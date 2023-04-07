Những bệnh nhân nhẹ hiện có thể xuất viện sớm, hiện tại, những ca nặng với đa chấn thương và ở nhiều vùng trọng yếu đều đang được theo dõi chặt chẽ.

Thông tin từ VTC News cho hay, bệnh viện E cho biết, đơn vị tiếp nhận 14 trường hợp đưa vào cấp cứu sau vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội). Hiện tại, 6 người đã được xuất viện, 8 trường hợp đang điều trị tại các khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao. Theo các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân nam 28 tuổi, ở Tiền Hải (Thái Bình) tiên lượng rất nặng, khó phục hồi. Một nam bệnh nhân bị chấn thương phần mềm ở đùi, tay… đã được các bác sĩ chỉ định thực hiện các thăm dò chức năng cần thiết và được xuất viện trong chiều nay. Hai bệnh nhân còn lại đều bị gãy xương mác cẳng chân, chỉ định điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật và sẽ được xuất viện sớm.

Những ca bệnh nặng đang được theo dõi. Ảnh: VTC News Tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hiện có 3 người bệnh nằm điều trị, trong đó có mẹ cháu bé 3 tuổi đang nằm điều trị tại BV Nhi Trung ương. Bệnh nhân nữ này cũng bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm vùng đỉnh phải, vết thương hàm mặt, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu bên trái, gãy mâm chày phải, gãy đốt ngón 3 bàn chân phải, gãy hai mặt cá chân trái… Bệnh nhân được theo dõi sát vấn đề chi giác và đến khi các chấn thương sọ não ổn định mới xem xét đến vấn đề kết hợp xương các vùng tổn thương xương. BSCKII Kiều Quốc Hiền – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - nhận định, bệnh nhân phải mất nhiều thời gian để điều trị, phục hồi các đa chấn thương trên. Tuy nhiên, vẫn may mắn cho người bệnh khi phần tổn thương vùng chậu không ảnh hưởng đến quá trình mất vững và sinh nở sau này.

Các bệnh nhân được nhiều bác sĩ tận tình cứu chữa. Ảnh: VnExpress Một bệnh nhân khác (25 tuổi, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị chấn thương gãy xương cánh tay phải, đã được các bác sĩ ở khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình mổ kết hợp xương vào chiều nay. Bệnh nhân còn lại (nam, 34 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội) bị tổn thương phần mềm nhiều nơi trên cơ thể nghiêm trọng: chày xước da vùng mặt diện tích rộng (phần trán, gò má trái, phải), vết thương chày xước thành ngực trước, vết thương chày xước thành bụng trước trên và dưới rốn, vết thương chày xước 2 cánh tay mặt ngoài, vết thương chày xước mặt ngoài đùi cẳng chân phải… Những vết thương này do bị dị vật cào xước gây nên tổn thương trên da rất rộng, sâu. Tuy nhiên, nếu thích ứng điều trị tốt, bệnh nhân này có thể xuất viện sau vài ngày nữa. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi bé 3 tuổi trong vụ tai nạn liên hoàn nằm điều trị, TS Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện - thông tin sau ca phẫu thuật cấp cứu đêm qua, hiện sức khỏe của trẻ đã tạm ổn hơn. Hiện trẻ tỉnh, đã có phản xạ tri giác, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát. Bệnh nhi đang nằm điều trị theo dõi tại khoa Hồi sức ngoại khoa. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi hậu đa chấn thương. Trước đó, theo Người Lao Động, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết xác định vụ ôtô tông 17 xe máy là cấp cứu thảm họa, với số người tai nạn giao thông có thể nhiều và nặng nên bệnh viện đã thực hiện báo động đỏ cấp cứu. Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa trung ương do đó các trường hợp chuyển đến cấp cứu đã được hội chẩn và cấp cứu bởi các bác sĩ nhiều chuyên khoa như: tim mạch, hồi sức tích cực, chấn thương… Chiều 5-4, vụ tai nạn liên hoàn ô tô tông 17 xe máy trên đường Võ Chí Công khiến 22 người bị thương. Ngày 6-4, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra.

Vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Một bệnh nhân 28 tuổi tiên lượng xấu, đa chấn thương rất khó phục hồi Bệnh nhân đã được các bác sĩ, bệnh viện nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, bệnh nhân bị các chấn thương rất nặng: sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi,…

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