàn vào phần vai. Lớn hơn và táo bạo hơn so với vóc dáng của bạn.

Theo Who What Wear