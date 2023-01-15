Biến hóa thành nữ hoàng trong mọi bữa tiệc đầu năm cùng 4 kiểu váy diện lên là 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn

'Roaring Twenties' là một thập kỷ hoang dã và xa hoa (do đó có tên gọi như vậy), và không có gì nắm bắt thời điểm đó tốt hơn xu hướng thời trang của những năm 1920. Các nhà thiết kế thời trang đã tạo ra phong cách của những năm 1920 như thể chúng được phát triển cho các sự kiện đặc biệt hơn là được lên kế hoạch cho trang phục hàng ngày bằng cách lấy cảm hứng từ thời đại Edwardian.

Nếu bạn là một fan hâm mộ của thời đại thời trang này, dưới đây là 4 phong cách lấy cảm hứng từ những năm 20 nhưng có thể được mặc vào năm 2023.

Nếu bạn muốn sống lại thời đại đó theo phong cách, thì đây là mọi thứ bạn cần. Cho dù bạn đang chuẩn bị tham dự một bữa tiệc theo chủ đề thập niên 1920 hay đang cố gắng tìm cách thêm chút lấp lánh và quyến rũ của "phong cách thời trang Gatsby vĩ đại thập niên 1920" nổi tiếng vào tủ quần áo của mình, đây là những lưu ý hấp dẫn dành cho bạn.

Chiếc váy xẻ tà được tô điểm bằng ánh vàng

Ảnh minh họa: Internet

Chiếc váy dài chấm đất, được tô điểm bằng những hạt sequin vàng xếp tầng từ vai sắc nét xuống đến đường viền trong suốt, dường như là một giải trí hoàn hảo từ thời đại những năm 1920. Chìa khóa để tạo phong cách cho người trình diễn lấp lánh này là để chiếc váy lên tiếng. Đừng phức tạp hóa vẻ ngoài của bạn bằng cách thêm quá nhiều phụ kiện.

Áo corset nàng tiên cá ren trắng

Ảnh minh họa: Internet

Corsets là một trong những xu hướng phổ biến nhất đã trở lại từ thời đại. Vạt áo vừa vặn có cấu trúc ôm sát dáng người của bạn và làm nổi bật những đường cong của bạn trong kiểu váy này. Điều tuyệt vời nhất về một chiếc váy dạ hội corset là nó đã được thiết kế để tạo ra một phong cách lộng lẫy, tôn dáng trên bất kỳ khung hình nào

Đầm ôm quyến rũ bằng nhung

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc vượt thời gian nhưng sang trọng và mang đến cho bạn sự rung cảm mong muốn! Hãy diện chiếc váy này cho những sự kiện đặc biệt của bạn và khiến những người đó phải quay đầu lại ngắm nhìn, giống như cô gái từ những năm 20!

Váy hở lưng màu xanh hải quân đỏ tươi

Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng và thoải mái, kiểu dáng vừa vặn này rất phù hợp cho các bữa tiệc đêm khuya, câu lạc bộ và các sự kiện tương tự khác! Thật thoải mái và bạn không cần phải có nhiều phụ kiện vì bản thân chiếc váy sẽ tỏa sáng hơn mọi thứ khác.

Theo Times of India