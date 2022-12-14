Massage đá lạnh : Thủ thuật làm đẹp siêu rẻ tiền với những lợi ích không tưởng cho làn da căng bóng, đàn hồi tối ưu

Trang điểm 14/12/2022 06:12

Mọi người nổi tiếng, từ Kate Hudson đến Katrina Kaif, đều coi việc chăm sóc da mặt bằng nước đá là nghi thức bắt đầu buổi sáng của họ. Nhưng ngâm mặt vào nước đá hay masage đá lạnh cho da có thực sự hiệu quả?

Massage đá lạnh cho da như thế nào?

Nó còn được gọi là phương pháp áp lạnh vì nó sử dụng nhiệt độ lạnh để làm trẻ hóa làn da. Loại liệu pháp lạnh này, còn được gọi là liệu pháp áp lạnh, đã được thử nghiệm để tạo hình cơ thể (thông qua một quy trình gọi là làm mát cơ thể).

Massage đá lạnh : Thủ thuật làm đẹp siêu rẻ tiền với những lợi ích không tưởng cho làn da căng bóng, đàn hồi tối ưu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp áp lạnh ban đầu liên quan đến việc phun nitơ lỏng khắp mặt, làm đóng băng da và hỗ trợ tẩy da chết cũng như trẻ hóa da. Mặt khác, phương pháp chăm sóc da mặt bằng nitơ lỏng truyền thống chỉ nên được thực hiện bởi một chuyên gia lành nghề vì có nguy cơ cao bị bỏng lạnh, thay đổi sắc tố, tổn thương thần kinh và thậm chí là phồng rộp.

Và bây giờ chúng ta có masage mặt bằng đá lạnh, đã trở nên cực kỳ phổ biến, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng, do tính đơn giản, khả năng tiếp cận và nhiều lợi ích của nó.

Lợi ích của việc masage mặt bằng đá lạnh

• Việc đầu tiên ngâm mặt trong bồn nước đá vào buổi sáng có thể giúp bạn tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng đó không phải là lợi ích duy nhất của việc tắm nước đá. Nhiệt độ thấp của đá là nguyên nhân tạo ra phần lớn lợi ích của việc chườm đá trên khuôn mặt. Tất cả chúng ta đều đã từng thấy những người lớn tuổi chườm đá lên vùng da bị bỏng hoặc dùng đá lạnh để làm dịu vùng da bị viêm đỏ.

Massage đá lạnh : Thủ thuật làm đẹp siêu rẻ tiền với những lợi ích không tưởng cho làn da căng bóng, đàn hồi tối ưu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

• Nước đá hoặc bất kỳ hình thức nhiệt độ lạnh nào làm giảm lưu lượng máu đến khu vực này, dẫn đến việc giảm mẩn đỏ và đỏ bừng ít hơn. Đây là cách nó giúp giảm cháy nắng và viêm da.

• Nó cũng thúc đẩy dẫn lưu bạch huyết của da, làm giảm bọng mắt và sưng tấy, đặc biệt là quanh mắt.

• Nhiệt độ lạnh gây ra hiện tượng dựng lông, có thể tạm thời thu nhỏ các lỗ chân lông đang mở. Điều này cũng có thể được sử dụng như một lớp lót da tự nhiên trước khi trang điểm. Hãy thử làm lạnh khuôn mặt của bạn trước khi trang điểm để xem bạn có thể đạt được làn da căng bóng đàn hồi.

Tuy nhiên, đây là một vài điều mà đá lạnh sẽ không giúp ích gì:

• Giảm mụn trứng cá: Mụn trứng cá được gây ra do sự hoạt động quá mức của các tuyến dầu có/không có sự thay đổi nội tiết tố. Phương pháp áp lạnh da không cải thiện mụn bằng bất cứ giá nào.

Massage đá lạnh : Thủ thuật làm đẹp siêu rẻ tiền với những lợi ích không tưởng cho làn da căng bóng, đàn hồi tối ưu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

• Tạo collagen và làm săn chắc da: Tạo ra collagen và elastin mang lại lợi ích làm săn chắc da. Chúng được thực hiện thông qua các quy trình thẩm mỹ. Không có nghiên cứu kết luận nào chứng minh lợi ích của nước đá đối với quá trình lão hóa da.

• Cải thiện nếp nhăn: Cơ bắp hoạt động quá mức gây ra nếp nhăn. Botulinum toxin là phương pháp điều trị nếp nhăn duy nhất đã được chứng minh lâm sàng.

Những lưu ý khi chườm đá

• Sử dụng chế độ sạch, nghĩa là tay của bạn phải sạch, mặt của bạn phải được rửa sạch trước khi chườm đá và đá viên của bạn phải được lấy từ khay đá sạch chứa đầy nước sạch.

Massage đá lạnh : Thủ thuật làm đẹp siêu rẻ tiền với những lợi ích không tưởng cho làn da căng bóng, đàn hồi tối ưu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

• Không bao giờ được sử dụng nước đá quá 10 phút mỗi lần hoặc quá ba lần mỗi tuần. Trớ trêu thay, nước đá cũng có thể gây ra "bỏng do băng". Vì vậy, hãy thận trọng.

• Nếu bạn có làn da nhạy cảm, tránh sử dụng nước đá trực tiếp trên da. Trong những trường hợp như vậy, hãy phủ lạnh bằng vải muslin.

Theo Femina

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