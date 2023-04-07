Vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Một bệnh nhân 28 tuổi tiên lượng xấu, đa chấn thương rất khó phục hồi

Tin y tế 07/04/2023 06:37

Bệnh nhân đã được các bác sĩ, bệnh viện nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, bệnh nhân bị các chấn thương rất nặng: sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi,…

Theo VTC News, bệnh viện E cho biết, đơn vị tiếp nhận 14 trường hợp đưa vào cấp cứu sau vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội). Hiện tại, 6 người đã được xuất viện, 8 trường hợp đang điều trị tại các khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Theo các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân nam 28 tuổi, ở Tiền Hải (Thái Bình) tiên lượng rất nặng, khó phục hồi. Bệnh nhân bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, cháy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải… Sau 24 giờ điều trị tích cực, người bệnh vẫn hôn mê sâu, thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7. 

Vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Một bệnh nhân 28 tuổi tiên lượng xấu, đa chấn thương rất khó phục hồi - Ảnh 1
Bệnh nhân tiên lượng rất nặng. Ảnh: Tuổi Trẻ

ThS.BS Nguyễn Đình Hiếu - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, cho biết thêm, trong số 4 trường hợp đang điều trị khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao thì có 1 trường hợp nặng được mổ cấp cứu ngay trong đêm 5/4.

Người bệnh bị sốc đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi, theo dõi chấn thương bụng, gãy hở IIIB cẳng chân phải, dập nát cẳng chân phải… Người bệnh đã được hồi sức chống sốc và các bác sĩ phẫu thuật cố định ngoại vi xương chày, cẳng chân phải, xử lý vết thương phần mềm, chuyển vạt che phủ xương. Các tổn thương khác hiện tại ổn định và theo dõi thêm.

Tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hiện có 3 người bệnh nằm điều trị, trong đó có mẹ cháu bé 3 tuổi đang nằm điều trị tại BV Nhi Trung ương. Bệnh nhân nữ này cũng bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm vùng đỉnh phải, vết thương hàm mặt, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu bên trái, gãy mâm chày phải, gãy đốt ngón 3 bàn chân phải, gãy hai mặt cá chân trái… Bệnh nhân được theo dõi sát vấn đề chi giác và đến khi các chấn thương sọ não ổn định mới xem xét đến vấn đề kết hợp xương các vùng tổn thương xương.

Vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Một bệnh nhân 28 tuổi tiên lượng xấu, đa chấn thương rất khó phục hồi - Ảnh 2
Nhiều bệnh nhân chấn thương rất nặng. Ảnh: VTC

Theo Tuổi Trẻ, chiều 5-4, vụ tai nạn liên hoàn ô tô tông 17 xe máy trên đường Võ Chí Công khiến 22 người bị thương.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông chấn thương chấn thương sọ não

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