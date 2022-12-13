10 ý tưởng phối màu thời thượng cho trang phục bắt mắt giúp bạn nổi bần bật mùa Noel này

Vào một số thời điểm trong tuần, chúng ta bắt gặp một cảm giác quá quen thuộc: hoang mang, do không thể quyết định nên mặc gì. Sẽ không có vấn đề gì nếu tủ quần áo của chúng ta chất đầy váy, quần, váy, áo sơ mi hoặc bất cứ thứ gì khác mà chúng ta tích lũy được trong nhiều năm. Việc ghép những mảnh đó lại với nhau để tạo ra một bộ trang phục dễ thương là điều thường khiến chúng ta bối rối.
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Nhưng một giải pháp tạo kiểu hiếm khi làm chúng ta thất vọng, khiến tình trạng khó xử về thời trang của chúng ta biến mất chỉ trong vài phút, bạn đã nghĩ đến chưa? Kết hợp hai món đồ có màu sắc rực rỡ với nhau cho dù đó là áo màu cam với quần màu hồng hay váy màu xanh lá cây với áo khoác màu xanh lam là một cách chắc chắn để biến những món đồ chủ lực thành vẻ ngoài nổi bật.
Trên thực tế, một số phụ nữ ăn mặc đẹp nhất thế giới đã dựa vào thủ thuật này trong nhiều năm, đặc biệt là trong tháng thời trang Noel rực rỡ cuối năm, và việc trở nên táo bạo và tươi sáng chỉ tiếp tục ngày càng phổ biến. Trước mắt, chúng ta hãy cùng xem qua 10 cặp màu khác nhau với hy vọng nó khơi dậy một số cảm hứng.
Hồng và Xanh
Xanh lục và Xanh lam
Hồng và Đỏ
Vàng và Hồng
Xanh và Tím
Tím và Cam
Xanh lá cây và Vàng
Hồng và Xanh
Xanh lam và Cam
Cam và Vàng
Theo Instyle