Nghe hàng xóm mách, mẹ lấy kim chọc vỡ các nốt thủy đậu mong con chóng khỏi

Tin y tế 04/03/2023 16:51

Sau khi lấy kim chọc hết các nốt thủy đậu với mục đích bôi thuốc cho nhanh khỏi, bé đã bị nhiễm trùng nặng.

Theo Zing, bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, anh vừa tiếp nhận một bệnh nhi được mẹ đưa vào khám với các nốt thủy đậu chi chít, người tấy đỏ xung quanh.

Mẹ bệnh nhi cho biết con bị thủy đậu, nghe người dân xung quanh mách mách lấy kim chọc cho hết các nốt rồi bôi thuốc Đông y vào cho nhanh khỏi. Kết quả, bé bị nhiễm trùng nặng.

Bà mẹ chia sẻ thêm sợ thủy đậu phải kiêng gió, kiêng nước nên 5-6 ngày qua trẻ chưa tắm, chỉ thay quần áo. Bác sĩ Thảo cho biết bệnh nhi vừa bị thủy đậu vừa bội nhiễm da khiến cháu bé đau, ngứa khắp cơ thể.

Nghe hàng xóm mách, mẹ lấy kim chọc vỡ các nốt thủy đậu mong con chóng khỏi - Ảnh 1
Các nốt thủy đậu trên người bé. Ảnh: Zing

Thông tin trên VietNamNet, bác sĩ Thảo cho hay, thủy đậu là một bệnh rất dễ lây lan do virus varicella-zoster gây ra. Dấu hiệu nhận biết là phát ban da với mụn nước đỏ. Các triệu chứng xuất hiện trong vòng 10 đến 21 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Người bệnh thường phục hồi trong khoảng 2 tuần.

Người lớn có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn trẻ em. Đặc biệt là những người có hệ thống miễn dịch yếu do mắc ung thư, HIV.

Khi bị thủy đậu, bác sĩ Thảo khuyến cáo người bệnh nên sử dụng thuốc giảm đau theo hướng dẫn. Về việc chăm sóc nốt phỏng trên da, nếu vệ sinh tốt, người bệnh không cần bôi thuốc. Lưu ý, ban thủy đậu rất ngứa nhưng người bệnh không được gãi vì dễ gây nhiễm trùng da do vi khuẩn, để lại sẹo.

Vì vậy, người bệnh không cần kiêng tắm, vệ sinh da sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát, tránh ra mồ hôi làm tăng cảm giác khó chịu, ngứa.

Bệnh nhân cũng cần uống nhiều nước, nên chọn các thực phẩm dạng lỏng như cháo, súp, sinh tố đặc biệt khi có mụn nước thủy đậu trong miệng.

Loại bệnh truyền nhiễm đang khiến nhiều trẻ nhập viện, cha mẹ cần cẩn trọng

Loại bệnh truyền nhiễm đang khiến nhiều trẻ nhập viện, cha mẹ cần cẩn trọng

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện tiếp nhận trẻ nhỏ đến khám và điều trị bệnh do virus Varicella – Zoster gây ra.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh thủy đậu cách trị bệnh thủy đậu trẻ bị thủy đậu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg