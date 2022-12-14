Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em "bung xõa" hết mình

Thời trang 14/12/2022 12:57

Làm thế nào để ngừng cọ xát gót chân là một trong những câu hỏi hóc búa được tìm kiếm trên Google "nhiều nhất" trong mùa tiệc tùng. Những vết phồng rộp có thể gây ra sự suy sụp lớn vào một buổi tối khi tất cả những gì bạn muốn làm là nhảy múa suốt đêm, nhưng bạn lại phải tập tễnh ra khỏi nhà để tìm miếng dán hạn chế ma sát khi đeo giày cao gót.

Có rất nhiều sản phẩm và mẹo vặt giúp giày cao gót của bạn thoải mái hơn và không bị cọ xát nữa, đây là những mẹo và thủ thuật hay nhất bạn nên biết.

1. Giảm chiều cao

Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em 'bung xõa' hết mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn yêu một đôi giày cao gót nhưng chỉ biết rằng đôi giày cao gót 10 phân sẽ tàn phá đôi chân của bạn, đừng hoảng sợ. Các cửa hàng sửa chữa giày có thể rút ngắn chiều cao gót của bạn xuống một cm tùy thuộc vào loại giày để bạn cảm thấy thoải mái hơn.

2. Tập trung vào cách bạn bước đi

Đi giày cao gót thực sự là một môn khoa học. Đi dạo trong giày thể thao của bạn không giống như dành cả đêm trên giày cao gót, khi không cẩn thận bạn sẽ cần phải trả nhiều tiền hơn cho phần còn lại của cơ thể vì sức khỏe. Hãy vận động cơ bụng của bạn và đi bằng gót chân để có bước đi mượt mà không gây đau nhức cho cơ thể.

3. Đi thử trước giày cao gót

Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em 'bung xõa' hết mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mang chúng ra ngoài, hãy đi giày cao gót bằng cách đi một đôi tất dày và đi bộ quanh nhà trong vài giờ. Điều này sẽ kéo dài tất cả các khu vực mà nếu không có thể chèn ép bàn chân của bạn.

 

4. Chọn gót giày phù hợp với bàn chân của bạn

Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em 'bung xõa' hết mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nếu bạn biết rằng bạn có những ngón chân rộng khiến gót nhọn không thoải mái hoặc bàn chân của bạn bằng phẳng nên bất cứ thứ gì cao hơn gót 3 phân đều gây nhức nhối, đừng tự làm điều đó với chính mình. Đầu tư vào những kiểu gót mà trước đây bạn thấy thoải mái nhất vì rất có thể, bạn cũng sẽ có nhiều khả năng tiếp cận với chúng trong tương lai. Và bên cạnh đó, những đôi giày cao gót thấp hơn cũng tôn dáng không kém nếu bạn biết cách tận dụng.

5. Sử dụng tẩy tế bào chết

Một cách dễ dàng để tránh cọ xát là tẩy tế bào chết cho chân để sở hữu bàn chân mềm mượt, khi đó dù sử dụng loại cao gót nào bạn cũng có thể hạn chế tối đa lực ma sát lên chân của mình.

6. Dùng miếng dán chống ma sát

Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em 'bung xõa' hết mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chuẩn bị lao ra khỏi cửa và không có thời gian để đặt mua một đôi miếng lót bằng da, hãy thử thêm miếng dán vải vào những khu vực mà bạn cho rằng có thể dễ bị phồng rộp, chẳng hạn như mặt sau của gót chân, để giúp ngăn ngừa bất kỳ vết phồng rộp nào. 

7. Mua giày cao gót có đế bằng hoặc vuông

Nói chung, giày cao gót đế bệt sẽ thoải mái hơn giày gót nhọn, vì chúng có toàn bộ chiều cao nhưng ít góc cạnh hơn. Vì vậy, nếu bạn có tùy chọn, hãy chọn một loại cao gót có đề bằng hoặc vuông để hạn chế đau chân nhé.

Theo Cosmopolitan

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