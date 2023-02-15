Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm

Thời trang 15/02/2023 06:43

Phụ nữ có thân hình thấp bé đừng lo lắng đó là yếu điểm, biết cách phối đồ sẽ giúp bạn trông hoàn mỹ mà không cần dùng đến những chiếc cao gót cao hơn 10 phân.

 

Người thấp bé không nên chọn những kiểu áo quần quá ôm cơ thể như những xu hướng đang thịnh hành vì đó có thể là 'con dao hai lưỡi' khi chọn sai phong cách. Có những mẹo đơn giản hơn giúp các nàng nấm lùn tự tin thả dáng mà vẫn đẹp xuất sắc.

1. Khoe mắt cá chân

Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm - Ảnh 1

Nếu kích thước chiều dài cơ thể không quá cao thì những chiếc quần quá dài có thể sẽ không phù hợp với nàng nấm lùn. Bên cạnh việc giúp bạn tránh xa những chiếc quần jean bó bó sát, kéo đường viền và bó sát mắt cá chân, việc chỉ để lộ một đoạn mắt cá chân giữa gấu quần và đầu giày bốt hoặc giày thể thao của bạn sẽ đánh lừa người khác nghĩ rằng bạn cao hơn nhiều.

 

2. Ưu ái cho chiếc quần jean ống đứng, quần jean xẻ tà

Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm - Ảnh 2

Xu hướng quần jean xẻ tà hiện nay có thể đi với một số kiểu giày khác nhau, từ giày bệt mũi nhọn đến giày bốt mũi tròn. Nếu bạn chọn một chiếc quần xẻ tà quá dài, bất kỳ thợ may nào cũng có thể rút ngắn kiểu này và mở rộng chi tiết đường xẻ tà mà không làm thay đổi form quần.

3. Mặc áo crop top

Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm - Ảnh 3

Hãy thử những chiếc áo không thấp hơn xương hông của bạn. Điều này sẽ cân bằng giữa thân và chân của bạn, đây là điều mà một chiếc áo dài không thể làm được. Kết hợp áo croptop với quần jean cạp cao hoặc thậm chí là một chiếc váy cắt cao hơn một chút ở hông để thực sự hoàn thiện vẻ ngoài này.

 

4. Sọc dọc nên là chân ái 

Tất cả chúng ta đều yêu thích chiếc áo sọc Breton cổ điển (chủ yếu là vì nó khiến chúng ta cảm thấy như đang đi nghỉ ở Paris), nhưng thân hình nhỏ nhắn của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ những đường sọc kéo dài từ đầu đến chân thay vì từ vai này sang vai khác. Chủ yếu là vì những đường kẻ dài giúp bạn trông cao hơn.

Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm - Ảnh 4

Hơn nữa, hãy thử một chiếc quần có sọc tuxedo ở bên hông, nó sẽ mang lại lợi ích tương tự nhưng hiệu quả đơn giản hơn nhiều.

5. Bỏ qua những chiếc váy và áo không tôn dáng 

Có thể nàng nấm lùn sẽ sợ váy rộng, nhưng những chiếc váy babydoll kiểu cách sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến dáng người của bạn. Điều quan trọng là phải biết xu hướng và món đồ nào phù hợp với vóc dáng của bạn.

Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm - Ảnh 5

Nhưng thật không may, với những chiếc váy quá rộng rãi sẽ chống lại bạn bằng cách hoàn toàn nuốt chửng bạn trong lớp vải. Tốt hơn nếu chọn mặc váy hay đồ rộng, nên có những chi tiết điểm nhấn eo phù hợp, chia phần cơ thể để trông bạn không bị nuốt trong bộ đồ.

 

6. Xắn tay áo lên

Hé lộ bí kíp mix đồ lợi hại cho 'nàng nấm lùn' vừa xinh vừa hack dáng thêm 10 cm - Ảnh 6

Nếu tay áo sơ mi có xu hướng dài, bạn có nguy cơ trông luộm thuộm ngay khi bước ra khỏi cửa. Cách khắc phục dễ dàng ở đây chỉ là xắn tay áo lên đến giữa cánh tay hoặc khuỷu tay của bạn. Cho dù bạn chọn nếp gấp gọn gàng hay phương pháp đẩy, cuộn, vò ngẫu nhiên, bạn sẽ không trông lôi thôi với ống tay áo rộng rãi của chiếc áo sơ mi cài khuy nữa.

Tương tự như mẹo về việc khoe mắt cá chân, gợi ý này sẽ làm cho cánh tay của bạn có vẻ dài hơn thực tế và do đó tăng thêm vài cm thị giác cho diện mạo tổng thể của bạn.

Theo Purewow

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