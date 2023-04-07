Johnson & Johnson thỏa thuận số tiền lên đến 8,9 tỷ USD = 208.705.000.000 VNĐ sẽ được trả cho các nguyên đơn trong các vụ kiện tụng cáo buộc sản phẩm phấn rôm của hãng này có chứa bột talc gây ung thư.

Theo VnExpress, thỏa thuận được đưa ra sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập kỷ giữa luật sư của nguyên đơn và nhà sản xuất. Hãng cho biết khoản tiền này sẽ được thanh toán dần trong 25 năm thông qua công ty con đã nộp đơn xin phá sản là LTL Management. Nếu tòa án chấp nhận, thỏa thuận sẽ giải quyết tất cả khiếu nại hiện tại và tương lai liên quan đến sản phẩm có chứa amiăng. Đây cũng sẽ là vụ giải quyết trách nhiệm sản phẩm lớn nhất trong lịch sử phá sản doanh nghiệp, theo các luật sư tham gia vụ án.

Trong một tuyên bố, nhóm luật sư đại diện cho gần 70.000 nguyên đơn mô tả thỏa thuận này là bước ngoặt, một "chiến thắng lớn đối với hàng chục nghìn phụ nữ mắc bệnh ung thư" do các sản phẩm của Johnson & Johnson. J&J thỏa thuận bồi thường. Ảnh: VnExpress Dù vậy, hãng tiếp tục cho rằng tuyên bố của nguyên đơn là "cảm tính và thiếu khoa học". Erik Haas, phó chủ tịch phụ trách tranh tụng toàn cầu của công ty, cho biết thỏa thuận dàn xếp không đồng nghĩa hãng thừa nhận hành vi sai trái. Tuy nhiên, việc tham gia vào vụ kiện trong hệ thống tòa án dân sự sẽ mất nhiều thập kỷ và gây ra chi phí đáng kể cho công ty.

"Cách giải quyết này vừa công bằng, vừa hiệu quả hơn. Nó cho phép người khiếu nại được bồi thường kịp thời, cho phép công ty tiếp tục tập trung vào cam kết tác động sâu sắc và tích cực tới sức khỏe cộng đồng", ông Haas nói. Theo VietNamPlus, hiện hãng này đang đối mặt với hàng nghìn vụ kiện khác nhau liên quan đến phấn rôm có bột talc chứa amiăng. Những người đâm đơn kiện cho rằng chất này là nguyên nhân gây ung thư buồng trứng. J&J chưa từng thừa nhận sai trái nhưng cho biết đã dừng việc bán các sản phẩm phấn rôm được xác định có thành phần bột này tại Mỹ và Canada từ tháng 5/2020. J&J cũng cho rằng những khiếu kiện nhằm vào các sản phẩm bột phấn rôm của hãng "chỉ mang tính suy đoán và thiếu căn cứ khoa học." Vụ kiện phấn rôm gây ung thư. Ảnh: VietNamPlus Bột talc dưới dạng đá tự nhiên có chứa amiăng, là chất có thể gây ung thư. Loại bột này được sử dụng trong hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm như phấn rôm trẻ em, phấn phủ cơ thể và mặt ở người lớn, do khả năng hút ẩm, giúp giữ làn da khô ráo, mỏng mịn và mềm mại. Kể từ năm 2013, đã có hàng nghìn vụ kiện Johnson & Johnson liên quan đến bệnh ung thư mà các nguyên đơn cáo buộc họ đã mắc phải sau thời gian sử dụng một số sản phẩm của hãng này./.

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