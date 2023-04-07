Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn

Sức khỏe 07/04/2023 09:19

Câu chuyện đầy nghị lực vượt qua bạo bệnh từng đứng trước “cửa sinh tử” và “nung nấu” ước nguyện được trở thành con gái của Trương Kim Kim khiến nhiều người đồng cảm.

Trương Kim Kim biết đến khi từng là thí sinh Miss International Queen VietNam 2023, người đẹp nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng bởi nét đẹp sắc sảo đậm chất "Beauty Queen" cùng thân hình quyến rũ khiến các đối thủ khác phải "dè chừng".

Kim Kim sinh sống và làm việc tại Mỹ, cô sở hữu gương mặt góc cạnh khá Tây và body cân đối đầy đặn. Người đẹp theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cá tính nhưng không kém phần thanh lịch như thần tượng thời trang của mình là người mẫu Kendal Jenner và Kim Kardashian.

Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh 1
Trương Kim Kim biết đến khi từng là thí sinh Miss International Queen VietNam 2023 - Ảnh: Internet

 

Được biết, năm 2012, Trương Kim Kim, khi đó đang làm ca sỹ ở Mỹ, đột ngột đau đầu, sốt cao sau một đêm đi hát. Nghĩ đổ bệnh do áp lực công việc, cô tự mua thuốc uống tại nhà, song tình trạng không cải thiện, sức khỏe xấu đi, phải nhập viện thở máy. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Kim hôn mê, viêm phổi nặng, khuyên "gia đình nên đưa con về lo hậu sự", do bệnh viện bất lực không còn cách xử trí.

Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh 2
Trường Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh' - Ảnh: Internet

 

Dù vậy, bố mẹ cô quyết không rút máy thở, nán lại bệnh viện để tìm kiếm phép màu cứu con. May mắn, sau hơn một tháng, các chỉ số sinh tồn của Kim tốt lên, qua nguy kịch. Tuy nhiên, cô phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 phổi phải, tiếp tục thở máy và hút hàng lít dịch trong phổi mỗi ngày.

"Lúc tỉnh dậy, tôi đau đến mức tê liệt cảm giác, nhưng vẫn nhìn rõ đống dây rợ cuốn xung quanh người, cổ họng đau buốt như bị hàng chục mũi kim đâm" - Kim cho biết.

Thời gian này, cô gái nằm liệt giường, cơ bắp mềm nhũn, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt do cổ họng sưng nề sau nhiều ngày thở máy. Dù vậy, mỗi ngày, Kim vẫn cố tập đi, đứng, ngồi như đứa trẻ để lấy lại vận động. Sống lại sau cơn bạo bệnh, cô quyết tâm phẫu thuật chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn.

Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh 3
Sống lại sau cơn bạo bệnh, cô quyết tâm phẫu thuật chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh: Internet

 

Cũng giống nhiều người trong cộng đồng LGBT, Kim nhận ra sự khác biệt của bản thân khi bước vào tuổi dậy thì. Lúc đó, cô nghĩ mình là gay (đồng tính nam), theo đuổi đam mê ca hát trong vóc dáng một nam ca sĩ. Rảnh rỗi, Kim lại tập thể hình để có thân hình cường tráng, cơ bắp.

"Nhưng cúc áo cài sai thì sớm muộn vẫn phải gỡ ra", Kim kể, thêm rằng cuộc sống thời điểm đó như hồn sâu thân bướm. Cô thường xuyên thắc mắc "vì sao bản thân lại thích con trai" hay "tại sao nam giới lại thích đi giày cao gót, thích làm đẹp".

Nhờ mạng xã hội, Kim hiểu hơn về bản thân, biết mình là người chuyển giới. Thuật ngữ này chỉ những người có bản dạng giới khác với giới tính được ấn định khi sinh ra. Nhiều năm, cô gái vật lộn trong cuộc đấu tranh giữa khao khát được công khai giới tính, hai là tiếp tục hình hài nam ca sĩ để theo đuổi đam mê cũng như mưu sinh. Cuối cùng, sau biến cố bệnh tật, Kim viết thư cho bố mẹ, chia sẻ quyết định sẽ phẫu thuật chuyển giới với mong muốn phụ huynh sẽ "không quay lưng".

Thông thường, người chuyển giới từ nam sang nữ sẽ sử dụng hormone để giọng nói trong và cao hơn, đồng thời giúp tiêu cơ bắp, ngực nở, da dẻ mịn sáng. Sau đó, họ trải qua ít nhất hai cuộc đại phẫu, bao gồm nâng ngực và tạo hình cơ quan sinh dục nữ thay thế. Ngoài ra, họ sẽ thực hiện thêm các phẫu thuật thẩm mỹ như bơm môi, cắt mí, độn cằm, hạ xương gò má để khuôn mặt nữ tính và hài hòa hơn. Với Kim, cô lựa chọn dùng hormone và làm ngực.

So với người chuyển giới tại Việt Nam, Kim may mắn hơn khi can thiệp phẫu thuật tại Mỹ, có bảo hiểm và được hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Cuộc mổ diễn ra trong vài tiếng, bác sĩ phải bóc tách nhiều bộ phận để bộ ngực của cô gái mềm mại, nữ tính hơn. Do sức khỏe yếu, Kim phải trải qua nhiều đợt khám, kiểm tra. Để trấn an, cô nhớ lại biến cố bạo bệnh, cho thấy dù khó khăn đến mấy bản thân cũng có thể vượt qua.

