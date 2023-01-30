Diện đồ khi vào hè vừa đẹp sang vừa mát mẻ bằng 5 quy tắc thời trang lợi hại này

Thời trang 30/01/2023 13:22

Có vẻ như rất dễ ra ngoài vào mùa hè khi mặc một thứ gì đó nhẹ nhàng. Những tháng ấm áp cho phép chúng ta trông thật tuyệt vời với rất ít nỗ lực.

Điều quan trọng nhất là không mắc phải những sai lầm nhỏ nhưng phổ biến có thể làm hỏng cả hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng nhất.

Đây là những sai lầm phổ biến nhất mà chúng ta mắc phải khi chọn quần áo nên tránh vào những ngày hè.

1. Trang phục trong suốt

 

Diện đồ khi vào hè vừa đẹp sang vừa mát mẻ bằng 5 quy tắc thời trang lợi hại này - Ảnh 1

Quần áo trong suốt chỉ đẹp ở bãi biển và không phù hợp với tình huống văn phòng. Ngoại lệ duy nhất có thể là một chiếc áo cánh trong suốt và một chiếc áo ngực đẹp có gì đó tinh tế ở phía dưới cho một buổi tối đi chơi.

2. Đồ lót

Diện đồ khi vào hè vừa đẹp sang vừa mát mẻ bằng 5 quy tắc thời trang lợi hại này - Ảnh 2

 

Áo phông, áo sơ mi trắng, hở lưng và vải denim sáng màu yêu cầu đồ lót ít lộ nhất. Lựa chọn lý tưởng là một bộ liền mạch có màu nude. Điều quan trọng nhất là tìm đúng loại áo ngực để dây đai không lộ ra dưới quần áo của bạn. Lộ dây đeo silicon sẽ rất xấu cho hình ảnh của bạn.

3. Giày

Diện đồ khi vào hè vừa đẹp sang vừa mát mẻ bằng 5 quy tắc thời trang lợi hại này - Ảnh 3

 

Nếu bạn không đi biển, bạn nên quên đi đôi dép xỏ ngón yêu thích của mình và bốt cũng vậy. Nếu quy định về trang phục công sở của bạn cho phép, bạn có thể đi dép da, giày đế bệt hoặc giày đặc biệt.

Và quy tắc quan trọng nhất: giày hở hay dép xỏ ngón chỉ phù hợp với móng chân hoàn hảo. Không có lựa chọn nào khác!

4. Quần tất

Diện đồ khi vào hè vừa đẹp sang vừa mát mẻ bằng 5 quy tắc thời trang lợi hại này - Ảnh 4

 

Quần tất là vấn đề đau đầu của bất cứ ai làm việc trong văn phòng. Quy tắc ăn mặc nghiêm ngặt thường yêu cầu phụ nữ che chân bằng hàng dệt kim. Những người làm việc ở những nơi có quy định ăn mặc thoải mái hơn nên quên lớp quần tất này trong thời tiết ấm áp. Váy hở mùa hè và dép có quần bó là không phù hợp và trông rất tệ.

5. Lộ nhiều phần cơ thể

Diện đồ khi vào hè vừa đẹp sang vừa mát mẻ bằng 5 quy tắc thời trang lợi hại này - Ảnh 5

 

Dù có ấm đến đâu thì bạn cũng nên nhớ rằng có thể lộ cả chân hoặc khe ngực chứ không thể lộ cả hai. Quy tắc này không bao giờ được phá vỡ, ngay cả khi trời nóng và bạn muốn mặc càng ít càng tốt. Và đừng quên rằng một chiếc mini với cổ chữ V sâu ở phía trước hoặc phía sau trông quá "lộ hàng" và khiến bạn không có cơ hội để làm cho hình ảnh của mình trở nên thanh lịch.

Theo Brightside

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Bạn có thể nhận thấy rằng trong thời trang, mọi thứ quay trở lại. Ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng các xu hướng từ những năm 80 và 90 đang thịnh hành trở lại. Một số cá tính và người nổi tiếng đặt cược vào vẻ ngoài cổ điển, chia sẻ chúng trên mạng xã hội của họ hoặc trên thảm đỏ. Một trong những món đồ thời trang đã trở lại thời trang là quần lưng cao.

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