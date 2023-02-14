Top 6 xu hướng quần jean và demin hot nhất năm 2023, nàng cứ diện là sang chảnh hết nấc

Có một số kiểu quần cổ điển sẽ giúp bạn thấy qua mọi mùa, năm này qua năm khác, nhưng những kiểu dáng đẹp nhất có xu hướng hợp thời trang hơn và thường có nhiều khả năng khiến bạn phải thốt lên một cách chân thành "quá tuyệt vời!".

Có khoảng 4.000 thương hiệu denim trên internet và bạn có thể cảm thấy vô cùng choáng ngợp khi cố gắng lướt qua tất cả các lựa chọn. Tuy nhiên, có một số mẹo hữu ích có thể giúp bạn rút ngắn danh sách để tìm thương hiệu hoặc cửa hàng phù hợp với mình.

Sáu xu hướng denim trong danh sách này chắc chắn phù hợp với những cô nàng ưu vẻ ngoài cá tính, sang trọng mà vẫn tinh tế vô cùng.

1. Quần jean ống rộng và ống đứng

Bạn có thể đã nghe nói về quần ống vẩy, một xu hướng bắt đầu vào năm 2022 và thậm chí còn nhận được sự tán thành của Kate Middleton. Quần này còn gọi là quần ống loe quanh mắt cá chân. Xu hướng này cũng đã lan sang thế giới denim.

Kiểu dáng ống rộng với sức hấp dẫn của thập niên 60/70 đã trở nên phổ biến vào năm 2023 và sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong tương lai gần. Nếu kết hợp với một đôi giày cao gót hoặc boot đến mắt cá chân sẽ trông dáng người rất mảnh mai, thanh lịch.

2. Quần ống thụng

Hãy coi đây là một bản cập nhật thú vị cho chiếc quần jean ống đứng yêu quý của bạn. Kiếu quần ống chân thùng cong ra quanh đầu gối trước khi thu gọn lại quanh mắt cá chân, giống như hình dạng của một cái thùng.

Chúng trông đẹp nhất trong kiểu giặt cổ điển với độ cao từ trung bình đến cao và dài đến mắt cá chân của bạn. Kết hợp chúng với áo sơ mi hoặc áo khoác cắt cúp và giày thể thao tối giản, giày bệt mũi nhọn hoặc bốt đến mắt cá chân có thể chạm vào phần dưới của đường viền của bạn se xmang lại vẻ ngoài hết sức cá tính.

3. Quần xẻ tà

Quần ống xẻ tà đã trở thành xu hướng trong một thời gian, vì vậy không ngạc nhiên khi thấy chúng xuất hiện bằng chất liệu denim cho năm 2023. Các phiên bản tốt nhất nghiêng về chủ nghĩa tối giản hơn là quần kết hợp tất cả các túi, khóa kéo và phụ kiện.

Đối với những gì để mặc cùng quần xẻ tà, hãy dựa vào sự rung cảm của thời trang với áo choàng khăn, áo thun lưới hoặc áo len cắt, hoặc chọn phong cách thể thao bóng bẩy, như áo gió khối màu và phối hợp túi đeo chéo và xăng đan.

4. Quần kẻ viền

Kiểu dáng xẻ tà lần đầu tiên xuất hiện trên quần legging và quần tây, sau đó đã phát triển để bao gồm cả quần jean. Đây là một sự thay thế tuyệt vời cho cả phong cách ống rộng và bốt cắt vì chúng cung cấp cùng một kiểu dáng ấn tượng nhấn nhá ở phía dưới.

Kết hợp cùng giày cao gót hoặc bốt để thực sự tôn lên đôi giày của bạn, sự phân chia trên chất liệu có cảm giác gần giống như một tấm màn sân khấu cho phép những đôi giày bên dưới thu hút ánh đèn sân khấu nhưng chúng cũng có thể trông dễ thương với giày thể thao đế thô hoặc giày lười nếu đó là phong cách của bạn hơn.

5. Quần demin màu hạt tiêu

Quần denim màu chàm, có nhiều điểm nhấn hơn so với quần jean wash xanh cổ điển, là một cách tuyệt vời để kết hợp denim vào tủ quần áo trang trọng hơn. Màu sắc siêu trầm mang đến cho loại vải thực dụng một sự nâng tầm sang trọng, trông thật tuyệt vời với những chiếc áo cộc tay được thiết kế riêng, áo cánh phù hợp với công sở và giày cao gót mũi nhọn.

6. Váy midi và maxi

Những chiếc váy ngắn của năm ngoái đã chính thức được thay thế bằng những chiếc váy có độ dài vừa phải và tối đa, điều đó bao gồm cả phong cách denim.

Những chiếc váy xu hướng 2023 này sẽ có phom vừa vặn hơn, không quá ôm cũng không quá loe—và màu tối hơn, màu đồng nhất.

Hãy kết hợp chúng với bốt cao đến đầu gối vào mùa đông (để giữ ấm tối đa cho đôi chân của bạn), hoặ mix với giày lười, giày bệt và xăng đan có quai khi nhiệt độ bắt đầu tăng.

Theo Purewow