Ngoài phẫu thuật ngực, Kim không có ý định giải phẫu bộ phận sinh dục. "Hạnh phúc của người chuyển giới là có hình hài được nữ tính, còn bộ phận sinh dục chỉ quyết định một phần nào riêng tư của đời họ", Kim nói, thêm rằng đây là ca đại phẫu lớn, nguy hiểm, cô không muốn đánh đổi sinh mạng với canh bạc này.

Theo nghiên cứu Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển giới Việt Nam" của iSEE (môt tổ chức phi chính phủ), 88% chuyển giới nam và 38% chuyển giới nữ dự kiến phẫu thuật ngực, 53% chuyển giới nữ sang nam muốn cắt bỏ tử cung, 15% chuyển giới nữ dự định cắt tinh hoàn. Các chuyên gia phát hiện rằng cảm nhận về sự không phù hợp giữa giới tính mong muốn và cơ thể hoặc không thoải mái tự tin trong cơ thể là nguyên nhân phổ biến nhất cho ý định phẫu thuật chuyển giới.

Tuy nhiên, Kim quan niệm người tự tin là đẹp nhất. "Kể cả khi không phẫu thuật, người chuyển giới vẫn sẽ sống và đẹp theo cách riêng của mình", cô chia sẻ.

Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh 4
Sau khi trải qua hành trình chuyển giới, Kim Kim giờ đây đã hoàn toàn tự tin khi mặc những bộ trang phục đầy gợi cảm, khoe trọn vóc dáng nuột nà của mình - Ảnh: Internet

 

Sau khi trải qua hành trình chuyển giới, Kim Kim giờ đây đã hoàn toàn tự tin khi mặc những bộ trang phục đầy gợi cảm, khoe trọn vóc dáng nuột nà của mình. Nhưng khi mới bắt đầu chuyển giới thì những bộ trang phục như bikini hay những trang phục bó sát luôn khiến chị em chuyển giới ngại ngùng và Kim Kim cũng không ngoại lệ. Với Kim Kim, hành trình bắt đầu chuyển giới như bản thân mình quay lại tuổi dậy thì một lần nữa, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từng ngày qua những liệu trình tiêm hoặc uống hormone nữ vào cơ thể. Niềm hạnh phúc thật sự khi cảm nhận được sự nữ tính và mềm mại của cơ thể mình, ngực nảy nở ra và cảm giác bản thân dần sở hữu một thân hình như cô mong muốn. Đặc biệt hơn là tự tin diện trang phục bikini mà không sợ bị "phát hiện".

Tại Châu Á thường đặt nặng suy nghĩ người chuyển giới thật sự là phải phẫu thuật bộ phận sinh dục. Nhưng ở Phương Tây thì khác, ở Châu Âu và Châu Mỹ thì đại đa số những người chuyển giới không cần phải giải phẫu bộ phận sinh dục vì nơi đây họ không bị tác động bởi tiêu chuẩn của bất kỳ một người nào để đúng "là con gái". Chỉ cần bản thân mình hạnh phúc với những gì mình có, tự tin làm người phụ nữ đẹp của chính bản thân mình thì đó đã là một nét đẹp thật sự.

Trước khi được mọi người gọi là "mỹ nữ da nâu" Kim Kim vô cùng tự ti với làn da của mình khi da trắng luôn là tiêu chuẩn của cái đẹp tại Việt Nam. Nhưng vì muốn theo một phong cách riêng của bản thân nên Kim Kim đã bỏ qua những "tiêu chuẩn nhan sắc", tự tin theo đuổi phong cách mình thích và tự hào với "làn da bánh mật" của mình. Kim Kim cho biết: “Tôi rất tự hào vì làn da nâu hiện giờ của mình vì nó gắn liền với tuổi thơ của tôi khi ở nông trại Blueberry. Từ nhỏ tôi đã ở bên Mỹ và vào mùa hè đã ra nông trại trái cây làm việc từ lúc 13 tuổi, nỗ lực kiếm tiền phụ giúp gia đình trong giai đoạn rất khó khăn khi mới qua Mỹ”.

Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh 5

Người mẫu chuyển giới Trương Kim Kim từng trải qua thời khắc 'thập tử nhất sinh', quyết tâm chuyển giới để lập trình cuộc đời theo cách bản thân mong muốn - Ảnh 6
Khi được mọi người ưu ái gọi là "Mỹ nữ da nâu" Kim Kim vô cùng hạnh phúc và hãnh diện - Ảnh: Internet

 

Khi được mọi người ưu ái gọi là "Mỹ nữ da nâu" Kim Kim vô cùng hạnh phúc và hãnh diện. Để có một Kim Kim như ngày hôm nay là quãng thời gian đầu tư và chăm sóc bản thân mình rất nhiều. Từ quần áo, son phấn, các loại kem dưỡng, kem chống nắng và đi spa để chăm sóc bản thân mình để trở thành một người phụ nữ xinh đẹp.

Có thể thấy câu chuyện đầy nghị lực vượt qua bạo bệnh từng đứng trước “cửa sinh tử” và “nung nấu” ước nguyện được trở thành con gái của Kim Kim khiến nhiều người đồng cảm và ngưỡng mộ. Trong hành trình “cải mệnh” chiến đấu với số phận ấy, Kim Kim luôn cố gắng trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, bản lĩnh và tràn đầy sức sống để lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng LGBT và đặc biệt là những người người chuyển giới như mình.

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Từ khóa:   Trương Kim Kim Người mẫu chuyển giới Mỹ nữ da nâu

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