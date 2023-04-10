Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp "lườm nguýt" mất điểm với sếp

Thời trang 10/04/2023 10:38

Môi trường công sở giờ đây đã thoải mái hơn về mặt trang phục. Nhân viên công sở giờ đây đã có thể thỏa sức mix & match trang phục để trông thời trang hơn chốn công sở. Tuy nhiên, hãy bỏ qua những item này để tránh bị kém duyên và mất điểm chốn công sở nhé

Váy siêu ngắn

Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp 'lườm nguýt' mất điểm với sếp - Ảnh 1

Bạn có thể khoe khéo sự gợi cảm của mình bằng những chiếc váy ôm vừa vặn, tôn dáng, thay vì diện một chiếc váy siêu ngắn. Nếu không khéo léo trong việc lựa chọn trang phục phù hợp, có thể bạn sẽ khiến hỏng việc khi gặp sếp và đối tác.

Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp 'lườm nguýt' mất điểm với sếp - Ảnh 2

Mốt váy mini đã quay lại, thậm chí còn lợi hại hơn xưa trước sự xuất hiện của những thiết kế micro-mini, siêu ngắn cỡ chỉ bằng gang tay. Kiểu mốt này chắc chắn sẽ biến bạn thành cô gái sành điệu, gợi cảm trên phố hay ngoài tiệm café. Còn ở nơi công sở, chúng chắc chắn không được chào đón, dù cho bạn có cao tay mix match đến đâu!

Trang phục xuyên thấu

Lưu ý dành cho các nàng văn phòng là tránh diện các thiết kế có lớp vải mỏng manh, thậm chí là xuyên thấu. Mặc dù trong nhiều trường hợp phái đẹp có thể mặc kiểu trang phục này để tôn lên sự quyến rũ, cuốn hút nhưng tới nơi làm việc thì không hợp lý lắm. Đây là môi trường cần sự chuyên nghiệp, lịch sự nên bạn có thể nhắm tới những mẫu áo kín đáo hơn.

Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp 'lườm nguýt' mất điểm với sếp - Ảnh 3

Nếu trót đam mê mốt xuyên thấu, hãy để dành chúng cho những ngày cuối tuần hay những bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, cần đến sự phá cách, gợi cảm. Diện đồ xuyên thấu đến công sở, dù có giỏi ứng dụng và “ngụy trang” đến đâu, chúng cũng khó lòng khiến bạn trở nên thanh lịch và sang trọng

Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp 'lườm nguýt' mất điểm với sếp - Ảnh 4

Áo giấu quần 

Đúng là trẻ trung và năng động, lại còn giúp khoe khéo được đôi chân, nhưng áo giấu quần chắc chắn không phải một lựa chọn phù hợp để chị em diện tới công sở đâu.

Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp 'lườm nguýt' mất điểm với sếp - Ảnh 5

Thiết kế giấu quần ngắn cũn cỡn sẽ vô tình khiến hình ảnh của các nàng trở nên phản cảm trong mắt đồng nghiệp.

Sơ mi hở cúc

Dù không đến mức hở hang, mốt cởi cúc sơ mi vẫn không hề hợp với môi trường công sở. Chúng dễ khiến người khác lầm tưởng bạn kém chỉn chu và không coi trọng những quy tắc ăn vận cơ bản nơi làm việc.

Những item không dành cho các nàng chốn công sở nếu không muốn đồng nghiệp 'lườm nguýt' mất điểm với sếp - Ảnh 6

 Hãy cứ diện sơ mi theo cách thông thường, thay đổi bằng cách chọn quần hoặc chân váy đi cùng.

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