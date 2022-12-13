Rửa mặt quá kỹ mỗi ngày có thực sự là thói quen làm sạch da tốt dành cho chúng ta không?

Trang điểm 13/12/2022 17:58

Bạn có thể đã nghe nói rằng rửa mặt hai lần một ngày là điều tốt nhất bạn có thể làm để ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn đầu đen. Bạn thậm chí có thể có một loại sữa rửa mặt yêu thích mà bạn sử dụng mỗi sáng và tối. Nhưng tốt hơn hết bạn nên đặt chiếc khăn xuống và bước ra khỏi bồn rửa. Có một số lý do tại sao việc rửa mặt quá thường xuyên thực sự không tốt cho da, đặc biệt là với các loại hóa chất mạnh.

Làm sạch quá mức có thể làm đảo lộn độ pH của da

Nếu bạn đã thử mọi sản phẩm và quy trình chăm sóc da trong sách mà không thấy kết quả như mong muốn, thì đã đến lúc bạn nên từ bỏ nó và hoàn toàn không làm gì cả. Giống như nhiều thứ trong cuộc sống, ít hơn là nhiều hơn khi nói đến chăm sóc da. Các sản phẩm làm sạch da có thể loại bỏ vi khuẩn tốt và phá hủy độ pH của da.

Rửa mặt quá kỹ mỗi ngày có thực sự là thói quen làm sạch da tốt dành cho chúng ta không? - Ảnh 1

Nếu bạn là một trong số đa người rửa mặt hai lần một ngày, bạn nên bỏ qua bước rửa mặt buổi sáng, vì bước rửa mặt buổi tối là cần thiết để loại bỏ SPF và lớp trang điểm (nếu bạn có trang điểm).

Nước máy không phải là người bạn tốt nhất của làn da của bạn

Rửa mặt quá kỹ mỗi ngày có thực sự là thói quen làm sạch da tốt dành cho chúng ta không? - Ảnh 2

Nếu bạn đã từng đến một thành phố khác và nhận thấy làn da của mình đã thay đổi như thế nào, dù tốt hơn hay xấu đi, thì bạn không phải là người duy nhất có trải nghiệm này.

Chất lượng nước máy tùy thuộc vào khu vực bạn sinh sống, có nơi “khó dùng” hơn nơi khác. Do có chứa các khoáng chất khắc nghiệt, nước máy có xu hướng khiến da bạn bị khô và kích ứng. Đây là lý do tại sao bạn nên giảm thiểu việc sử dụng quá nhiều nước trong chế độ làm sạch da của mình.

Làm thế nào để loại bỏ thói quen rửa mặt quá kỹ khỏi quy trình chăm sóc da mặt của bạn

Rửa mặt quá kỹ mỗi ngày có thực sự là thói quen làm sạch da tốt dành cho chúng ta không? - Ảnh 3

Rửa mặt mà không có nước nghe có vẻ nghịch lý. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khả thi. Yếu tố quan trọng của phương pháp làm sạch này là tránh để nước bắn quá nhiều vào mặt bằng cách thay thế bước này bằng sữa rửa mặt. Sau đó, tiếp tục với thói quen trang điểm thông thường của bạn.

Nghe có vẻ phản trực giác, nước chỉ làm cho da bạn khô hơn và lấy đi lớp dầu tự nhiên của da.

Sữa rửa mặt là người bạn tốt nhất của bạn

Rửa mặt quá kỹ mỗi ngày có thực sự là thói quen làm sạch da tốt dành cho chúng ta không? - Ảnh 4

Sữa rửa mặt là chất thay thế nước tốt nhất và bạn có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, có một điều mà bạn nên nhớ. Một khi bạn tìm thấy một loại sữa rửa mặt tốt, đừng bao giờ chuyển sang loại khác và sử dụng nó mỗi ngày một lần.

Theo Brightside

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