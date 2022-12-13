Cách mặc áo khoác denim với quần jean: 4 mẹo lên đồ đẹp chuẩn chỉnh, đi làm đi chơi đều năng động

Mặc denim-on-denim hoặc khi bạn kết hợp áo khoác hoặc áo sơ mi denim với quần jean denim là một cái nhìn phân cực rất năng động. Một số coi đó là một lỗi thời trang lớn, trong khi những người khác coi đó là sự vui tươi của vẻ ngoài giản dị. Bất kể bạn đứng ở đâu, denim vẫn là sản phẩm chủ lực trong chu kỳ thời trang, với những người đã mặc trang phục toàn denim trong nhiều thập kỷ.

Dưới đây là một vài ý tưởng về trang phục để tạo ra phong cách denim-on-denim sang trọng bằng cách sử dụng những món đồ bạn có thể đã sở hữu:

1. Thử nhiều màu sắc

Ngoài các sắc thái khác nhau của denim, hãy tìm những mảnh denim đen hoặc denim trắng để kết hợp với diện đồ denim đôi của bạn. Hãy thử mặc quần jean denim sẫm màu với áo khoác denim sáng màu hơn, vì điều này sẽ giúp kéo dài khung hình của bạn và thu hút sự chú ý vào khuôn mặt của bạn.

Ngoài ra, hãy cân nhắc đưa các mảng màu nổi bật vào các phần khác của trang phục để phá vỡ chất liệu denim kép. Màu denim thường có màu xanh lam, tuy nhiên, nó là một màu trung tính và kết hợp tốt với hầu hết mọi màu sắc.

Ví dụ, tô son đỏ và diện áo phông đỏ với áo khoác denim và quần jean xanh để tạo ra một vẻ ngoài táo bạo và gắn kết. Nếu bạn không muốn kết hợp, hãy đọc lý thuyết màu sắc để giúp bạn tìm thấy các màu bổ sung.

2. Khám phá những kiểu kết hợp khác nhau

Thử nghiệm với các cách kết hợp khác nhau. Đối với áo của bạn, bạn có thể thử bất cứ thứ gì, từ áo khoác denim co giãn đến áo khoác denim màu đen bồng bềnh. Đối với phần dưới của bạn, hãy cân nhắc quần jean ống rộng hoặc ống đứng. Hoặc làm ngược lại và kết hợp quần jean skinny với áo khoác denim oversized.

Nếu bạn muốn thoát ra khỏi thế giới của những món đồ tách biệt, thì quần yếm denim hoặc bộ áo liền quần denim là một sự thay đổi mới mẻ cho quần jean xanh truyền thống và cũng có thể kết hợp tốt với áo khoác denim.

3. Hãy thử một cái nhìn đơn sắc

Mặc dù nguyên tắc ngón tay cái điển hình là tránh kết hợp các món đồ trong trang phục denim-on-denim của bạn, nhưng việc kết hợp áo khoác denim màu đen với quần jean đen sẽ tạo ra vẻ ngoài bóng bẩy mà bạn có thể kết hợp với các phụ kiện.

Quần jean trắng với áo khoác denim trắng tạo nên vẻ ngoài tươi mới, giản dị, hoàn hảo cho mùa xuân hoặc mùa hè. Hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc áo phông trắng yêu thích của bạn.

4. Thay quần jean bằng quần short denim hoặc váy denim

Bạn không cần phải giới hạn mình trong quần jean để có được một bộ trang phục denim-on-denim thời trang. Kết hợp một số quần short denim sáng màu với áo khoác denim màu xanh quá khổ để có phong cách cổ điển. Hoặc mặc một chiếc váy denim lưng cao hoặc áo sơ mi mini với áo khoác jean cắt cúp để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Để thêm một yếu tố khác của denim vào một trong những ý tưởng trang phục này, hãy kết hợp với áo sơ mi denim như áo sơ mi chambray: một chiếc áo sơ mi denim nhẹ, cài khuy thường có màu xanh nhạt hoặc xám.

Theo Masterclass