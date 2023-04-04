Cảnh báo nguy cơ lan rộng ổ dịch thủy đậu tại các trường tiểu học ở Bắc Kạn

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn, đến ngày 29/3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 109 trường hợp mắc thuỷ đậu. Các ca mắc thuỷ đậu ghi nhận ở 6/8 huyện, thành phố, trong đó có 2 huyện có số mắc cao là Ngân Sơn với 60 ca, Ba Bể 33 ca
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Theo thông tin Báo Pháp luật, thống kê của ngành y tế Bắc Kạn, đến ngày 29/3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 109 trường hợp mắc thuỷ đậu. Các ca mắc thuỷ đậu ghi nhận ở 6/8 huyện, thành phố, trong đó có 2 huyện có số mắc cao là Ngân Sơn với 60 ca, Ba Bể 33 ca. Số ca mắc thủy đậu ghi nhận tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022, người bệnh phần lớn ở nhóm tuổi mầm non và tiểu học.
Cụ thể, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn cho biết, ngày 29/3, đã phát hiện ổ dịch thủy đậu tại Trường tiểu học Phùng Chí Kiên, có 21 trẻ mắc bệnh đang được điều trị và cách ly tại nhà.
VTV News thông tin thêm, từ ngày 9/3, có ca mắc thuỷ đậu đầu tiên sau đó không ghi nhận ca bệnh nào nữa. Tuy nhiên đến ngày 24/3, xuất hiện 15 ca; ghi nhận đến ngày 29/3 ghi nhận 21 ca mắc thuỷ đậu.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Trạm Y tế Phường Phùng Chí Kiên đã chủ động phối hợp với trường học tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho học sinh; tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn vùng có nguy cơ cao, trường lớp, sàn nhà bằng dung dịch CloraminB.
Trung tâm Y tế Thành phố khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc tự điều trị bệnh thủy đậu, mà phải đến ngay các cơ sở y tế để khám, chẩn đoán nguyên nhân chính xác và có hướng điều trị đúng, kịp thời. để phòng bệnh cho bản thân và tránh lây truyền bệnh trong cộng đồng.
Bệnh thuỷ đậu do virus thuỷ đậu thuộc họ Herpesviridae gây nên. Cả trẻ em và người lớn đều có thể mắc bệnh này. Thông thường, người mắc thuỷ đậu có biểu hiện sốt, phát ban, ban mọc nhiều đợt nên có thể thấy trên cùng một vùng da xuất hiện ban từ nốt sần, bọng nước, bọng nước đục cho đến nốt vảy. Tuy bệnh này, chủ yếu lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm. Ở trẻ em có thể dẫn đến viêm não, nhiễm trùng huyết. Ở người lớn mắc bệnh thuỷ đậu có thể gây viêm phổi tiên phát do virus và có thể gây tử vong. Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu nếu bị thuỷ đậu dễ có nguy cơ sinh con mắc dị tật bẩm sinh.