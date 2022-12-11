Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này

Thời trang 11/12/2022 07:59

Đi du lịch có thể rất bận rộn đối với một người phụ nữ có tủ quần áo chiếm vị trí trung tâm. Bạn phải đóng gói, chuẩn bị sẵn sàng và làm tóc. Sau đó là nỗi lo rằng quần áo của bạn sẽ không phù hợp với chuyến đi của bạn, chúng sẽ nhăn nheo hoặc chúng sẽ bị bẩn.

Trong khi nam giới có thể mang theo bộ sạc, một số thiết bị điện tử và một số dây cáp, thì phụ nữ cần đóng gói mọi thứ, từ trang sức, kem chống nắng đến đồ vệ sinh cá nhân.

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 1

Với danh sách các phụ kiện du lịch tốt nhất dành cho phụ nữ am hiểu thời trang sau đây, việc lập danh sách đóng gói của bạn sẽ trở nên dễ dàng.

 

1. Đôi giày phù hợp

Khi bạn đang di chuyển, bạn cần những đôi giày mang lại sự thoải mái và bảo vệ. Giày đi du lịch phải thoải mái, nhẹ và chịu được mọi điều kiện thời tiết. Cuối cùng, chúng phải dễ đóng gói và chiếm ít không gian trong hành lý hoặc vali của bạn.

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 2

Giày nào tốt nhất để mang khi đi du lịch?

  • Giày thể thao
  • Dép xăng đan
  • Dép tông

2. Một chiếc khăn sành điệu

Bạn yêu thích vẻ ngoài của một chiếc khăn quàng quanh cổ nhưng lại ghét phải mang theo bên mình?

Hãy thử một chiếc khăn du lịch! Bên cạnh việc nhỏ và nhẹ, chúng còn linh hoạt, thoải mái và có thể dùng làm chăn gấp đôi nếu trời lạnh. Vì vậy, nếu bạn muốn thể hiện phong cách trên đường, hãy đầu tư vào một chiếc khăn du lịch!

3. Bộ sạc di động

Bộ sạc di động giữ điện thoại của bạn và sạc điện thoại cùng một lúc. Bạn thường nhận được một bộ pin và cáp sạc.

Những thiết bị nhỏ này có thể kích hoạt các thiết bị điện tử của bạn khi đang di chuyển, vì vậy bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để khám phá và mất ít thời gian hơn trong việc tìm kiếm các cửa hàng.

4. Kính râm

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 3

Bạn sẽ không phải hối tiếc khi mang theo một cặp kính râm Ray-Ban, cho dù bạn muốn mát mẻ trong cái nóng mùa hè hay chỉ cần thêm một chút tinh tế cho trang phục của mình. Bạn sẽ đánh giá cao độ bền và kiểu dáng của chúng, đồng thời chúng sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho tủ quần áo du lịch của bạn.

5. Hành lý xách tay bằng nhôm

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 4

Mang theo một chiếc túi xách tay bằng nhôm cho chuyến đi tiếp theo của bạn nếu bạn cần mang theo hành lý nhẹ. Những tín đồ thời trang muốn phụ kiện của họ bền lâu sẽ thấy nhôm là một lựa chọn hoàn hảo vì nó trông sang trọng, mạnh mẽ và cực kỳ bền.

6. Vớ nén

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 5

Ngồi trong thời gian dài hoặc mang vác hành lý nặng có thể khiến cơ thể bạn bị đau. Đặc biệt là chi dưới của bạn.

Vớ nén có thể giúp giảm sưng và bầm tím ở chân và bàn chân của bạn, đặc biệt nếu bạn hay bị chúng.

Bạn có thể mặc chúng khi bay, lái xe hoặc chỉ đi dạo quanh thị trấn. Chất liệu cao cấp giúp chúng thoải mái và giữ ấm cho đôi chân của bạn.

7. Mặt nạ hoặc khẩu trang

Ban đầu, khẩu trang là một cách để bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19, nhưng giờ đây chúng là một tín đồ thời trang.

Có tất cả các loại mặt nạ,khẩu trang từ màu đơn sắc cơ bản đến mặt nạ bộ lạc nhiều màu. Thời trang luân chuyển trong và ngoài phong cách, vì vậy, khẩu trang đã quay trở lại, vậy tại sao bạn không tận hưởng niềm vui với chúng?

8. Chai nước 

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 6

Bạn sẽ thấy một chai nước có thể thu gọn cực kỳ hữu ích nếu bạn định đi du lịch xa. Những chai này gấp phẳng để mang theo nhỏ gọn. Và nó cũng dễ dàng mang theo khi bạn đi mua sắm. Ngoài ra, thiết kế bật lên giúp bạn dễ dàng mang theo túi xách, ba lô hoặc vali. 

9. Airpods

Nếu bạn thường xuyên đi du lịch, bạn sẽ biết những khó khăn: bạn không muốn mang theo quá nhiều hành lý, nhưng đồng thời, thật không vui khi nghe điện thoại trong suốt chuyến bay.

Việc đeo AirPods không gây chú ý vì chúng rất phong cách, nhẹ và không gây cản trở. Hơn nữa, kích thước nhỏ của chúng cho phép chúng vừa với bất kỳ chiếc túi nào, khiến chúng trở thành phụ kiện du lịch lý tưởng cho phụ nữ khi di chuyển.

10. Mặt nạ ngủ 

Mùa du lịch tới rồi, chị em nên lưu ngay top 10 phụ kiện không thể thiếu cho vẻ ngoài sành điệu này - Ảnh 7

Ai chưa từng trải qua cảm giác khó chịu khi cố gắng ngủ trên một chuyến máy bay ồn ào? Hoặc còn những tia nắng gay gắt khi bạn cố gắng chụp vài phô ảnh khi đi nghỉ ngoài trời thì sao?

Với mặt nạ ngủ, bạn có thể chống lại cả hai vấn đề này cũng như nâng cao chỉ số phong cách của mình.

Theo Thebeautyholic

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