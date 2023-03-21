4 món đồ trang điểm "nhỏ mà có võ" chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng

Trang điểm 21/03/2023 05:28

Những tấm ảnh sẽ hoàn hảo khi bạn có cơ hội dặm lại lớp trang điểm nhanh chóng, do đó đừng quên bỏ những item sau vào túi xách khi xuống phố nhé

 

1. Chì kè lông mày

Món đồ trang điểm này giúp tạo dáng, định hình dáng chân mày. Các đường nét trên khuôn mặt có thể hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần bạn thay đổi, điều chỉnh, tạo dáng chân mày phù hợp. Mỗi khuôn mặt sẽ phù hợp với một dáng chân mày khác nhau.

4 món đồ trang điểm 'nhỏ mà có võ' chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào màu tóc, màu mắt hay cá tính, sở thích. Đối với các bạn nữ, chắc hẳn ai cũng muốn có một cặp chân mày hoàn hảo, thanh mảnh và tự nhiên. Đặc biệt là kiểu dáng chân mày chạy theo xu hướng, sở thích của bản thân. Chì kẻ mày chính là công cụ hỗ trợ đắc lực nhu cầu đó.

2. Cushion – làm đẹp 3 trong 1

Tích hợp nhiều chức năng như dưỡng ẩm, che khuyết điểm, chống nắng trong một chiếc hộp nhỏ gọn, cushion là món đồ trang điểm không thể thiếu trong chuyến đi chơi. Bỏ chiếc hộp nhỏ này trong túi, bạn có thể nhanh tay dặm lại lớp trang điểm nền khi cần thiết.

4 món đồ trang điểm 'nhỏ mà có võ' chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một điểm nổi bật khác của cushion chính là kết hợp khả năng chống nắng. Dặm lại cushion như bổ sung lớp SPF giúp phái đẹp thoải mái hoạt động ngoài trời trong cả ngày dài. Một số dòng phấn nước có chỉ số chống nắng cao có thể kể đến Clé de Peau Beauté Radiant Cushion Foundation Natural hoặc Dior Capture Totale Dream Skin Moist & Perfect Cushion.

Bên cạnh đó, cushion còn có thể dùng làm son lót cho môi, giúp màu son lên chuẩn và tươi hơn. Do đó nếu son môi bắt đầu phai, bạn có thể dùng mẹo này để tô môi lại hoàn hảo.

3. Phấn highlight 

Phấn highlight là một loại phấn có khả năng bắt sáng và tôn lên các đường nét trên khuôn mặt. Giúp những góc cạnh trên khuôn mặt trở nên nổi bật hơn. Bạn có thể dùng phấn tại các điểm như gò má, xương quai hàm, cằm hay xương quai xanh,...

4 món đồ trang điểm 'nhỏ mà có võ' chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Highlight có nhiều loại có kết cấu khác nhau như dạng kem, bột hay dạng lỏng, bạn có thể dựa vào loại da của mình mà lựa loại phù hợp. Nếu bạn thuộc loại da khô hoặc thường thì có thể dùng highlight dạng lỏng hoặc kem. Còn nếu thuộc loại da dầu, da hỗn hợp thì bạn có thể dùng loại bột dạng phấn.

4. Son dưỡng

Son dưỡng hay còn gọi là chap-stick, là một loại son có chứa nhiều dưỡng chất, có màu hoặc không màu, tùy từng nhãn hàng, dùng để thoa lên môi hoặc miệng để dưỡng ẩm hoặc làm dịu môi khô hay vết nứt môi, viêm môi bong vảy, viêm miệng hay mụn rộp môi.

Không giống như da, môi chúng ta rất mỏng. Nó chỉ có từ 3 đến 5 lớp tế bào, còn da có đến 16 lớp tế bào chính vì thế da môi dễ kích ứng và ảnh hưởng từ môi trường như nắng, bụi bẩn, hay tác nhân như khói thuốc lá, son môi, các tác nhân từ trong cơ thể cũng ảnh hửng đến môi.

4 món đồ trang điểm 'nhỏ mà có võ' chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế ngoài việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong thì một chất dưỡng bên ngoài cho môi sẽ giúp cho làn môi của bạn được bảo vệ tốt nhất.

Son dưỡng thường chứa sáp ong hoặc sáp carnauba, long não, cetyl alcohol, lanolin, parafin và petrolatum, cùng vài thành phần khác. Một số loại có chứa thuốc nhuộm, hương vị, mùi thơm, phenol, axit salicylic và kem chống nắng.

 

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Từ khóa:   phụ kiện trang điểm đồ trang điểm makeup

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