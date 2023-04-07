Người ta phát hiện ra rằng những người đàn ông trung niên tập thể dục thường xuyên sẽ làm tăng sản sinh nội tiết tố nam.

Khi bước vào tuổi trung niên, nam giới dễ mất đi sức sống và động lực khi những thay đổi về thể chất ập đến. Ăn thức ăn lành mạnh tốt cho cơ thể, nhưng lại không có nhiều năng lượng. Vậy nam giới trung niên cần phải làm gì?

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu đàn ông trung niên tập thể dục thường xuyên, họ có thể ngăn ngừa bệnh tim và tận hưởng đêm khuya. Người ta nói rằng tập thể dục làm tăng hormone sinh dục nam và giúp nam giới tràn đầy năng lượng vào ban đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm nghiên cứu tại Viện Y khoa Monash ở Úc đã tiến hành một cuộc khảo sát qua điện thoại với 6.000 nam giới trung niên trên 40 tuổi và phân tích mối quan hệ giữa đời sống hôn nhân, nghề nghiệp và giáo dục, sức khỏe, lối sống và chức năng tình dục.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã quan sát kỹ lưỡng mối quan hệ giữa tập thể dục thường xuyên và đời sống tình dục. Kết quả cho thấy những người đàn ông tập thể dục thường xuyên có sức khỏe tim mạch tốt hơn, ít bị tăng huyết áp hơn và tận hưởng tình dục tốt hơn so với những người đàn ông không tập thể dục.

Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, những người không tập thể dục được phát hiện là không tiết đủ nội tiết tố nam testosterone và androgen, và có nhiều triệu chứng rối loạn cương dương hơn.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu này nhắc nhở đàn ông một lần nữa tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe và sinh lực ngay cả khi họ già đi”.

Các phát hiện này đã được công bố trên tạp chí y khoa của Anh 'BMC Public Health' trong nghiên cứu “Các yếu tố quyết định rối loạn sức khỏe sinh sản nam giới: Khảo sát qua điện thoại dành cho nam giới ở Úc (MATeS)”.

Theo Kormedi

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