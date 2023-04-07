Bé sơ sinh 27 ngày tuổi bị lây thủy đậu từ mẹ, suy hô hấp biến chứng nặng

Tin y tế 07/04/2023 08:26

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân thủy đậu, điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh 4 ngày, tuy nhiên tình trạng suy hô hấp ngày càng tăng.

Theo thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh tên Đ.H (27 ngày tuổi, ở Bắc Giang) mắc bệnh thủy đậu gây biến chứng nặng do lây từ mẹ sang.

Khai thác tiền sử người nhà cho biết, khi mẹ vừa sinh bé được 5 ngày, mẹ bị lây nhiễm thủy đậu từ con gái lớn (7 tuổi) do không có biện pháp cách ly an toàn. Sau đó, mẹ lại tiếp tục chủ quan không cách ly với bé Đ.H và lây cho con khi bé được 14 ngày tuổi.

Trên cơ thể bệnh nhi xuất hiện các tổn thương dạng nốt phỏng ở da đầu rồi lan ra toàn thân, liên tục có các cơn sốt 38,5 độ, kèm theo ho nhiều, thở mệt.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân thủy đậu, điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh 4 ngày, tuy nhiên tình trạng suy hô hấp ngày càng tăng. Bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám, thực hiện siêu âm, chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu. Sau đó các bác sĩ tiến hành điều trị theo phác đồ bệnh thủy đậu.

Bé sơ sinh 27 ngày tuổi bị lây thủy đậu từ mẹ, suy hô hấp biến chứng nặng - Ảnh 1
Không nên chủ quan khi trẻ mắc thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Qua 7 ngày điều trị, bệnh nhi dần hồi phục, các nốt ban phỏng nước đã khô và đóng vảy, viêm phổi được kiểm soát.

Theo ThS. BS Nguyễn Phương Thảo - Trung tâm Bệnh nhiệt đới, đây là trường hợp bệnh thủy đậu gây biến chứng ở trẻ sơ sinh điển hình mà các bác sĩ tiếp nhận.

BS. Thảo cho hay, thời điểm từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm thường xuất hiện dịch bệnh thủy đậu (dân gian gọi trái rạ) ở trẻ em. Đây là bệnh truyền nhiễm nhưng lành tính, không có triệu chứng nặng nề, tuy nhiên rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc phỏng nước, có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não.... nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

"Trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh khi mắc thủy đậu rất dễ gặp những biến chứng khó lường, vì vậy, việc cha mẹ nhận biết được biểu hiện bệnh sớm, theo dõi dấu hiệu trở nặng để đưa con đến cơ sở y tế điều trị kịp thời là vô cùng cần thiết" - BS. Thảo cũng chia sẻ thêm.

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Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn, đến ngày 29/3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 109 trường hợp mắc thuỷ đậu. Các ca mắc thuỷ đậu ghi nhận ở 6/8 huyện, thành phố, trong đó có 2 huyện có số mắc cao là Ngân Sơn với 60 ca, Ba Bể 33 ca

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