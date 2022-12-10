Những quy tắc thời trang siêu đơn giản giúp tôn dáng tối đa mà nàng nào cũng nên biết

Mục đích của hướng dẫn này không phải là cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước để thể hiện bản thân một cách duyên dáng và đĩnh đạc. Thay vào đó, mục đích là hướng dẫn bạn từng bước đơn giản để tìm ra phong cách hoàn hảo cho bạn nhằm làm nổi bật vẻ duyên dáng và đĩnh đạc tự nhiên của bạn, giúp bạn thể hiện mình là một người phụ nữ thanh lịch.

Không bao giờ mặc đồ quá thùng thình, không quá chật, quần áo của một người phụ nữ thanh lịch trông giống như nó được tạo ra để vừa với cô ấy. Hãy thử vải jersey sang trọng và vải co giãn nếu bạn có ngân sách tiết kiệm, nếu bạn có thể đầu tư nhiều tiền hơnthì hãy đặt mọi thứ phù hợp với số đo của bạn. Không có gì nói lên sự thanh lịch bằng một chiếc áo blazer vừa vặn hoàn hảo hoặc quần tây tuxedo.

Nếu bạn đang muốn trở nên thanh lịch, hãy bắt đầu bằng cách mặc những kiểu quần áo cổ điển, chẳng hạn như váy dài đến đầu gối và áo sơ mi cài khuy được thiết kế riêng, đồng thời chọn quần áo làm từ vải chất lượng cao, như lụa và sa tanh.

1. Activewear

Mặc đồ thể dục khi bạn không chơi thể thao. Mọi người trở nên lười biếng và họ không cố gắng dậy sớm hơn vào buổi sáng. Hãy tập thể dục xong và thay quần áo thích hợp và làm tóc cho thật chỉnh tề. Không một quý cô thích hợp nào mặc quần áo thể thao khi cô ấy không chơi thể thao cho dù nó có thoải mái đến đâu.

2. Không mặc áo crop top

Chúng còn trông có chút "con nít" và có thể trông rất rẻ tiền. Để lộ quá nhiều da thịt, đặc biệt là quanh bụng là không thanh lịch.

3. Họa tiết trẻ con

Tất cả chi tiết in lên trang phục như phim hoạt hình và hình ảnh nhí nhảnh lên áo phông lên quần áo. Nó lòe loẹt và trẻ con, nó không khiến bạn trông quý phái

4. Quần short và quần jeans rách

Trừ khi bạn đang đi biển hoặc trông bình thường, nó không cầu kỳ và không giúp tăng điểm thanh lịch.

5. Quần short denim

Chọn quần short trắng hoặc quần jean trắng để có vẻ ngoài đắt tiền hơn

6. Quần áo nhăn nhúm

Nó thể hiện sự coi thường quần áo của bạn. Đầu tư vào một bàn là chất lượng nhé.

7. Đồ trang sức rẻ tiền cồng kềnh

Luôn đeo các phụ kiện đặc biệt nhỏ và rời rạc. Vàng chất lượng cao và vàng trắng trông đẹp nhất. Chẳng hạn như một chiếc vòng tay và hoa tai kim cương.

9. Ngừng mặc quần jean

Hãy đầu tư vào quần âu, may đo hoặc chọn váy. Nó nữ tính và thanh lịch hơn.

Những quý cô có giá trị cao không cần phải khoe nhiều khe ngực để gây chú ý.

Những món đồ khiến một quý cô trông đắt tiền và sang chảnh hơn rấn nhiều

Áo cao cổ

Áo cộc tay

Váy lụa

Áo len đan

Quần đen

Áo cài khuy

Túi xách thiết kế

Khăn quàng cổ

Kính râm

Ngọc trai

Kim cương

Kiểu dáng sang trọng vượt thời gian. Chiếc váy ca rô màu xanh hải quân và đôi giày cao gót màu nude/màu lạc đà mà bạn mua hôm nay sẽ vẫn có thể mặc được trong 10 năm tới. Mua một đôi khuyên tai ngọc trai/kim cương tốt có giá trị hơn 10 đôi hoa tai nổi bật hợp thời trang sẽ bị bỏ qua một năm sau khi bạn mua chúng. Có phong cách tinh tế và sang trọng có nghĩa là bạn có thể mặc trang phục của mình đi làm, ra ngoài vào Chủ Nhật, đi mua sắm trong thành phố hoặc đi du lịch khắp thế giới.

Hoa văn và hình in đậm chắc chắn có thể tạo nên vẻ ngoài tinh tế và sang trọng, nhưng bạn có thể không thấy thoải mái với những hoa văn như vậy nếu bạn mới bắt đầu viết nhật ký theo phong cách sang trọng của mình. Trung lập là bạn của bạn trong trường hợp này. Phối màu sắc đơn giản, nhẹ nhàng và trung lập, không quá nổi bật sẽ giúp bạn được rất nhiều trong tình huống này.

Các màu trung tính điển hình là trắng/be/kem, xanh nước biển, đen và xám. Bây giờ, đừng nghĩ rằng bạn phải mặc đồ đen (hoặc màu trung tính khác) từ đầu đến chân. Đơn sắc (các sắc thái khác nhau hoặc sắc độ của cùng một màu) cho phép bạn thay đổi màu sắc nhưng vẫn sang trọng.

Theo Australian finishingschool