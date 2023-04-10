Trẻ hóa vùng mắt với 6 bí kíp mà chị em nào cũng nên biết

Làm đẹp 10/04/2023 06:59

Vùng da mắt bị lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn luôn là điều khiến chị em tự ti. Chỉ cần chăm sóc đúng cách sẽ giúp loại bỏ vết nhăn cho mắt một cách dễ dàng đấy.

Dùng túi trà

Trà xanh được khoa học chứng minh là có tác dụng hiệu quả trong việc trẻ hóa làn da, phòng chống ung thư bởi nó có khả năng chống oxy hóa cao. Việc sử dụng túi trà mỗi ngày bạn không những có thể làm giảm nếp nhăn ở vùng mắt hiệu quả mà còn có tác dụng làm giảm quầng thâm vùng mắt nữa đấy.

Túi trà sau khi đã sử dụng làm nước uống bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng để làm đẹp. Hãy đặt túi tà vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút, sau đó đắp lên vùng mắt nằm thư giãn khoảng 15 phút. Áp dụng đều đặn một tuần 2-3 lần hiệu quả nhanh chóng.

Trẻ hóa vùng mắt với 6 bí kíp mà chị em nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước dứa ép

Nước ép dứa rất dồi dào lượng Bromelain – một dạng tự nhiên của AHA (Axit Alpha-Hydroxy) với tác dụng giảm hình thành nếp nhăn vùng mắt đồng thời giúp da sáng đẹp tự nhiên. Bạn có thể dùng bông tẩy trang thấm nước ép dứa và thoa lên vùng mắt, để khoảng 15 phút sau đó rửa lại cùng nước lạnh.

Trẻ hóa vùng mắt với 6 bí kíp mà chị em nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Ngủ ngon và ngủ đủ giấc sẽ đảm bảo cho đầu óc được thoải mái, do đó làn da cũng vì thế mà được cải thiện. Tuy nhiên, khi ngủ bạn không nên gối đầu quá cao vì sẽ làm cho máu không lưu thông và sẽ gây ra tình trạng sưng mắt.

Bài tập với các cơ mắt

Bạn có thể nhấn hai bên thái dương bằng hai ngón tay, sau đó kéo ra phía sau, đồng thời nhắm mở mắt liên tục. Bài tập này có lợi trong việc làm cho các cơ quanh mắt khỏe mạnh, thư giãn, tránh nhăn da ở khu vực này.

Một số động tác cử động mắt đơn giản có thể giúp bạn làm săn chắc vùng da mắt, tránh hiện tượng chảy xệ cũng như hạn chế quầng thâm và nếp nhăn ở mắt.

Trẻ hóa vùng mắt với 6 bí kíp mà chị em nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đá viên

Đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản giúp loại bỏ vết nhăn vùng da quanh mắt . Chú ý nên massage nhẹ nhàng viên đá theo hình tròn quanh vùng mắt.  Cách này có thể sử dụng hàng ngày.

Tìm hiều về các loại kem dưỡng

Mỗi loại da khác nhau sẽ phù hợp với các loại mỹ phẩm khác nhau. Làn da nhiều nếp nhăn sẽ thích hợp với các sản phẩm có chứa vitamin A để kích thích sản xuất collagen, giảm nếp nhăn

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