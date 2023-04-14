30 ngày chạy bộ làm thay đổi cuộc đời tôi

Tôi đã từng có một mối quan hệ phức tạp với việc tập thể dục. Tôi coi việc tập luyện như là một việc khó khăn, đòi hỏi nỗ lực và phải chịu sự trừng phạt, và tôi cảm thấy mình không giỏi trong mọi thứ.

Việc tập thể dục rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng chịu khó và kiên trì để làm được việc này. Annabel Lee mới đây đã chia sẻ trên tờ Business Insider cách cô duy trì tập thể dục mỗi ngày và coi việc đó như một thói quen bình thường đối với mình.

Trong vài năm qua, tập thể dục đã trở thành một việc không được ưu tiên trong danh sách của tôi.

Ở trường, tôi luôn tránh môn thể dục và luôn đứng cuối trong các hoạt động thể thao. Ở độ tuổi 20, tập thể dục chỉ là một điều tất yếu, chỉ có tác dụng đốt cháy calo.

Nhằm cải thiện mối quan hệ của mình với tập thể dục, tôi đã bắt đầu một thử thách tập luyện mỗi ngày trong 30 ngày. Tôi quyết định thử thách bản thân tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày nhưng tôi có thể tập bất cứ điều gì từ chạy bộ đến yoga.

Bắt đầu với thử thách 30 ngày của tôi

Để làm cho thử thách của tôi thành công, tôi cần làm cho nó phù hợp với công việc, lịch trình của mình với con cái và những thứ khác trong cuộc sống.

Tôi bắt đầu lập danh sách trên điện thoại của mình để lên kế hoạch những gì tôi sẽ làm và khi nào, đăng ký các lớp học tại phòng tập thể dục và lên lịch chạy bộ hoặc tập thể dục ở nhà.

Đánh dấu việc tập thể dục ra khỏi danh sách việc cần làm của tôi là một cách tăng cường dopamine hàng ngày; nó giúp tôi có động lực và nhắc nhở tôi rằng tôi đã đi được bao xa.

Thật hữu ích khi có các tùy chọn để lựa chọn ở nhà, bên ngoài và tại phòng tập thể dục để tôi vẫn có thể làm gì đó nếu tôi có ít thời gian, trời mưa hoặc tôi cảm thấy mệt mỏi hoặc không có hứng thú. Tôi bắt đầu thử thách bằng những bài tập thể dục mà tôi cảm thấy thoải mái và khi tự tin hơn, tôi bắt đầu thử những điều mới.

Trong tháng, tôi đã thử chạy bộ, yoga, Pilates, xe đạp tập thể dục, cầu lông, luyện tập cường độ cao ngắt quãng, tập xoay vòng và nâng tạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý và ăn uống được cải thiện

Về mặt logic, tập thể dục mỗi ngày là một thách thức. Sau ba ngày, tôi đã sử dụng hết quần áo tập thể dục sạch sẽ của mình và việc tập thể dục hàng ngày làm xáo trộn lịch trình gội đầu của tôi. Nhưng nhìn chung tâm trạng của mình đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Trang phục hàng ngày của tôi bây giờ là quần legging, áo ba lỗ và giày thể thao, điều đó có nghĩa là tôi luôn sẵn sàng tập thể dục ngay cả khi tâm trí tôi chưa ổn định.

Tôi bắt đầu ít quan tâm đến việc liệu mình có hoàn hảo hay không và quan tâm nhiều hơn đến việc có thời gian để tập thể dục hay không.

Tôi nhận thấy rằng thử thách khiến tôi chú ý hơn đến những gì mình đã ăn và uống. Tôi đã cố gắng đảm bảo rằng mình được cung cấp năng lượng phù hợp, nghĩa là uống nhiều nước hơn và ít rượu hơn, cũng như ăn các bữa ăn nhẹ và bữa ăn nhẹ giàu chất đạm, bổ dưỡng hơn.

Tôi đã học được những gì khi tập thể dục?

Điều ngạc nhiên lớn nhất đối với tôi là nhận ra rằng chạy bộ có thể rất thú vị và thoải mái. Để đạt được điều đó, tôi giữ cho kỳ vọng của mình ở mức thấp và quyết định chạy mà không đặt mục tiêu về khoảng cách hay tốc độ.

Dù tôi không có kỹ thuật chạy tốt và nhanh, nhưng chạy vì điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi thậm chí đã trải qua một số đỉnh cao khó nắm bắt của một người khi chạy bộ với endorphin tràn ngập cơ thể và cảm giác vui vẻ, tự do mà tôi khó có thể sánh được.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật hoang đường khi từng ghét tiết thể dục ở trường nhưng giờ lại yêu thích các lớp thể dục theo nhóm. HIIT là một trong những mục yêu thích của tôi. Các lớp học đầy thử thách nhưng mang lại cảm giác tuyệt vời và tôi thích thúc đẩy bản thân, biết rằng mình đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi đã thay đổi mối quan hệ của mình với việc tập thể dục

Tập thể dục mỗi ngày đã loại bỏ nỗi sợ hãi của tôi xung quanh nó. Tôi cảm thấy ít tự ti hơn và thậm chí bắt đầu nâng tạ trong phòng tập thể dục, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ đủ tự tin để làm.

Tôi nhận ra rằng không ai quan tâm đến mình, không ai quan tâm đến những gì tôi đang làm và mọi người khác cũng thấy đó là thử thách. Trong thực tế, thử thách cơ thể thường là mục đích của việc tập luyện.

Tôi bắt đầu yêu thích việc tập luyện của mình và tôi không còn coi việc tập thể dục là một gánh nặng khó chịu nữa. Bây giờ tôi thấy đây chỉ là một phần khác của cuộc sống khiến nó trở nên tốt hơn chứ không phải tồi tệ hơn.

Tôi vẫn đang tập luyện mỗi ngày và gần đạt được chuỗi 50 ngày. Tôi cảm thấy khỏe hơn và nhanh hơn.

Theo Business Insider