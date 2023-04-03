Phú Thọ: Người đàn ông 53 tuổi suýt mất mạng vì tập thể dục lúc 4 giờ sáng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 53 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, vào viện trong tình trạng yếu nửa người trái sau 30 phút tập thể dục.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật, khoảng 4h sáng, người đàn ông dậy tập thể dục như hàng ngày, sau đó 30 phút, ông đột ngột nói khó, yếu nửa người trái.

Tại bệnh viện, người bệnh được chụp sọ não, kết quả cho thấy bị chảy máu não, may mắn là người bệnh vẫn nhận thức được.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ, tập thể dục rất có lợi cho sức khỏe, tập thể dục để làm giảm thấp các yếu tố nguy cơ về tim mạch và đột quỵ, hạn chế tiến triển tổn thương vữa xơ động mạch, giảm béo phì. Đều đặn đi bộ 30 phút mỗi ngày, có thể đạp xe đạp hoặc bơi lội ít nhất 30 phút/lần/ngày, 5 ngày/tuần cũng rất hữu ích. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải lựa chọn gian hợp lý.

Bác sĩ khuyến cáo thức dậy lúc 4h sáng và ra ngoài tập thể dục là đang gây ra nguy hiểm cho cơ thể chính mình. Đây là thời điểm rất dễ gây ra đột quỵ não, đặc biệt là vào mùa lạnh và với những người có bệnh lý kèm theo (như tăng huyết áp,…). Thời tiết lạnh, cơ thể tăng tiết các catecholamine trong máu dẫn đến co mạch ngoại biên làm tăng trương lực mạch máu, dễ gây đứt mạch não. Thời tiết lạnh cũng làm tăng số lượng tiểu cầu, hồng cầu và độ nhớt của máu, làm tăng nguy cơ bệnh động mạch vành, tai biến mạch máu não và bệnh mạch máu ngoại vi, đặc biệt ở người già mạch máu giảm tính đàn hồi, trở nên cứng hơn, máu tăng độ quánh do tăng cholesterol…

Thời điểm tập thể dục hợp lý thường là sáng sớm 5-7h, chiều 3-5h và tối 6-8h.

Các bác sĩ lưu ý, phải tránh thời tiết lạnh, duy trì chế độ ăn hợp lý, kiểm soát tốt các bệnh lý kèm theo và khám sức khỏe định kỳ.

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