Tiết lộ bí kíp giúp bạn luôn thanh thịch mà vẫn sang trọng ngời ngời với ngân sách "thân thiện" vô cùng

Nền tảng để trông đắt tiền là tìm ra phong cách của bạn! Cá tính riêng của bạn và sở thích của chính bạn cũng sẽ giúp bạn định hình được mẫu thời trang và cách trang điểm phù hợp.

Móng tay có thể khiến bất kỳ cô gái nào trông sang trọng. Móng tay bị sứt mẻ, cong vẹo và bẩn để lại ấn tượng xấu. Do đó, hãy luôn để móng tay của bạn có kích thước vừa phải và được dũa đẹp mắt. Luôn cố gắng sử dụng sơn móng tay có tông màu pastel.

3. Kính râm phù hợp

Điều rất quan trọng là bạn phải đi và tìm một cặp kính râm phù hợp với khuôn mặt của bạn. Không nhất thiết phải là những chiếc kính hàng hiệu, chỉ cần tìm những chiếc kính cổ điển và phù hợp với khuôn mặt của bạn.

4. Có một chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển tốt

Một phụ kiện đi kèm với mọi thứ là một chiếc đồng hồ cổ điển! Nó có thể là một chiếc đồng hồ bằng vàng hoặc bạc. Cố gắng tìm kiếm một chiếc đồng hồ cổ điển và đầu tư vào nó.

5. Đinh tán kim cương

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy ai đó ăn mặc sang trọng, bạn sẽ luôn nhận thấy họ đang đeo một đôi đinh tán kim cương hoặc ngọc trai cổ điển. Điều này không có nghĩa là bạn cần một viên kim cương thật, nó có thể là một viên kim cương giả trông gần giống thật và nó mang lại cho bạn vẻ sang trọng tức thì.

6. Có mùi hương đặc trưng

Một điểm chung mà các quý cô sang trọng luôn có là một mùi hương đặc trưng, ​​đặc trưng cho bạn và mùi hương đó ngay lập tức khiến mọi người nhớ đến bạn.

7. Màu trung tính

Màu nude, màu phấn nhạt và màu nâu cổ điển rất dễ tạo kiểu, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt. Những sắc thái này phù hợp với mọi sở thích, mọi phong cách và làm cho quần áo trông đắt tiền. Ngoài ra, trang phục đơn sắc giúp bạn trông sang trọng hơn và luôn tôn dáng.

8. Trang điểm đơn giản

Lần cuối cùng bạn nhìn thấy một công chúa hay một nhà ngoại giao hay bất kỳ ai được cho là thanh lịch trang điểm quá đậm là khi nào? Không bao giờ phải không? Vì họ thích điều độ trong mọi việc và cả cách trang điểm nhẹ nhàng ghi điểm.

9. Môi đỏ

Khi băn khoăn và nếu bạn muốn ăn mặc gì đó, hãy tô một đôi môi đỏ. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là phải biết màu đỏ nào phù hợp với màu da của bạn.

10. Trang phục có cấu trúc

Quần áo có cấu trúc làm cho bạn trông nổi bật. Nếu bạn mặc một chiếc áo cộc tay, quần tây hoặc váy bút chì, nó sẽ ngay lập tức khiến bạn trông sang trọng. Do đó, chỉ cần chọn những thứ có kiểu dáng ít hoa mỹ hơn lại càng tôn lên vẻ đpẹ của chính bạn.

Theo Pinkvilla