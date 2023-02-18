Mặc dù những vật liệu này được cho là thiết thực nhất khi giữ ấm trong những ngày se lạnh, nhưng chúng cũng có một nhược điểm: chúng không thực sự thời trang như những lựa chọn khác. May mắn thay, có nhiều cách để giữ ấm và hợp thời trang cùng một lúc.

Khí trời se lạnh của mùa đông là một lý do tuyệt vời để đầu tư vào quần áo và phụ kiện ấm áp sẽ giữ ấm cho bạn trong thời gian còn lại của năm, đồng thời giúp bạn trông thật phong cách trong quá trình này. Chúng ta đều biết rằng tủ quần áo mùa đông nên chứa đầy các loại vải tự nhiên như cotton, len và cashmere.

Quần jogger, thực chất là một chiếc quần ống rộng đã trở nên phổ biến trong thế giới thời trang từ vài năm nay. Phong cách này hiệu quả cho mùa đông vì nó sẽ cho phép bạn di chuyển tự do mà không cảm thấy bị gò bó bởi quần áo bó sát. Trong khi quần jean thường quá nặng để mặc trong mùa đông, thì quần chạy bộ làm từ vải nhẹ như cotton và vải lanh hoặc chất liệu tổng hợp như polyester hoặc spandex sẽ giữ ấm cho bạn mà không làm bạn nặng nề.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Quần jogger cũng là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang muốn thêm nét giản dị vào một bộ trang phục trang trọng khác. Ví dụ, bạn có thể mặc một chiếc quần jogger màu đen với áo sơ mi rộng thùng thình và một đôi giày thể thao để hoàn thiện bộ trang phục mùa đông giản dị.

Áo hoodie lót lông

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thế giới thời trang đã khám phá mối quan hệ giữa lông thú và phong cách trong nhiều mùa, nhưng lông thú vẫn gắn liền với trang phục mùa đông. Nếu bạn đang tìm kiếm một trang phục giữ ấm mà không quá nặng hoặc cồng kềnh, áo hoodie lót lông có thể là lựa chọn hoàn hảo. Khác với áo hoodie thông thường, phiên bản lót lông sẽ đảm bảo bạn luôn ấm áp ngay cả trong những ngày se lạnh nhất. Điều này là do lông giữ không khí ấm một cách tự nhiên, khiến nó trở thành một vật liệu cách nhiệt tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, áo hoodie lót lông là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm cách "chấm phá'' họa tiết trong trang phục mùa đông của mình. Mặc dù áo hoodie thông thường trông quá giản dị khi đi cùng một chiếc quần lạ mắt, nhưng một chiếc quần lót lông sẽ cho phép bạn thêm điểm nhấn vui tươi vào trang phục của mình mà vẫn trông thật phong cách.

Áo khoác giả lông

Áo khoác giả lông là món đồ đáng đầu tư giúp bạn giữ ấm trong cả mùa đông. Không giống như lông thú thật, lông thú giả không độc hại và không rụng lông, điều đó có nghĩa là đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người không muốn mặc lông thú thật nhưng vẫn muốn giữ ấm và đồng thời sành điệu.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Lông thú là một loại vải rất bắt mắt, vì vậy một chiếc áo khoác giả lông thú sẽ ngay lập tức tạo điểm nhấn phong cách cho bất kỳ trang phục mùa đông nào. Những chiếc áo khoác này có nhiều màu sắc khác nhau, vì vậy bạn có thể chọn một chiếc sẽ bổ sung cho phần còn lại của tủ quần áo của bạn.

Áo khoác lông thú giả là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một bộ quần áo thời trang nhưng vẫn tiện dụng để mặc vào những ngày lạnh nhất.

Theo Times of India