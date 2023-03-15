Những lưu ý khi trang điểm dành cho người bị mụn trứng cá

Trang điểm 15/03/2023 10:34

Với một số người bị mụn trứng cá, việc trang điểm thậm chí là tối kỵ, thậm chí khiến tình trạng mụn lâu thuyên giảm hơn. Vậy những người bị mụn trứng cá cần lưu ý điều gì khi trang điểm?

 

Chúng ta có thể phải chi trả rất nhiều tiền cho những loại mỹ phẩm trang điểm để có được một làn da sáng mịn và trẻ trung tuy nhiên chính những sản phẩm này lại góp phần làm bít tắc lỗ chân lông từ đó tạo ra mụn trứng cá.

Chăm sóc cho làn da mụn trứng cá đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc lựa chọn các loại mỹ phẩm để không làm bít tắc lỗ chân lông. Vậy trang điểm cho da mụn trứng cá như thế nào mới là hợp lý? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

1. Xác định ảnh hưởng của từng loại mỹ phẩm

Mụn trứng cá do mỹ phẩm gây ra, sẽ xuất hiện với kích thước nhỏ . Những mụn này thường có vị trí trên má, cằm hoặc trán. Một số trường hợp thậm chí hình thành mụn đầu trắng hơi nhô lên trên bề mặt da hoặc xuất hiện mụn mủ. Loại mụn này cần thời gian để bắt đầu xuất hiện, có thể trong khoảng từ vài ngày đến 6 tháng sau thời điểm sử dụng.

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Dù vẫn có thể trang điểm, người có da bị mụn trứng cá cần đặc biệt lưu ý trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Trên thực tế, đây chính là vấn đề gây khó khăn nhất cho bệnh nhân nhận biết sự liên hệ giữa mụn trứng cá và các loại mỹ phẩm. Lúc này, dù bỏ nhiều chi phí và thời gian điều trị, bệnh nhân lại tiếp tục sử dụng sản phẩm mỹ phẩm gây mụn khiến kết quả bị ảnh hưởng.

2. Làm sạch da mặt trước khi trang điểm

‏Điều quan trọng trước khi bắt đầu trang điểm là cần làm sạch da mặt một cách kỹ càng. Bỏ qua bước làm sạch, da mặt của bạn vẫn còn bết dầu, dính bụi bẩn khi trang điểm sẽ khiến tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn.

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‏Làm sạch da là bước quan trọng trước khi trang điểm đối với mọi loại da.

 Hãy lựa chọn các loại sữa rửa mặt có đặc tính dịu nhẹ, không gây cảm giác khô rít sau khi rửa mặt. Các sản phẩm không phù hợp có thể vô tình làm mất đi lượng dầu tự nhiên trong da, làm cho da sản sinh ra nhiều bã nhờn hơn gây bít tắc lỗ chân lông. ‏

‏Khi rửa mặt, hãy nhẹ nhàng dùng những ngón tay thoa sữa rửa mặt lên da và rửa lại bằng nước ấm.

3. Vệ sinh bông/cọ trang điểm hàng tuần và không sử dụng chung dụng cụ trang

Mặc dù mụn trứng cá không lây, một phần nguyên nhân của mụn trứng cá là vi khuẩn, tế bào da chết và dầu thừa từ da của người khác. Trong quá trình sử dụng, chúng có thể dính lên mỹ phẩm hoặc dụng cụ trang điểm. Do đó, việc dùng chung mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm có thể lây lan vi khuẩn và dẫn đến bùng phát mụn.

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‏Vệ sinh cọ trang điểm để loại bỏ cặn trang điểm, dầu nhờn và vi khuẩn tích tụ.

4. Lựa chọn kĩ càng mỹ phẩm trang điểm dùng cho da bị mụn trứng cá 

Tất cả các mỹ phẩm trang điểm điều tiên quyết là không được gây nhờn da, không gây mụn, không gây dị ứng và không chứa dầu. Các loại mỹ phẩm trong thành phần có chứa những chất như silica, titan dioxide, kẽm oxit vừa có khả năng hấp thụ dầu và bã nhờn vừa giúp che đi mụn trứng cá mà không gây kích ứng da.

Chọn màu phấn trang điểm phù hợp với màu da. Điều này có thể giúp những mụn trứng cá khó bị phát hiện hơn.

Nếu nhận thấy tình trạng đỏ, ngứa hoặc sưng sau khi sử dụng mỹ phẩm trang điểm cần ngưng sử dụng chúng ngay lập tức vì một số thành phần trong đó có thể gây tình trạng viêm da tiếp xúc ở một số người có làn da nhạy cảm.

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