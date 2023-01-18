Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn

Thời trang 18/01/2023 17:01

Những kiểu dáng mà Diana mặc trong thập niên 80 và 90 vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Khi xem qua nhiều bức ảnh với Công nương Diana, sau đó so sánh vẻ ngoài của cô ấy với trang phục của những người nổi tiếng ngày nay và nhận ra rằng nữ hoàng của trái tim mọi người vẫn đang tạo ra xu hướng trong thế giới thời trang.

Ngọc trai

Đồ trang sức ngọc trai được sử dụng rộng rãi ngay cả ngày nay. Chẳng hạn, Jennifer Lawrence đã xuất hiện với một biến thể của phụ kiện này vào năm 2019 tại buổi trình diễn Dior trong Tuần lễ thời trang Paris.

Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn - Ảnh 1

Đến lượt Jessica Chastain, cô đeo một chuỗi ngọc trai tại một sự kiện từ thiện cho amfAR vào năm 2017. Công nương Diana đã khoe chiếc vòng cổ của mình vào năm 1997 khi cô đến xem vở ballet Hồ thiên nga.

Đỏ và tím

Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn - Ảnh 2

Công nương Diana khoe sự kết hợp rực rỡ giữa đỏ và tím trong một lần diện đồ vào năm 1989. Meghan Markle lặp lại sự kết hợp màu sắc nổi tiếng này vào năm 2019.

Áo nỉ

Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn - Ảnh 3

Nhiều người trong chúng ta thích những chiếc áo nỉ thoải mái mà Lady Di đã tích cực mặc ngày trước. Ngày nay, Hailey Bieber có thể được gọi là một fan hâm mộ lớn của mặt hàng quần áo này. Người hâm mộ có thể thấy cô ấy mặc món đồ này trong tủ quần áo của mình trong cuộc sống hàng ngày. Irina Shayk cũng đã xuất hiện với những chiếc áo nỉ khi đi dạo.

Áo khoác đỏ

Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn - Ảnh 4

Công nương Diana đã diện chiếc áo khoác dài màu đỏ kết hợp với chiếc túi màu đen vào năm 1996 khi bà mặc chúng sau khi tập luyện, điều này giải thích cho sự hiện diện của giày thể thao màu trắng và tất cao trong diện mạo của bà. Kate Middleton đã mặc một chiếc áo khoác tương tự vào cuối năm 2020 trong chuyến đi ngắn ngày vòng quanh Vương quốc Anh.

Áo tắm da báo

Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn - Ảnh 5

Lady Di đã mặc một bộ áo tắm họa tiết da báo tuyệt đẹp từ rất lâu trước khi yếu tố này trở nên cực kỳ phổ biến trong giới thời trang vào những năm 2000. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng những người nổi tiếng vẫn tiếp tục mặc những bộ trang phục sáng màu tương tự cho đến tận ngày nay.

Ví dụ, Kendall Jenner đã mặc một chiếc trên du thuyền vào năm 2017. Trong khi Salma Hayek xuất hiện trên bãi biển với một chiếc vào năm 2019.

Quần tất đầy màu sắc

Hé lộ gu thời trang đẹp sang xuyên thế kỷ của Công nương Diana khiến quý cô hiện đại mê mẩn - Ảnh 6

Một bộ trang phục đơn sắc, bao gồm váy, giày và quần bó cùng màu, có thể được nhìn thấy trên Công nương Diana vào năm 1992 tại buổi hòa nhạc của Paul McCartney. Bella Hadid đã diện một bộ trang phục tương tự vào năm 2021 tại buổi trình diễn trên sàn diễn Versace.

Theo Brightside

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