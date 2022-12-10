5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn

Thời trang 10/12/2022 13:04

Hãy thành thật mà nói: 30 cũng là lúc chào đón giai đoạn mới của cuộc đời mình với vòng tay rộng mở. Trong khi tuổi 20 của bạn là để tìm ra bạn là ai, bạn muốn làm gì và bạn muốn ở bên cạnh ai, thì tuổi 30 là để biết bạn là ai và điều đó bao gồm cả việc biết phong cách cá nhân của bạn là gì.

Việc mặc quần áo ở độ tuổi 30 quan trọng về chất lượng hơn là số lượng, điều đó có nghĩa là bạn đang tìm cách bổ sung những món đồ cần đầu tư vào tủ quần áo của mình mà có thể không có khi còn trẻ.

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 1

 

Ở tuổi 30 bạn cảm thấy ổn định hơn, chìa khóa để đón nhận chương mới đầy tự tin này là sắp xếp gọn gàng và giảm thiểu những món đồ không cần và đầu tư vào những mặt hàng chủ lực sẽ phục vụ một mục đích nào đó. Chúng ta đang nói về một đôi bốt cổ điển, một chiếc túi tote đẹp và những món đồ vượt thời gia sẽ có trong thập kỷ tới để giúp việc mặc quần áo vào buổi sáng trở nên dễ dàng. 

1. Một chiếc túi đeo vai cổ điển

Một chiếc túi đeo vai cổ điển là thứ không thể thiếu trong bất kỳ tủ quần áo nào. Những chiếc túi đeo vai không chỉ sang trọng và dễ tạo kiểu, mà chúng còn thiết thực cho trang phục hàng ngày và có thể phù hợp với mọi nhu cầu thiết yếu của bạn.

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 2

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 3

Tùy thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể sở hữu phong cách trở nên cổ điển với một chiếc túi màu đen hoặc thêm điểm nhấn bằng một hình in vui nhộn hoặc màu sắc tươi sáng. Một chiếc túi đeo vai cũng rất phù hợp để đi du lịch và an toàn vì nó ôm sát cơ thể bạn.

 

2. Một chiếc áo blazer oversized

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 4

Blazer đen là món đồ thiết yếu có thể phục vụ nhiều mục đích trong tủ quần áo của bạn. Mặc nó như một chiếc áo khoác hàng ngày, đến văn phòng như một bộ vest hoàn chỉnh, hoặc phối nó bên ngoài áo phông trắng và quần cạp cao để tạo cảm giác mát mẻ lấy cảm hứng từ một cô gái sành điệu, chững chạc, thanh lịch.

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 5

 

3. Một chiếc áo khoác trench coat chất lượng

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 6

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 7

Chiếc áo khoác dài vẫn giữ nguyên phong cách mãi mãi. Bản chất nhẹ của nó là hoàn hảo cho thời gian giữa các mùa và có thể được xếp lớp trên một chiếc áo len dày trong những tháng lạnh hơn. Nâng tầm mọi ánh nhìn ngay lập tức với một chiếc áo khoác dáng dài thoải mái và phối thêm một chiếc khăn quàng cổ để có vòng ba hoàn hảo.

 

4. Quần jean cổ điển

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 8

Có điều gì đó thật thỏa mãn khi mặc một chiếc quần jean vừa vặn. Chất liệu denim co giãn sẽ tốt nếu bạn đang tìm kiếm sự thoải mái hoặc thứ gì đó để mặc trong nhà, nhưng không gì có thể so sánh với một chiếc quần denim cổ điển cứng nhắc không co giãn suốt cả ngày. Đồ denim cổ điển lâu đời như một loại rượu vang hảo hạng, trang phục chỉ càng trở nên đẹp hơn theo thời gian.

 

 

5. Giày bốt đen cổ điển

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 9

5 món đồ thời trang mãi là xu hướng mà chị em tuổi 30 nên sắm ngay để có diện mạo hút ánh nhìn - Ảnh 10

Có hàng trăm kiểu bốt để lựa chọn, một số cổ điển sẽ tồn tại mãi mãi và một số hợp thời trang sẽ biến mất khi chuyển mùa. Nhưng có một điều chắc chắn là: Bạn không thể sai lầm với một đôi bốt đen cổ điển. Đa năng và phong cách, bạn có thể mặc chúng với denim và áo khoác da hoặc mặc chúng với áo len và quần bó.

Theo Theeverygirl

Vì sao tín đồ thời trang vẫn luôn e dè cho sức khỏe khi mặc quần jeans bó sát?

Vì sao tín đồ thời trang vẫn luôn e dè cho sức khỏe khi mặc quần jeans bó sát?

Quần jean bó sát đã trở thành mốt trong nhiều năm và vẫn đang là xu hướng vào năm 2022. Và mặc dù bạn có thể cảm thấy quá mệt mỏi vào cuối ngày để thay quần áo, nhưng tốt hơn hết bạn nên cởi chúng ra và chọn thứ gì đó rộng rãi hơn khi bạn về nhà. Trên thực tế, mặc quần jean bó quá thường xuyên và trong một thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ.

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