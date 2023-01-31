5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua

Thời trang 31/01/2023 07:09

Giày cao gót ngoài việc giúp chúng ta cao thêm vài phân còn giúp đôi chân trông điệu đà hơn.

Tuy nhiên, dù chúng ta có yêu thích đến mấy thì loại giày này cũng không phù hợp cho những ngày dài hoặc những chuyến đi bộ kéo dài. Do đó, điều tốt nhất nên làm là thận trọng khi đi giày cao gót.

1. Giày cao gót 3-5 cm (Kitten heels)

Nếu bạn thấy những đôi giày cao gót này trông quen thuộc thì đó có thể là xu hướng do mẹ hoặc bà của chúng ta có thể đã đi chúng, vì chúng rất phổ biến vào những năm 60 và các xu hướng thời trang luôn quay trở lại. Chúng không cao lắm, nhưng chúng đủ lớn để tăng thêm vài inch cho chiều cao của bạn.

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua - Ảnh 1

Theo các chuyên gia, ngoài việc trông tuyệt vời, giày cao gót này ít gây khó chịu cho đôi chân của chúng ta hơn, thoải mái và thiết thực hơn khi đeo, với quần jean hoặc thậm chí với trang phục công sở.

2. Guốc gót

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua - Ảnh 2

Các ngón chân cần không gian, vì vậy những đôi giày cao gót mũi nhọn, mỏng có thể thực sự không thoải mái. Sau đó, bạn nên chọn những đôi guốc Thụy Điển, chẳng hạn như Träskor, mang lại nét giản dị cho trang phục của bạn và trông thật tuyệt mà không phải giam cầm những ngón chân đáng thương của bạn trong một không gian chật chội.

3. Sandal đế xuồng

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua - Ảnh 3

Cách đây vài năm, xăng đan đế xuồng có mặt ở khắp mọi nơi, mặc dù người ta cho rằng chúng đã lỗi thời trong một thời gian nhưng một số người nổi tiếng vẫn đang đi chúng, điều đó chứng tỏ rằng kiểu giày này vẫn tồn tại. Ngoài vẻ ngoài đẹp mắt mà chúng mang lại cho đôi chân, chúng còn rất nhẹ nên rất thoải mái cho đôi chân.

4. Giày lười

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua - Ảnh 4

Dù là năm 1930 hay 2023, giày lười không bao giờ lỗi mốt; trên thực tế, chúng có nhiều kiểu dáng khác nhau có thể phù hợp với cả những dịp trang trọng và không trang trọng.

Chúng có thể được mặc với quần jean, đầm hoặc váy và có hoặc không có gót. Tuy nhiên, điều không thay đổi là sự thoải mái mà chúng mang lại cho trang phục hàng ngày.

5. Sandal gót vuông

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua - Ảnh 5

Với kiểu dáng đa dạng, cũng như sự thoải mái nhờ phần gót vuông, loại giày cao gót này cho phép người mang trông đẹp trong cả trang phục trang trọng và trang phục thường ngày. Ngoài ra, đối với những người bị đau gân Achilles, nó có thể giúp phân phối lực dọc theo bàn chân.

Theo Brightside

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Bạn có thể nhận thấy rằng trong thời trang, mọi thứ quay trở lại. Ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng các xu hướng từ những năm 80 và 90 đang thịnh hành trở lại. Một số cá tính và người nổi tiếng đặt cược vào vẻ ngoài cổ điển, chia sẻ chúng trên mạng xã hội của họ hoặc trên thảm đỏ. Một trong những món đồ thời trang đã trở lại thời trang là quần lưng cao.

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