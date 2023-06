5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn

Một chiếc túi đeo vai cổ điển là thứ không thể thiếu trong bất kỳ tủ quần áo nào. Những chiếc túi đeo vai không chỉ sang trọng và dễ tạo kiểu, mà chúng còn thiết thực cho trang phục hàng ngày và có thể phù hợp với mọi nhu cầu thiết yếu của bạn.

Tùy thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể sở hữu phong cách trở nên cổ điển với một chiếc túi màu đen hoặc thêm điểm nhấn bằng một hình in vui nhộn hoặc màu sắc tươi sáng. Một chiếc túi đeo vai cũng rất phù hợp để đi du lịch và an toàn vì nó ôm sát cơ thể bạn.

2. Một chiếc áo blazer oversized

Blazer đen là món đồ thiết yếu có thể phục vụ nhiều mục đích trong tủ quần áo của bạn. Mặc nó như một chiếc áo khoác hàng ngày, đến văn phòng như một bộ vest hoàn chỉnh, hoặc phối nó bên ngoài áo phông trắng và quần cạp cao để tạo cảm giác mát mẻ lấy cảm hứng từ một cô gái sành điệu, chững chạc, thanh lịch.

3. Một chiếc áo khoác trench coat chất lượng

Chiếc áo khoác dài vẫn giữ nguyên phong cách mãi mãi. Bản chất nhẹ của nó là hoàn hảo cho thời gian giữa các mùa và có thể được xếp lớp trên một chiếc áo len dày trong những tháng lạnh hơn. Nâng tầm mọi ánh nhìn ngay lập tức với một chiếc áo khoác dáng dài thoải mái và phối thêm một chiếc khăn quàng cổ để có vòng ba hoàn hảo.

4. Quần jean cổ điển

Có điều gì đó thật thỏa mãn khi mặc một chiếc quần jean vừa vặn. Chất liệu denim co giãn sẽ tốt nếu bạn đang tìm kiếm sự thoải mái hoặc thứ gì đó để mặc trong nhà, nhưng không gì có thể so sánh với một chiếc quần denim cổ điển cứng nhắc không co giãn suốt cả ngày. Đồ denim cổ điển lâu đời như một loại rượu vang hảo hạng, trang phục chỉ càng trở nên đẹp hơn theo thời gian.

5. Giày bốt đen cổ điển

Có hàng trăm kiểu bốt để lựa chọn, một số cổ điển sẽ tồn tại mãi mãi và một số hợp thời trang sẽ biến mất khi chuyển mùa. Nhưng có một điều chắc chắn là: Bạn không thể sai lầm với một đôi bốt đen cổ điển. Đa năng và phong cách, bạn có thể mặc chúng với denim và áo khoác da hoặc mặc chúng với áo len và quần bó.

Theo Theeverygirl